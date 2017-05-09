09:25 09 мая

Минобороны поздравляет с Днем Победы

Как сообщает ТАСС , глава военного ведомства России Сергей Шойгу поздравил ветеранов и военнослужащих вооруженных сил РФ с Днем Победы.

Эта дата навеки вписана в мировую историю, она была и остается символом истинного патриотизма и духовного величия нашего народа, который, пройдя через суровые испытания самой жестокой и кровопролитной войны, отстоял свободу и независимость родной земли, освободил Европу от нацизма.

- указано в приказе министра, выложенным на сайте Минобороны.

Минобороны поздравляет с Днем Победы



Как заявляет С. Шойгу, боевые традиции героев-фронтовиков достойно продолжают в современных условиях российские военнослужащие.

Они честно выполняют воинский долг, надежно стоят на страже безопасности страны, успешно решают задачи по борьбе с международным терроризмом. Мы преклоняемся перед величием подвига советских воинов на полях сражений, самоотверженным трудом работников тыла. Для нас священна память о тех, кто ценой своей жизни приближал Великую Победу.


Согласно указанному приказу, в 22:00 по местному времени предполагается произвести "артиллерийские салюты с привлечением воинских частей в Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий".

"Военное обозрение" присоединяется к данным словам, поздравляя своих читателей с Днем Великой Победы!


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Комментарии 15

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  1. vorobey Сегодня, 09:06
    когда уже в Киеве и Одессе салют проведем? города герои чай..
    vorobey
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 09:12
      А в Киеве всегда проводили. Вот, правда, за этого год не скажу - там Евровидение щас идет. А так - помнят люди, празднуют...
      Вождь краснокожих
      1. vorobey Сегодня, 09:21
        Цитата: Вождь краснокожих
        А в Киеве всегда проводили


        раньше в Киеве и недобитки голову поднять боялись не то что рот открыть.

        В соседней ветке украинцам в ком не вытравили еще выразил отдельное признание.. Сейчас с друзьями из Хайфы списывались.. сегодня в Иерусалиме бессмертный полк будет, в Хайфе 5 мая прошел.. Переживаю за Киев.. мужества Вам Киевляне
        vorobey
    2. Владыка Ситх Сегодня, 09:15
      Всех с Праздником Великой Победы!!!
      Владыка Ситх
      1. 210окв Сегодня, 09:22
        Сергей,да и всех коллег по сайту поздравляю с Великим Днем!Пусть небо над нами всегда будет мирным!
        Цитата: Владыка Ситх
        Всех с Праздником Великой Победы!!!
        210окв
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 09:21
      предполагается произвести "артиллерийские салюты

      Да вся Россия салютовать волной будет ...Красиво наверное из космоса смотреться будет!
      Цитата: vorobey
      когда уже в Киеве и Одессе салют проведем? города герои чай..

      Уверен это будет обязательно и долго ждать не придется!
      ОТДЕЛ
  2. Spartanez300 Сегодня, 09:06
    Всех с Днем Победы !!!
    Spartanez300
    1. МПК105 Сегодня, 09:10
      Позвольте присоединиться!!! drinks
      МПК105
  3. MsRedMaster Сегодня, 09:11
    Всех с Великим Праздником с Днем Победы!!!
    MsRedMaster
  4. Sling Сегодня, 09:12
    Всех с великим праздником Победы! Всем привет из Брестской Крепости
    Sling
  5. ВадимЖивов Сегодня, 09:14
    Всех с поздравляю с Праздником Победы! Удачи и всех благ!!! drinks hi
    ВадимЖивов
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:15
    Победа действительно Великая. Чем дальше от нас, тем лучше "понимается" её важность. Ведь это была последняя по времени "сшибка" объединённой Европы с Россией. Европа достаточно регулярно "наваливается", получает "звездюлей" и затихает. За 19-й век - дважды ( 1812 и 1854), за двадцатый век - (1914 и 1941). Только последнего раза пока хватило на БОЛЬШУЮ паузу. Целых 72 года - ОПАСАЮТСЯ.
    Горный стрелок
  7. Siegen Сегодня, 09:15


    Вот так всё начиналось...
    Siegen
    1. Siegen Сегодня, 09:16


      А кончилось Победой!

      Siegen
  8. инженерный Сегодня, 09:24
    Про Егорова и Кантарию знают многие, но раньше почему-то не писали про того, кто поднял знамя над последним оплотом сопротивляющегося фашизма - имперской канцелярией, а этим человеком оказалась женщина - инструктор политотдела 9-го стрелкового корпуса Анна Владимировна Никулина.
    Ссылка: https:[email protected]/267065
    Это наша история. Всех с днем ПОБЕДЫ!
    инженерный
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