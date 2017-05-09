Парад Победы на Красной Площади 9 мая 2017 Сегодня, 11:04 В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем принимают участие более десяти тысяч человек и более сотни единиц техники. 2 Военно-почтовая служба в годы Великой Отечественной войны 24 июня 1945 года на Красной площади был проведён первый Парад Победы Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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