Минобороны поздравляет с Днем Победы
Как сообщает ТАСС , глава военного ведомства России Сергей Шойгу поздравил ветеранов и военнослужащих вооруженных сил РФ с Днем Победы.
- указано в приказе министра, выложенным на сайте Минобороны.
Как заявляет С. Шойгу, боевые традиции героев-фронтовиков достойно продолжают в современных условиях российские военнослужащие.
Согласно указанному приказу, в 22:00 по местному времени предполагается произвести "артиллерийские салюты с привлечением воинских частей в Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий".
"Военное обозрение" присоединяется к данным словам, поздравляя своих читателей с Днем Великой Победы!
Эта дата навеки вписана в мировую историю, она была и остается символом истинного патриотизма и духовного величия нашего народа, который, пройдя через суровые испытания самой жестокой и кровопролитной войны, отстоял свободу и независимость родной земли, освободил Европу от нацизма.
- указано в приказе министра, выложенным на сайте Минобороны.
Как заявляет С. Шойгу, боевые традиции героев-фронтовиков достойно продолжают в современных условиях российские военнослужащие.
Они честно выполняют воинский долг, надежно стоят на страже безопасности страны, успешно решают задачи по борьбе с международным терроризмом. Мы преклоняемся перед величием подвига советских воинов на полях сражений, самоотверженным трудом работников тыла. Для нас священна память о тех, кто ценой своей жизни приближал Великую Победу.
Согласно указанному приказу, в 22:00 по местному времени предполагается произвести "артиллерийские салюты с привлечением воинских частей в Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий".
"Военное обозрение" присоединяется к данным словам, поздравляя своих читателей с Днем Великой Победы!
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