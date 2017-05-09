Силовые структуры проверят заявления боевиков о казни российского офицера в Сирии
В аккаунте социальных сетей, который публикует заявления и записи от имени террористической группировки ИГИЛ (* запрещена в РФ), появился материал о казни якобы российского офицера ФСБ. Боевики называют имя казнённого. Это некий «полковник Евгений Петренко». Как заявляют игиловцы, «он был обезглавлен».
Министерство обороны РФ и другие силовые ведомства на данную минуту не комментируют материал, распространяемый террористами.
Ситуацию прокомментировали в российском парламенте. «Интерфакс» приводит заявление Виктора Озерова - представителя Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности:
Мужчина на кадрах одет в чёрную робу с надписью кириллицей "кафир".
По словам сенатора, если действительно выяснится, что казнённый является российским офицером, «мало не покажется никому».
Напомним, что на сегодняшний день ИГИЛ (*) контролирует в Сирии не менее четверти территории страны. Основные силы террористической группировки сконцентрированы в провинциях Хомс, Ракка и Дейр-эз-Зор. Российская авиация не приостанавливала операций против так называемого «Исламского государства» (*).
Министерство обороны РФ и другие силовые ведомства на данную минуту не комментируют материал, распространяемый террористами.
Ситуацию прокомментировали в российском парламенте. «Интерфакс» приводит заявление Виктора Озерова - представителя Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности:
Конечно, министерство обороны не оставляет без внимания любые сообщения, которые касаются наших военнослужащих, тем более такого характера. Будет проведена проверка и результаты её станут известны. В любом случае, даже если это фейк, он не должен остаться без внимания.
Мужчина на кадрах одет в чёрную робу с надписью кириллицей "кафир".
По словам сенатора, если действительно выяснится, что казнённый является российским офицером, «мало не покажется никому».
Напомним, что на сегодняшний день ИГИЛ (*) контролирует в Сирии не менее четверти территории страны. Основные силы террористической группировки сконцентрированы в провинциях Хомс, Ракка и Дейр-эз-Зор. Российская авиация не приостанавливала операций против так называемого «Исламского государства» (*).
Использованы фотографии: Твиттер
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти