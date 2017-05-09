12:10 09 мая

США стянули к границе Сирии бронетехнику

Согласно информации телерадиокомпании « Звезда », источник в среде разведывательных служб Сирии сообщил о крупном скоплении американской и иорданской техники у границ арабской республики.

Заявляется о том, что колонны бронетехники запечатлел беспилотный летательный аппарат, принадлежащий сирийской разведки.

США стянули к границе Сирии бронетехнику



Как сообщают средства массовой информации, вооруженные силы Сирии приведены в состояние повышенной боевой готовности после того, как на военной базе в Иордании, находящейся возле сирийской провинции Хомс, были размещены около 400 единиц военной техники. Дамаск пошел на эту меру вследствие опасений военного вторжения США и Иордании, которые могут воспользоваться предлогом оказания содействия боевикам «Свободной сирийской армии», ведущих, со слов западных партнеров, борьбу с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России).


Использованы фотографии: http://rusvesna.su/news/1494280044
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 75

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:35
    США стянули к границе Сирии бронетехнику


    В какой же день начнется вторжение в СИРИЮ ?

    Полагаю в любимое для всех агрессоров время...середина июня...в дни наибольшего стояния солнца.

    Что то ООН помалкивает...правозащитнички всех мастей набрали воды в рот...все будет как обычно.
    Неудивительно что в прессе прошла инфа о подготовке к повторению провокаторами фейка с отравляющими газами...как раз я думаю нечто подобное и будет основанием для вторжения войск США и ее союзников в СИРИЮ. what
    Тот же ЛЕХА
    1. Esso Сегодня, 10:46
      Нашим давно об этом известно, планы в разработке, готовят сюрпризы, если свидомые захотят взять под контроль южную часть Сирии!
      Esso
      1. рич Сегодня, 11:00
        Что-то затевается. И наши ввели в Сирию спецназ «Туран» ( бывший мусульманский батальон КГБ СССР) численностью 800-1200 человек.«Туран», сформирован из граждан стран бывшего СССР для контрпартизанской борьбы с бандформированиями, а также для внезапных молниеносных атак на ИГ с неожиданных для врага направлениях.

        Бойцы «Турана» в апреле прибыли в провинцию Хама и начали охоту на «ИГИЛ», наводя страх на самых жестоких боевиков Сирии, показывая, что бандитов не ждет ничего хорошего. Как пишет "Аль Джазира" - "«Спецназ из СССР» наводит ужас на ИГИЛ. Возле Пальмиры отрезанные головы боевиков «украшают» пустыню"


        рич
        1. Александр романов Сегодня, 11:16
          Цитата: рич
          И наши ввели в Сирию спецназ «Туран» ( бывший мусульманский батальон КГБ СССР) численностью 800-1200 человек.«Туран»,

          Что может сделать спецназ 800-1200 человек в условиях полномасштабного вторжения???
          Цитата: рич
          Возле Пальмиры отрезанные головы боевиков «украшают» пустыню"

          Тьфу,Тьфу,Тьфу и на вас,который выставил такои пост и на тех,кто это сделал.
          "Бывает зверь свиреп, но и ему знакома жалость.Нет жалости во мне, а значит - я не зверь"(.У.Шекспир, Ричард III)
          Александр романов
          1. рич Сегодня, 11:31
            Что может сделать спецназ 800-1200 человек в условиях полномасштабного вторжения???

            Они делают именно то, что делают мобильно-заградительные отряды всех стран мира, зачищают тылы от партизан и диверсантов. В структуре ПВ СССР были АМЗГ и ММЗГ.
            Возле Пальмиры отрезанные головы боевиков «украшают» пустыню"

            Что касается подобных методов. Не могу знать, чем это вызвано. Потому что не владею информацией. Знаю точно только одно, что это не те люди, кто будет убивать ради удовольствия.
            Теперь по поводу выложенной цитаты и фото: http://warfiles.ru/show-151889-specnaz-iz-sssr-na
            vodit-uzhas-na-igil-u-palmiry.html
            рич
            1. Александр романов Сегодня, 11:39
              Цитата: рич
              Они делают именно то, что делают мобильно-заградительные отряды всех стран мира, зачищают тылы от партизан и диверсантов.

              Я этого не знал. И думаю боицы спецназа ,тоже будут сильно удивлены.
              Цитата: рич
              Что касается подобных методов. Не могу знать, чем это вызвано

              Я могу вам подсказать-это вызвано бесчеловечностью.Потеряв облик человеческий можно такое творить.
              Цитата: рич
              Знаю точно только одно, что это не те люди, кто будет убивать ради удовольствия

              У нашеи страны ,были в крат, гораздо большие страдания,но наши солдаты такого не делали.Такое делают нелюди.И мне плевать,солдаты какои армии это делают.
              Александр романов
              1. cniza Сегодня, 12:08
                Не дадут США и еже с ними установить мир в Сирии , он им не выгоден , а посему надо ждать любых сюрпризов.
                cniza
            2. сиг Сегодня, 11:47
              Такими методами отрезания голов с противником не борются,этим занимаются последние извращенцы( я не хочу писать слов покрепче,чтоб не вылететь в бан). Отрезание частей тела деморализует тех,кто этим занимается.
              сиг
        2. voyaka uh Сегодня, 11:45
          "Бойцы «Турана» в апреле прибыли в провинцию Хама и начали охоту на «ИГИЛ»,
          наводя страх на самых жестоких боевиков Сирии, показывая, что бандитов не ждет ничего хоро...."///

          Это - не метод. Спецназ/милиции Асада в 2012 в самом начале Гражданской войны пытались
          такой же "сверх-жестокостью" обуздать начавшиеся выступления исламистов.
          Результат был совершенно обратный.

          Сам этот "Туран" может запросто попасть в какую-либо засаду в пустыне. И...
          Или агенты ИГИЛ начнут отлавливать их потом в Средней Азии и резать головы.
          voyaka uh
      2. vorobey Сегодня, 11:30
        Цитата: Esso
        Нашим давно об этом известно, планы в разработке, готовят сюрпризы, если свидомые захотят взять под контроль южную часть Сирии!


        отож... наши вводят демилитаризованные зоны(одна помоему как раз на границе с Иорданией) а движняки амеров это как раз цель не дать Асаду перебросить войска туда где они нужнее. не кипишуйте.. это новый анекдот американцы в наземной операции без ВВС. или будут разрешение у наших спрашивать
        vorobey
      3. сиг Сегодня, 11:42
        Цитата: Esso
        Нашим давно об этом известно, планы в разработке, готовят сюрпризы, если свидомые захотят взять под контроль южную часть Сирии!

        На этом сайте свидомыми обзывают украинцев,теперь и американцы стали свидомыми,или это просто очередная попытка приплести к любой теме Украину и украинцев.
        сиг
        1. рич Сегодня, 11:57
          факт: Переломным моментом штурма дворца Амина стало то, что бойцы "Исламского батальона" пришли на помощь Альфе, несмотря на строгий приказ КГБ СССР оставаться в круговой обороне и не вмешиваться в штурм
          рич
    2. sabakina Сегодня, 10:56
      Как там говорил М.Задорнов: "Мы светлые, а они же тёмные! Они всегда нападают на Россию, когда Солнышко убывает. И побеждают. НО! Только до ноября! Стоит только Солнышку народиться...и ага!
      sabakina
      1. Masya Masya Сегодня, 11:08
        И побеждают. НО! Только до ноября! Стоит только Солнышку народиться...и ага

        до ноября еще жить и жить... неужели мы сейчас не разберемся... и знать никто не будет...
        Masya Masya
        1. sabakina Сегодня, 11:55
          Masya Masya , ну, Задорнов всё же юморист и внимать его надо соответственно, но, он своими словами выражает общую тенденцию.
          sabakina
      2. сиг Сегодня, 11:49
        Цитата: sabakina
        Как там говорил М.Задорнов: "Мы светлые, а они же тёмные! Они всегда нападают на Россию, когда Солнышко убывает. И побеждают. НО! Только до ноября! Стоит только Солнышку народиться...и ага!

        Слова Задорнова- это компас для действий русских во всем мире!
        сиг
        1. sabakina Сегодня, 11:56
          Не понятен Ваш пост, Вы за или с Бабой Ягой?
          sabakina
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 11:01
      США стянули к границе Сирии бронетехнику

      Израиль поддержит с воздуха...? Ну давайте хозяева чертей ,это уже интересней начнется!
      ОТДЕЛ
    4. Вас Влад Сегодня, 11:03
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Неудивительно что в прессе прошла инфа о подготовке к повторению провокаторами фейка с отравляющими газами...как раз я думаю нечто подобное и будет основанием для вторжения войск США и ее союзников в СИРИЮ.

      Правильно мыслете, скоро подготовят масштабную провокацию, покажут пробирку в ООН и спокойно будут грабить!
      Вас Влад
      1. сиг Сегодня, 11:50
        Цитата: Вас Влад
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Неудивительно что в прессе прошла инфа о подготовке к повторению провокаторами фейка с отравляющими газами...как раз я думаю нечто подобное и будет основанием для вторжения войск США и ее союзников в СИРИЮ.

        Правильно мыслете, скоро подготовят масштабную провокацию, покажут пробирку в ООН и спокойно будут грабить!

        От Сирии ещё что- нибудь ещё осталось,что бы её грабить? Что будут грабить- руины Халеба?
        сиг
        1. Вас Влад Сегодня, 11:54
          Цитата: сиг
          От Сирии ещё что- нибудь ещё осталось,что бы её грабить? Что будут грабить- руины Халеба?

          Ну да, США туда прутся чтобы чайку попить wassat
          Вас Влад
    5. volot-voin Сегодня, 11:11
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Неудивительно что в прессе прошла инфа о подготовке к повторению провокаторами фейка с отравляющими газами...как раз я думаю нечто подобное и будет основанием для вторжения войск США и ее союзников в СИРИЮ

      Как обычно, провокация, потом вторжение............как поведет себя РФ? 3-я мировая? Или все же США струхну, и только оттяпают себе зону влияния? Поживем увидим.
      volot-voin
    6. Уэф Сегодня, 12:06
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Что то ООН помалкивает...правозащитнички всех мастей набрали воды в рот..

      А что шуметь, уже началось ? request
      Уэф
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 10:35
    Все очень может быть... С них станется. Если это случится, то у нас появятся две Сирии...
    Вождь краснокожих
    1. просто экспл Сегодня, 12:01
      эх в это бы скопление техники бахнуть бы калибрами или искандерами .
      вон , хуситы по арабам один раз точкой жахнули , и база с кучей техники погорела , потом в ОАЭ траур был .
      просто экспл
  3. Владимир 38 Сегодня, 10:37
    Уничтожить, не дожидаясь пока вторгнутся. Я думаю, что так и будет, америкосы, Сирию не отдадут так просто, учитывая,что это прямая дорога на Иран.
    Владимир 38
    1. Kenneth Сегодня, 10:55
      На каком основании. И главное кто уничтожать будет. Вопрос что будет потом воякам вроде вас задавать бессмысленно.
      Kenneth
    2. Хагалаз Сегодня, 11:01
      Цитата: Владимир 38
      Уничтожить, не дожидаясь пока вторгнутся....

      Пустозвонством то не занимайтесь! hi
      Со второй частью согласен.
      Хагалаз
    3. сиг Сегодня, 11:52
      Цитата: Владимир 38
      Уничтожить, не дожидаясь пока вторгнутся. Я думаю, что так и будет, америкосы, Сирию не отдадут так просто, учитывая,что это прямая дорога на Иран.

      Кого предлагает уничтожить наш " борец с коррупцией"?
      сиг
    4. Уэф Сегодня, 12:08
      Цитата: Владимир 38
      Уничтожить, не дожидаясь пока вторгнутся.

      Ну так пол мира раздолбать можно ... на всякий случай.
      Уэф
  4. Kenneth Сегодня, 10:37
    Пушистый северный зверек добрался до сирии. Что-то стремно.
    Kenneth
  5. Горный стрелок Сегодня, 10:38
    Подозрение есть. А то, что вторгнутся - уверенности нет. Давно гробы не получали, покрытые полосатым флагом? Это Трампу рейтинг повысит, несомненно wassat
    Горный стрелок
    1. сиг Сегодня, 11:55
      Цитата: Горный стрелок
      Подозрение есть. А то, что вторгнутся - уверенности нет. Давно гробы не получали, покрытые полосатым флагом? Это Трампу рейтинг повысит, несомненно wassat

      За последние несколько лет произошел процесс демонизации России и её правителей.И это не спроста.На борьбу с " мировым злом- Россией" и спишут эти потери.
      сиг
  6. 3vs Сегодня, 10:51
    Дядя Вова предупредил бы "блондина", что не дело делает, чревато...
    3vs
    1. Kenneth Сегодня, 10:56
      А блондин пошлет его подальше. И что дальше...
      Kenneth
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:02
        А блондин пошлет его подальше. И что дальше...


        А дальше будем меряться ....у кого пиписька больше и дальше стреляет.

        ТРАМП чудит и БОГ его знает что ему в голову взбредет...это его и преимущество и беда.
        Образно говоря идет скрытая борьба бывшего бизнесмена с бывшим полковником КГБ... smile
        еще ни один бизнесмен в мире не смог одолеть полковника КГБ пущай и бывшего.
        Тот же ЛЕХА
        1. Kenneth Сегодня, 11:09
          Если не дай бог это случится то будет короткая военная операция с разгромом армии Асада и интернированием наших и иранцев
          Kenneth
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:16
            Если не дай бог это случится то будет короткая военная операция с разгромом армии Асада и интернированием наших и иранцев


            belay Как вы себе это представляете?

            Наверно так же как в ЮГОСЛАВИИ... no полагаю блицкрига по гитлеровскому сценарию тут не будет ...да и потом наверняка генштаб РОССИИ просчитал и такой вариант действий США...всегда агрессоров против РОССИИ ждал неожиданный сюрприз... smile
            Тот же ЛЕХА
            1. Kenneth Сегодня, 11:22
              У России и Ирана там ничего нет и никаких оснований сражаться за Сирию
              .
              Kenneth
              1. КОСМОС Сегодня, 11:59
                Цитата: Kenneth
                У России и Ирана там ничего нет и никаких оснований сражаться за Сирию

                А какие основания у всех остальных?
                КОСМОС
              2. сиг Сегодня, 11:59
                Цитата: Kenneth
                У России и Ирана там ничего нет и никаких оснований сражаться за Сирию
                .

                Уважаемый Кеннет,меня всегда поражает способность русских так серьёзно воспринимать государственную пропаганду и быть подверженной ею.Русские ,судя по комментариям на сайте,готовы умереть за Асадушку! Честь и хвала такому народу!
                сиг
        2. demo Сегодня, 11:12
          А сколько полковников КГБ перекупил маленький и большой бизнес? И поставил себе на службу?
          Вам просто это не ведомо.
          demo
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:19
            Вам просто это не ведомо.

            Конечно неведомо... smile я же не полковник КГБ...
            но бывших полковников не бывает.
            И наивные бизнесмены полагая что они купили с потрохами бывшего сотрудника спецслужбы...глубоко ошибаются что он работает только на них...в случае необходимости вся подноготная бизнеса и жизни бизнесмена окажется там где она и должна быть если бизнесмен попрет против власти...таких примеров полно.
            Тот же ЛЕХА
            1. Вас Влад Сегодня, 11:26
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              И наивные бизнесмены полагая что они купили с потрохами бывшего сотрудника спецслужбы...глубоко ошибаются что он работает только на них...в случае необходимости вся подноготная бизнеса и жизни бизнесмена окажется там где она и должна быть если бизнесмен попрет против власти...таких примеров полно.

              Ну это если коротко, "внедрение" называется wink
              Вас Влад
          2. Вас Влад Сегодня, 11:31
            Цитата: demo
            А сколько полковников КГБ перекупил маленький и большой бизнес? И поставил себе на службу?
            Вам просто это не ведомо.

            Ой, извините я вам нечаянно плюс поставил,а хотел минус поставить,ну что уж теперь,ладно.
            Вас Влад
        3. Вас Влад Сегодня, 11:13
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Образно говоря идет скрытая борьба бывшего бизнесмена с бывшим полковником КГБ...

          Извините что не в тему, но вчера посмотрел,мне интересно было hi
          Вас Влад
        4. кг пв Сегодня, 11:21
          Бывших не бывает! wink
          кг пв
      2. lwxx Сегодня, 11:04
        Все зависит от целей , если объявят ИГИл то одно , а если войска Сирии то другое. Если под удар попадает армия Сирии -это объявление войны со всеми вытекающими . А блондин зассыт...
        lwxx
      3. vovanpain Сегодня, 11:04
        Цитата: Kenneth
        А блондин пошлет его подальше. И что дальше...

        А дальше пошлют гопника лохматого еще дальше. yes
        vovanpain
        1. Kenneth Сегодня, 11:14
          Только у гопника все козыри на руках и поддержка всех окрестных стран. А у нас голые понты.
          Kenneth
          1. vovanpain Сегодня, 11:18
            Цитата: Kenneth
            Только у гопника все козыри на руках

            Будьте добры перечислите эти козыри.
            Цитата: Kenneth
            Если не дай бог это случится то будет короткая военная операция с разгромом армии Асада и интернированием наших и иранцев

            Вы тоже желаете 3-ей мировой?Особенно позабавило
            Цитата: Kenneth
            будет короткая военная операция с разгромом

            good yes
            vovanpain
      4. Вас Влад Сегодня, 11:07
        Цитата: Kenneth
        А блондин пошлет его подальше. И что дальше...

        Ну уж если пошлёт,как вы говорите, я думаю ВВП ему в глаз плюнет смачно laughing
        Вас Влад
  7. Masya Masya Сегодня, 10:57
    обозначат свое присутствие, а потом где искать?
    Masya Masya
  8. mvg Сегодня, 11:06
    [quote=Горный стрелок]Подозрение есть. А то, что вторгнутся - уверенности нет. Давно гробы не получали, покрытые полосатым флагом? Это Трампу рейтинг повысит, несомненно wassat [/qu[quote=Горный стрелок]Подозрение есть. А то, что вторгнутся - уверенности нет. Давно гробы не получали, покрытые полосатым флагом? Это Трампу рейтинг повысит, несомненно wassat [/quote]
    Ура-ура патриот-итиот.. Не подскажете, где это так давно американцев в гробах уносили? А Горный и институт всегда был местом для тех, кто не поступил в нормальный.
    mvg
    1. cariperpaint Сегодня, 11:35
      на прошлой неделе в Ираке. две недели назад в афгане. на вскидку так.
      cariperpaint
  9. Doliva63 Сегодня, 11:06
    Если вторгнутся и, как следствие, разделят Сирию, это будет означать, что капец внешней политике и международному влиянию РФ. Совсем.
    Doliva63
    1. Kenneth Сегодня, 11:18
      Асаду давно пора самому Сирию делить оставив себе исконно шиитские земли. Пока все не потерял.
      Kenneth
    2. сиг Сегодня, 12:05
      Цитата: Doliva63
      Если вторгнутся и, как следствие, разделят Сирию, это будет означать, что капец внешней политике и международному влиянию РФ. Совсем.

      Это на какие страны,позвольте вас спросить,у России есть " влияние"? На полудохлую Армению,которая из- за карабахского конфликта и тупости своего руководства практически сделалась дешевой губернией России? Или у вас ещё есть влияние на страны типа Киргизии и Белоруссии,кредитуемые за ваш счёт и затем регулярно эти кредиты не платящие?
      сиг
  10. RASKAT Сегодня, 11:11
    Ну не можем мы сами сбивать американские самолеты, давайте хоть Сирийцам поставим комплексы пво средней дальности. Американцы не полезут в Сирию без авиопотдержки. И еще и ПТУРов несколько тысяч. Пусть жгут агрессоров.
    RASKAT
    1. cariperpaint Сегодня, 11:34
      голову включать попробуйте уже.
      cariperpaint
  11. Рабинович Сегодня, 11:13
    источник в среде разведывательных служб Сирии

    Уже ссылаться не на кого что-ли. Это же террористы.
    Рабинович
  12. iliitchitch Сегодня, 11:14
    Учения у них , учения "лев готовится к прыжку" , писали же здесь . Ну 400 коробок , ну стоять учатся в пустыне , обычное дело . Рассосутся скоро , никуда не денутся .
    iliitchitch
    1. Kenneth Сегодня, 11:20
      Турецкие танки давно по сирии катаются. Теперь будут и иорданские. А Россию они имели в виду.
      Kenneth
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:23
        Турецкие танки давно по сирии катаются.

        Ну это пока РОССИЯ курдов не вооружит ПТУРАМИ what

        но у нас сейчас с турками дружба так что пускай пока катаются... smile
        Тот же ЛЕХА
      2. КОСМОС Сегодня, 11:48
        Цитата: Kenneth
        А Россию они имели в виду.

        Вы вообще кто? К чему эти ваши коменты, в День Победы! Вы что то хотите этим сказать?
        КОСМОС
        1. Kenneth Сегодня, 12:04
          Мне интересно при чем тут День Победы и что вы имеете в виду. А что касается Сирии то интересы России там не обеспечены серьезными силами. И наши партнеры будут делать то что им нужно невзирая на нас.
          Kenneth
  13. _Ugene_ Сегодня, 11:24
    А в чем проблема то? Туда и так все подряд вторгаются - Израиль, Турция. И никто ничего сделать не сможет, САА с бармалеями справиться не может, мы наземные войска не введём, тем более чтобы воевать с США. Так и будут шастать там все кто захочет. ООН давно умерла.
    _Ugene_
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:31
      Так и будут шастать там все кто захочет.


      Проходной двор а не государство...в СИРИИ сейчас шастают все кому не лень what тяжелый случай.
      Тот же ЛЕХА
  14. DPN Сегодня, 11:29
    Осталось дело за малым , предупреждающий удар по крепче, хотят войны так пусть её получат на своей территории.
    DPN
  15. cariperpaint Сегодня, 11:33
    блин да угомонитесь вы уже))) 400 едениц техники на вторжение не тянет.
    cariperpaint
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:38
      400 едениц техники на вторжение не тянет техники на вторжение не тянет.


      smile 400 едениц ...конечно не потянет smile

      смотря какая задача будет поставлена...если кусочек откусить у СИРИИ небольшой в десяток два км то вполне хватит...а там введем бесполетную зону над этим кусочком и создадим новое правительство СИРИИ из представителей оппозиции...как вам такой вариант.
      Тот же ЛЕХА
    2. Вадим237 Сегодня, 11:43
      Сегодня 400, а завтра уже 4000 - по возможностям быстрой переброски в США сомневаться не приходится.
      Вадим237
  16. Комментарий был удален.
  17. Izotovp Сегодня, 11:50
    В случае американского вторжения с целью разделения Сирии на сферы влияния и обеспечения строительства своего газопровода из Катара становятся все более реальны боевые соприкосновения нашего и их спецназов,обеспечивающих группы вторжения с одной стороны и арт.наводчиков и расчетов птрк с другой.
    Izotovp
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:01
      Самое интересное , что от "товарищей из Израиля" нет коментов..! Они весь мир подымут, лишь бы Ассада уничтожить! Ну затейники хитрые , подключили уже новое воздействие..! Хесболлу нужно вооружить и срочно , всем ...
      ОТДЕЛ
      1. Deniska999 Сегодня, 12:04
        У тебя уже паранойя. Иди дальше празднуй.
        Deniska999
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