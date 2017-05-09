Обзор военной техники на Параде Победы

"Военное обозрение" сделало раскадровку видеозаписи Парада Победы, посвященную типажу задействованной на нем военной техники.Т-34:Бронеавтомобиль "Тигр-М":Как можно заметить бронеавтомобиль представлен в вариантах с различным вооружением. На заднем плане боевой модуль дистанционного управления "Арбалет-ДМ":КамАЗ-63968 "Тайфун-К" Военной полиции МО:Не путать с КамАЗ-63969, имеющим аналогичное обозначение "Тайфун-К" (перспективы принятия на вооружение которого не ясны):"Тайфун-У" (на базе "Урала"):БМП Б-10 на платформе "Курганец-25" (существует БТР Б-11 на этой же базе):БМП-3:Всем известный Т-14:Т-72Б3 ("покровская" модификация):ТРК "Искандер-М":ЗРК малой дальности "Тор-М2У":ЗРК средней дальности "Бук-М2":Арктический вариант ЗРК "Тор" - "Тор-М2ДТ":Вооружение ЗРПК "Панцирь-СА":БТР-82А с 30-мм пушкой 2А72 в арктической окраске (или БТР-82АМ в случае модернизации БТР-80 старой постройки):БТР-МДМ "Ракушка":БМД-4М:ЗРПК "Панцирь-С":ЗРС С-400 "Триумф":ПГРК "Ярс" - основа мобильной группировки ядерных сил РФ:Авиационная составляющая демонстрации военной техники отсутствовала, как заявляется, в связи с низкой облачностью, не позволяющей рассмотреть зрителям самолеты и вертолеты.