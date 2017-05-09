«Смертельный дождь» для боевиков в исполнении ВКС России
Впечатляющие кадры авиационных и артиллерийских ударов, снятые российскими разведывательными беспилотниками в провинции Алеппо.
На ролике запечатлены моменты, показывающие воздушные удары ВКС России и обстрелы артиллерией Сирийской армии позиций, занимаемых джихадистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой» (сирийской ветвью «Аль-Каиды»).
На ролике запечатлены моменты, показывающие воздушные удары ВКС России и обстрелы артиллерией Сирийской армии позиций, занимаемых джихадистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой» (сирийской ветвью «Аль-Каиды»).
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти