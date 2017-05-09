12:10 09 мая

Парад Победы на Красной Площади 9 мая 2017

В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем принимают участие более десяти тысяч человек и более сотни единиц техники.




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Комментарии 9

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:12
    Как хорошо что в РОССИИ сохраняются исторические традиции присущие нашему народу... good
    а это означает что мы сохраняем свою идентичность...свою независимость и свой образ жизни...это куда лучше европейских парадов геев и лесбиянок за которых недавно так впрягалась перед ПУТИНЫМ МЕРКЕЛЬ.
    Тот же ЛЕХА
  2. Masya Masya Сегодня, 11:17
    слов нет, только это..
    Россия - священная наша держава,
    Россия - любимая наша страна.
    Могучая воля, великая слава -
    Твое достоянье на все времена!
    Славься, Отечество наше свободное,
    Братских народов союз вековой,
    Предками данная мудрость народная!
    Славься, страна! Мы гордимся тобой!
    От южных морей до полярного края
    Раскинулись наши леса и поля.
    Одна ты на свете! Одна ты такая -
    Хранимая Богом родная земля!
    Славься, Отечество наше свободное,
    Братских народов союз вековой,
    Предками данная мудрость народная!
    Славься, страна! Мы гордимся тобой!
    Широкий простор для мечты и для жизни
    Грядущие нам открывают года.
    Нам силу дает наша верность Отчизне.
    Так было, так есть и так будет всегда!
    Славься, Отечество наше свободное,
    Братских народов союз вековой,
    Предками данная мудрость народная!
    Славься, страна! Мы гордимся тобой!
    Masya Masya
    1. НЕКСУС Сегодня, 11:42
      Цитата: Masya Masya
      слов нет, только это.

      Послушайте второй стих...к сожалению отдельно я видео не нашел...и по мне это очень искренне.
      НЕКСУС
  3. НЕКСУС Сегодня, 11:33

    Вот так ! Этот гимн мы пели 70 лет.
    НЕКСУС
  4. Spartanez300 Сегодня, 11:35
    Погода подвела авиации не удалось поучаствовать , готовились готовились и на тебе .
    Spartanez300
    1. Masya Masya Сегодня, 11:42
      Погода подвела авиации не удалось поучаствовать , готовились готовились и на тебе .

      у вас, состояние души от погоды зависит? у нас дождик крапает и даже если бы он лил...мы как один.... все к памятнику победы... деревня, что взять...
      Masya Masya
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:42
      Погода подвела авиации не удалось поучаствовать , готовились готовились и на тебе .

      Безопасность людей превыше всего...жалко конечно но в небесной канцелярии матушки ПРИРОДЫ решили по своему.
      Тот же ЛЕХА
  5. Мур Сегодня, 11:42
    На офицерах - парадные мундиры нового покроя. Если не ошибаюсь, с 2010 - уже три раза меняли. Это так необходимо?
    Мур
  6. sabakina Сегодня, 11:58
    Ну, не знаю, я видимо старею, "механизированная" часть парада меня не впечатлила.
    sabakina
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