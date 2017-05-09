16:51 09 мая

«Смертельный дождь» для боевиков в исполнении ВКС России

Впечатляющие кадры авиационных и артиллерийских ударов, снятые российскими разведывательными беспилотниками в провинции Алеппо.

На ролике запечатлены моменты, показывающие воздушные удары ВКС России и обстрелы артиллерией Сирийской армии позиций, занимаемых джихадистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой» (сирийской ветвью «Аль-Каиды»).






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