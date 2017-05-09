Обзор военной техники на Параде Победы
"Военное обозрение" сделало раскадровку видеозаписи Парада Победы, посвященную типажу задействованной на нем военной техники.
Т-34:
Бронеавтомобиль "Тигр-М":
Как можно заметить бронеавтомобиль представлен в вариантах с различным вооружением. На заднем плане боевой модуль дистанционного управления "Арбалет-ДМ":
КамАЗ-63968 "Тайфун-К" Военной полиции МО:
Не путать с КамАЗ-63969, имеющим аналогичное обозначение "Тайфун-К" (перспективы принятия на вооружение которого не ясны):
"Тайфун-У" (на базе "Урала"):
БМП Б-10 на платформе "Курганец-25" (существует БТР Б-11 на этой же базе):
БМП-3:
Всем известный Т-14:
Т-72Б3 ("покровская" модификация):
ТРК "Искандер-М":
ЗРК малой дальности "Тор-М2У":
ЗРК средней дальности "Бук-М2":
Арктический вариант ЗРК "Тор" - "Тор-М2ДТ":
Вооружение ЗРПК "Панцирь-СА":
БТР-82А с 30-мм пушкой 2А72 в арктической окраске (или БТР-82АМ в случае модернизации БТР-80 старой постройки):
БТР-МДМ "Ракушка":
БМД-4М:
ЗРПК "Панцирь-С":
ЗРС С-400 "Триумф":
ПГРК "Ярс" - основа мобильной группировки ядерных сил РФ:
Авиационная составляющая демонстрации военной техники отсутствовала, как заявляется, в связи с низкой облачностью, не позволяющей рассмотреть зрителям самолеты и вертолеты.
Т-34:
Бронеавтомобиль "Тигр-М":
Как можно заметить бронеавтомобиль представлен в вариантах с различным вооружением. На заднем плане боевой модуль дистанционного управления "Арбалет-ДМ":
КамАЗ-63968 "Тайфун-К" Военной полиции МО:
Не путать с КамАЗ-63969, имеющим аналогичное обозначение "Тайфун-К" (перспективы принятия на вооружение которого не ясны):
"Тайфун-У" (на базе "Урала"):
БМП Б-10 на платформе "Курганец-25" (существует БТР Б-11 на этой же базе):
БМП-3:
Всем известный Т-14:
Т-72Б3 ("покровская" модификация):
ТРК "Искандер-М":
ЗРК малой дальности "Тор-М2У":
ЗРК средней дальности "Бук-М2":
Арктический вариант ЗРК "Тор" - "Тор-М2ДТ":
Вооружение ЗРПК "Панцирь-СА":
БТР-82А с 30-мм пушкой 2А72 в арктической окраске (или БТР-82АМ в случае модернизации БТР-80 старой постройки):
БТР-МДМ "Ракушка":
БМД-4М:
ЗРПК "Панцирь-С":
ЗРС С-400 "Триумф":
ПГРК "Ярс" - основа мобильной группировки ядерных сил РФ:
Авиационная составляющая демонстрации военной техники отсутствовала, как заявляется, в связи с низкой облачностью, не позволяющей рассмотреть зрителям самолеты и вертолеты.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти