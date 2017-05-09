14:34 09 мая

Обзор военной техники на Параде Победы

"Военное обозрение" сделало раскадровку видеозаписи Парада Победы, посвященную типажу задействованной на нем военной техники.

Т-34:




Бронеавтомобиль "Тигр-М":



Как можно заметить бронеавтомобиль представлен в вариантах с различным вооружением. На заднем плане боевой модуль дистанционного управления "Арбалет-ДМ":



КамАЗ-63968 "Тайфун-К" Военной полиции МО:



Не путать с КамАЗ-63969, имеющим аналогичное обозначение "Тайфун-К" (перспективы принятия на вооружение которого не ясны):

Обзор военной техники на Параде Победы


"Тайфун-У" (на базе "Урала"):



БМП Б-10 на платформе "Курганец-25" (существует БТР Б-11 на этой же базе):



БМП-3:



Всем известный Т-14:



Т-72Б3 ("покровская" модификация):



ТРК "Искандер-М":



ЗРК малой дальности "Тор-М2У":



ЗРК средней дальности "Бук-М2":



Арктический вариант ЗРК "Тор" - "Тор-М2ДТ":



Вооружение ЗРПК "Панцирь-СА":



БТР-82А с 30-мм пушкой 2А72 в арктической окраске (или БТР-82АМ в случае модернизации БТР-80 старой постройки):



БТР-МДМ "Ракушка":



БМД-4М:



ЗРПК "Панцирь-С":



ЗРС С-400 "Триумф":



ПГРК "Ярс" - основа мобильной группировки ядерных сил РФ:



Авиационная составляющая демонстрации военной техники отсутствовала, как заявляется, в связи с низкой облачностью, не позволяющей рассмотреть зрителям самолеты и вертолеты.


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Комментарии 47

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  1. LostCoast Сегодня, 13:35
    360 на Т-34!
    LostCoast
    1. Подрезчик Сегодня, 13:46
      Техника впечатляет! Жалко не было авиации, всегда красиво, слышал у них там все рассчитано до секунды. МОЛОДЦЫ АРМЕЙЦЫ!!!
      Подрезчик
      1. Svarog51 Сегодня, 14:20
        Почему то не упомянули Тигры в противотанковом варианте, они за Тиграми с модулем Арбалет-ДМ шли, в последней шеренге строя.
        Svarog51
    2. Владыка Ситх Сегодня, 14:31
      Забыли про "Коалицию-СВ"
      Владыка Ситх
  2. МПК105 Сегодня, 13:38
    Парад понравился-хоть и без(простите,лётчики)авиации...Но-ничего нового,кроме Арктическипокрашенной техники. good А так,как всегда-МОРЯКИ Красавцы!!!Остальные-ну...так...ничё так...пойдёт... laughing drinks drinks drinks
    МПК105
    1. Muvka Сегодня, 13:45
      А что нового должны были показать? Назовите.
      Muvka
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:06
        Цитата: Muvka
        А что нового должны были показать? Назовите.

        "Статус-6". wassat
        СРЦ П-15
    2. Ростовчанин Сегодня, 13:47
      А мне "Панцирь" СМ понравился, с 18 ракетами, вместо М у которого 12 good
      Ростовчанин
      1. 11черный Сегодня, 14:07
        Цитата: Ростовчанин
        А мне "Панцирь" СМ понравился, с 18 ракетами, вместо М у которого 12

        Панцирь СМ и СА это разные машины - у СМ (иногда называют С2) 12 ракет, только дальность пуска увеличена до 40 км, скорость ракеты до 5 махов (примерно), дальность обнаружения целей до 70км.
        У СА все тоже-самое, но пушки при сильных морозах не стреляют, их заменили дополнительным ракетным блоком и довели число ракет до 18.
        Рискну предположить - если проблемы с наведением пушек не решат (решить их должен снаряд с электронным взрывателем - сейчас в разработке), то и СМ сменит пушки на дополнительные ракеты.
        11черный
        1. активатор Сегодня, 14:30
          Цитата: 11черный
          Рискну предположить - если проблемы с наведением пушек не решат (решить их должен снаряд с электронным взрывателем - сейчас в разработке), то и СМ сменит пушки на дополнительные ракеты.

          А какие у панциря проблемы с наведением?
          активатор
    3. Paranoid50 Сегодня, 13:48
      Цитата: МПК105
      Парад понравился-хоть и без(простите,лётчики)авиации.

      Ничего,бывает. У нас в Питере сегодня с авиацией, но без... флота.
      Paranoid50
      1. МПК105 Сегодня, 13:53
        Сочувствую-что же за Парад в Городе на Неве,да без Флота...Ладно-на День Флота ещё налюбуетесь!!! drinks hi
        МПК105
        1. Zibelew Сегодня, 14:06
          Янкесовский эсминец не вовремя на огонек заглянул. Ну ладно, на День Флота грандиозный парад будет.
          Zibelew
          1. LostCoast Сегодня, 14:11
            Цитата: Zibelew
            Янкесовский эсминец не вовремя на огонек заглянул. Ну ладно, на День Флота грандиозный парад будет.

            Нужно к ним на день независимости ответный визит совершить.Эх,мечты...
            LostCoast
            1. Zibelew Сегодня, 14:18
              Отправим к ним гросс-адмирала Усманова на яхте Dilbar водоизмещением 15 917 тонн (!!!). Пусть он их адмиралов напоит и девчат организует для снятия воинственности.
              Zibelew
    4. Pirogov Сегодня, 14:09
      Цитата: МПК105
      Парад понравился-хоть и без(простите,лётчики)авиации...Но-ничего нового,кроме Арктическипокрашенной техники. good А так,как всегда-МОРЯКИ Красавцы!!!Остальные-ну...так...ничё так...пойдёт..

      А чего нового ? Пусть для начала эта новая техника ,в войска пойдёт в достаточном количестве.
      Pirogov
  3. Zibelew Сегодня, 13:40
    В Донецке на параде из новинок свежие камазы, уралы и БТР 80 с прицелом образца 2012 показали.
    Zibelew
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:49
      Цитата: Zibelew
      В Донецке на параде из новинок свежие камазы, уралы и БТР 80 с прицелом образца 2012 показали.

      Это все в первый раз показали и о многом говорит..! Захарченко сам в прямом эфире был...Ве свидомые Донбасса вам не видать! Готовьте Киев к сдаче ...
      ОТДЕЛ
      1. МПК105 Сегодня, 14:33
        А ключи от Города ОТДЕЛ принимать будет на белом коне. wink с лошади не свались от гордости за миссию такую свою,а то бендеровцы от смеха за наше войско такое сдаваться передумают... wink
        МПК105
    2. aKtoR Сегодня, 14:11
      Будем надеяться, что через несколько лет все измениться
      aKtoR
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 13:40
    Забавная штука на 5-м фото.
    ВЕРЕСК
  5. Комментарий был удален.
  6. Мар.Тира Сегодня, 13:41
    Спасибо!Обратите внимание на Шойгу!Форма офицеров российской армии еще немного приблизилась в исторической форме 1945 года .Форме победителей.
    Мар.Тира
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:46
      А еще я заметил , что Шойгу через спасские ворота Кремля проезжал и фуражку снял и перекрестился! Храни Бог Россию!
      ОТДЕЛ
      1. Svetoch Сегодня, 13:51
        Ну это не первый раз уже.
        Svetoch
      2. Подрезчик Сегодня, 13:54
        Точно подмечено и немаловажно! Раньше воинство во главе с командующим перед боем молилось!
        Подрезчик
        1. Айрателинсион Сегодня, 13:58
          А ещё раньше ели печень врага и пили кровь и черепов. Мне кажется, это единственно верные обряды для воинов
          Айрателинсион
    2. dvina71 Сегодня, 13:53
      ПАрадная форма приблизилась по виду к имперской..,особенно параданые кители у моряков офицеров.
      dvina71
    3. Монос Сегодня, 13:58
      Цитата: Мар.Тира
      Спасибо!Обратите внимание на Шойгу!Форма офицеров российской армии еще немного приблизилась в исторической форме 1945 года .Форме победителей.

      Да, меня тоже воротник-стойка порадовал. С ним парадка смотрится строго, солидно, нарядно и торжественно.
      Монос
    4. Альф Сегодня, 14:03
      Цитата: Мар.Тира
      Спасибо!Обратите внимание на Шойгу!Форма офицеров российской армии еще немного приблизилась в исторической форме 1945 года .Форме победителей.

      Причем диктор уверял, что подобные воротнички взяли с армии НАЧАЛА прошлого века, видимо,про форму Советской армии диктор представления не имел.
      Альф
    5. Fatum.Inc Сегодня, 14:18
      Да не, просто министру обороны надоело постоянно галстук завязывать вот он и стоячий воротничек утвердил.
      Fatum.Inc
  7. Siegen Сегодня, 13:42
    Техника - военная составляющая армии.
    А идеологическая?
    Мавзолей задрапировали и не показали ни разу.
    А то осквернит своим видом дерьмократов и либерастов.
    Siegen
    1. МПК105 Сегодня, 13:46
      Мне,хоть и не за красных,ни за белых,это тоже не нравится...Это история,стыдливо спрятанная за ширмой...Стыдно должно быть им там всем,хотя,что такое стыд,власти нашей навряд ли ведомо...Ветераны в-том числе и за Ленина своего на смерть шли тогда...
      МПК105
      1. костя андреев Сегодня, 14:29
        Согласен, нехорошо закрываать историю. Просто давно нужно было снести этот мавзолей, а Ленина закопать. современные власти РФ в этом плане сопли жуют, а нужно брать пример с коммунистов они с памятниками не церемонились.
        костя андреев
  8. dvina71 Сегодня, 13:51
    У арктического панциря возимый бк ракет 18 штук..,не дурно..совсем не дурно..
    dvina71
  9. Svetoch Сегодня, 13:53
    А почему нет т-15 и т-16. Они не актуальны уже? Или не выдержали испытаний? Или какая-то другая причина?
    Svetoch
    1. dvina71 Сегодня, 13:57
      Скорее их место заняли арктические образцы. Площадь то не резиновая..,да и по времени лимит..
      Мне вот что понравилось.. Курганец и Т-14 представлены уже в в составе регулярных частей.. Как минимум значит,что идут войсковые испытания.
      dvina71
    2. Айрателинсион Сегодня, 14:00
      А за каким лядом выкапывать технику, не стоящую на вооружении?
      Айрателинсион
  10. Холуай Сегодня, 13:56
    Показуха.Половины техники нет в войсках...
    Холуай
    1. dvina71 Сегодня, 13:59
      Цитата: Холуай
      .Половины техники нет в войсках...


      dvina71
    2. purple Сегодня, 14:03
      ?
      все есть, ну разве только Т-14 нет
      purple
      1. Владимирец Сегодня, 14:27
        Цитата: purple
        ну разве только Т-14 нет

        Как это нет? Слушаем комментатора с 2.45: "на площади парадный расчет 2-й гвардейской мотострелковой трижды орденоносной Таманской дивизии". wink
        Владимирец
  11. 3vs Сегодня, 13:59
    Хреново облака-то разгоняли!
    Вот и получается, слаб ещё человек против стихии планеты-то!
    3vs
    1. ватник Сегодня, 14:12
      Понравилась новая схема бронирования модернизированных Т-72 как то она намного добротней выглядит чем прежняя:



      ватник
  12. Аскет Сегодня, 14:13
    Интересно, зачем с АПУ Ярс убрали штатные огнетушители с "решётки"? На прошлых парадах не убирали.
    Аскет
  13. Холуай Сегодня, 14:16
    Сегодня важное Событие!
    Путин Впервые отметил Русский народ! Вначале сказал Русский народ,потом Российский.Наконец отмечена историческая Правда. Я Понимаю что некоторых коробит от слова Русский, но потерпите.
    Холуай
  14. Холуай Сегодня, 14:26
    Где то прочитал что в Казахстане на День Победы выделили каждому Ветерану по 1500 долларов.А у нас где-то подарили просроченный майонез...

    Обидно.То что Олигархи Совесть потеряли это понятно давно.Но вот что мешает Властям за год накопить фонд и подтолкнуть к пожертвованиям тех же Олигархов? Беда...
    Холуай
  15. Atlant-1164 Сегодня, 14:26
    а это репетиция парада.
    Atlant-1164
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