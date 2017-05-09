США стянули к границе Сирии бронетехнику
Согласно информации телерадиокомпании « Звезда », источник в среде разведывательных служб Сирии сообщил о крупном скоплении американской и иорданской техники у границ арабской республики.
Заявляется о том, что колонны бронетехники запечатлел беспилотный летательный аппарат, принадлежащий сирийской разведки.
Как сообщают средства массовой информации, вооруженные силы Сирии приведены в состояние повышенной боевой готовности после того, как на военной базе в Иордании, находящейся возле сирийской провинции Хомс, были размещены около 400 единиц военной техники. Дамаск пошел на эту меру вследствие опасений военного вторжения США и Иордании, которые могут воспользоваться предлогом оказания содействия боевикам «Свободной сирийской армии», ведущих, со слов западных партнеров, борьбу с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России).
Заявляется о том, что колонны бронетехники запечатлел беспилотный летательный аппарат, принадлежащий сирийской разведки.
Как сообщают средства массовой информации, вооруженные силы Сирии приведены в состояние повышенной боевой готовности после того, как на военной базе в Иордании, находящейся возле сирийской провинции Хомс, были размещены около 400 единиц военной техники. Дамаск пошел на эту меру вследствие опасений военного вторжения США и Иордании, которые могут воспользоваться предлогом оказания содействия боевикам «Свободной сирийской армии», ведущих, со слов западных партнеров, борьбу с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России).
Использованы фотографии: http://rusvesna.su/news/1494280044
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