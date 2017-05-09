16:54 09 мая

Силовые структуры проверят заявления боевиков о казни российского офицера в Сирии

В аккаунте социальных сетей, который публикует заявления и записи от имени террористической группировки ИГИЛ (* запрещена в РФ), появился материал о казни якобы российского офицера ФСБ. Боевики называют имя казнённого. Это некий «полковник Евгений Петренко». Как заявляют игиловцы, «он был обезглавлен».

Силовые структуры проверят заявления боевиков о казни российского офицера в Сирии Министерство обороны РФ и другие силовые ведомства на данную минуту не комментируют материал, распространяемый террористами.
Ситуацию прокомментировали в российском парламенте. «Интерфакс» приводит заявление Виктора Озерова - представителя Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности:

Конечно, министерство обороны не оставляет без внимания любые сообщения, которые касаются наших военнослужащих, тем более такого характера. Будет проведена проверка и результаты её станут известны. В любом случае, даже если это фейк, он не должен остаться без внимания.



Мужчина на кадрах одет в чёрную робу с надписью кириллицей "кафир".

По словам сенатора, если действительно выяснится, что казнённый является российским офицером, «мало не покажется никому».

Напомним, что на сегодняшний день ИГИЛ (*) контролирует в Сирии не менее четверти территории страны. Основные силы террористической группировки сконцентрированы в провинциях Хомс, Ракка и Дейр-эз-Зор. Российская авиация не приостанавливала операций против так называемого «Исламского государства» (*).

Использованы фотографии: Твиттер
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 60

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  1. МПК105 Сегодня, 14:58
    Мужики-давайте дождёмся официально подтверждённых(или КАК ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ДУМАТЬ,ФЕЙКОВЫХ,на которых не раз ловили нас )новостей от МО или МИДа...ОЧЕНЬ хочется думать-что НЕПРАВДА............
    МПК105
    1. Pirogov Сегодня, 15:00
      Цитата: МПК105
      Мужики-давайте дождёмся официально подтверждённых или (КАК ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ДУМАТЬ,ФЕЙКОВЫХ,на которых не раз ловили нас )новостей от МО или МИДа...ОЧЕНЬ хочется думать-что НЕПРАВДА..

      Согласен . Инфо. войну не кто не отменял.
      Pirogov
      1. Подрезчик Сегодня, 15:06
        Да, это очень тяжелая работа, быть внедренным к "зверям"(если внедренным). Надо верить, все будет хорошо.
        Подрезчик
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:10
          Цитата: Подрезчик
          Да, это очень тяжелая работа, быть внедренным к "зверям"(если внедренным). Надо верить, все будет хорошо.

          Как можно внедрить человека славянской наружности в стан ИГИЛ? Для этого, что, не нашлось бы мусульманина? Если это действительно наш полковник, то скорее всего он был захвачен в плен. Но надеюсь, что это фейк.
          СРЦ П-15
          1. Комментарий был удален.
            1. сиг Сегодня, 15:23
              Цитата: Yarric
              Как можно внедрить человека славянской наружности в стан ИГИЛ?
              Как можно было проспать теракт в Ленинграде в день приезда первого лица страны, президента? "Бесполезники" есть "бесполезники".

              Вообще то против террористов ,готовых взорвать метро,троллейбусы и дома,трудно бороться.Случаются и проколы,цена которых- человеческие жизни.Насколько я понимаю - ИГИЛ( запрещена у вас) - не строго централизованная структура и её филиалы у вас имеют относительную долю самостоятельности.
              сиг
              1. Комментарий был удален.
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:31
                  Вы обижены ФСБ?
                  СРЦ П-15
                  1. cniza Сегодня, 16:02
                    Его жена обидела... , не надо на таких обращать внимания.
                    cniza
                  2. сиг Сегодня, 16:26
                    Yarric утверждает,что ФСБ не ловит мышей.
                    сиг
                2. Mexovoy Сегодня, 15:54
                  Ко-ко-ко-ко. Вот что вы пишите. За такие комменты надо перманентно банить, потому что этот персонаж реальная жертва террора. Цель любого террористического акта посеять страх в гражданах. Чтобы они стали разобщёнными и запуганными. Чтобы через этот страх население влияло на власть и разваливало её. Паникёров стреляют на месте, поэтому перманентный бан в лечебных целях необходим паникёру. Пусть на либеральных площадках сеет панику.
                  Mexovoy
              2. Тралл Сегодня, 15:29
                МО уже опровергло этот фейк. Расходимся, мужики.
                Тралл
            2. vorobey Сегодня, 15:25
              Цитата: Yarric
              Как можно внедрить человека славянской наружности в стан ИГИЛ?
              Как можно было проспать теракт в Ленинграде в день приезда первого лица страны, президента? "Бесполезники" есть "бесполезники".


              а от тебя польза какая... хоть раз работал в этом направлении? я в свое время и то краешком цеплялся.. так и хочется у..ть за твои слова... только дилетант может судить чего такая работа стоит
              vorobey
              1. Комментарий был удален.
                1. vorobey Сегодня, 15:49
                  Цитата: Yarric
                  А от меня пользы в миллионы раз больше. Я инженер и приношу настоящую пользу. Которую можно потрогать в руками.
                  Да ничего такая работа не стоит.
                  Потому что всё равно, сколько там денег ушло на "мерседесы" для генералов "службы бесполезности", кокаин и девок - на выходе имеем погибших гражданских.
                  Хотя - напомню - несколько миллиардов ушло на оснащение метро системами безопасности.


                  и что же ты создал инженер.. перечисли..
                  vorobey
                  1. Ююка Сегодня, 15:59
                    Цитата: vorobey
                    Цитата: Yarric
                    А от меня пользы в миллионы раз больше. Я инженер и приношу настоящую пользу. Которую можно потрогать в руками.
                    Да ничего такая работа не стоит.
                    Потому что всё равно, сколько там денег ушло на "мерседесы" для генералов "службы бесполезности", кокаин и девок - на выходе имеем погибших гражданских.
                    Хотя - напомню - несколько миллиардов ушло на оснащение метро системами безопасности.

                    и что же ты создал инженер.. перечисли..


                    автоматический разбрызгиватель отходов жизнедеятельности на вентилятор belay а еще - "пользОметр", коим замерил свою пользу drinks
                    Ююка
                    1. vorobey Сегодня, 16:18
                      Цитата: Ююка
                      автоматический разбрызгиватель отходов жизнедеятельности на вентилятор а еще - "пользОметр", коим замерил свою пользу


                      все... я рыдая снимаю шляпу... drinks
                      vorobey
          2. Подрезчик Сегодня, 15:19
            А не бывает людей славян чернявых? Которые изучали пушту или форси, и потом служат в ФСБ? У меня товарищ есть, коренной БЕЛОРУС ! Так вот он БЕЗ ПАСПОРТА НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ДОМА, т.к. внешне точно АРАБ! Повторяю, белорус и это точно! А не выходит, т.к. первый патруль и т.д.
            Подрезчик
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:27
              Цитата: Подрезчик
              А не бывает людей славян чернявых?

              Тут нужен настоящий мусульманин. Иначе он просто может выдать себя во время сна, заговорив на родном языке. В таких случаях лучше иметь завербованного "бородача".
              СРЦ П-15
            2. vorobey Сегодня, 15:28
              Цитата: Подрезчик
              А не бывает людей славян чернявых? Которые изучали пушту или форси, и потом служат в ФСБ? У меня товарищ есть, коренной БЕЛОРУС ! Так вот он БЕЗ ПАСПОРТА НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ДОМА, т.к. внешне точно АРАБ! Повторяю, белорус и это точно! А не выходит, т.к. первый патруль и т.д.


              со мной служил Пашка С. командир второго взвода. Грузины все его за своего принимали.. меня небритого дагестанцы за своего принимают. жена вообще татарином называет
              vorobey
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:34
                Цитата: vorobey
                со мной служил Пашка С. командир второго взвода. Грузины все его за своего принимали.. меня небритого дагестанцы за своего принимают. жена вообще татарином называет

                А лопатой, на аватаре, размахиваете как настоящий славянин! wassat
                СРЦ П-15
                1. vorobey Сегодня, 15:54
                  Цитата: СРЦ П-15
                  А лопатой, на аватаре


                  лопату не трожь.. это святое.. laughing



                  видишь и в армате есть... правда никак не пойму... нафига laughing
                  vorobey
                  1. sabakina Сегодня, 16:17
                    Это точно Армата? Больше на "Буран" похоже. Вот зачем в "Буране" лопата? Вот истинный вопрос?
                    sabakina
                    1. vorobey Сегодня, 16:25
                      Цитата: sabakina
                      Это точно Армата? Больше на "Буран" похоже. Вот зачем в "Буране" лопата? Вот истинный вопрос?


                      я же говорю... лопата это святое..
                      vorobey
                  2. sedoj Сегодня, 16:25
                    Цитата: vorobey

                    0
                    vorobey Сегодня, 15:54 ↑ Новый
                    Цитата: СРЦ П-15
                    А лопатой, на аватаре


                    лопату не трожь.. это святое.. laughing



                    видишь и в армате есть... правда никак не пойму... нафига

                    Как нафига - окапываться.
                    sedoj
                    1. vorobey Сегодня, 16:29
                      Цитата: sedoj
                      Как нафига - окапываться.


                      э нет... для этого БСЛ 110 в ЗИПе предусмотрена. и вообще на 64 и 72 мы отвалом танк закапывали за 15 минут.
                      vorobey
          3. рич Сегодня, 15:21
            Ни личность жертвы, ни обстоятельства пленения и место казни на настоящий момент достоверно не установлены. В любом случае, эта попытка террористов предпринята с целью омрачить праздник 9 мая.
            рич
          4. user1212 Сегодня, 15:21
            Цитата: СРЦ П-15
            Если это действительно наш полковник

            Еще осенью, когда впервые всплыло видео с ним, был "внештатным капитаном ФСБ"
            user1212
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:37
              Цитата: user1212
              Еще осенью, когда впервые всплыло видео с ним, был "внештатным капитаном ФСБ"

              Да, да, вспомнил: и проживал он в Московской обл. в г. Царицын. laughing
              СРЦ П-15
              1. vorobey Сегодня, 16:34
                внештатный капитан ФСБ... это как..

                Цитата: СРЦ П-15
                Цитата: user1212
                Еще осенью, когда впервые всплыло видео с ним, был "внештатным капитаном ФСБ"

                Да, да, вспомнил: и проживал он в Московской обл. в г. Царицын. laughing
                vorobey
          5. просто экспл Сегодня, 15:25
            та же мысль , только если он захвачен в плен то наши уж думаю знали бы что у нас захвачен полковник .
            правда тут встает момент , почему наши тогда проверяют ? ведь они должны знать где находятся все полковники в Сирии ,тем более полковники ФСБ (а им там вообще что делать ? это ж не войсковой полковник)
            просто экспл
            1. sabakina Сегодня, 16:20
              просто экспл , вполне возможно западные методички. Они знаю, что ФСБ-это наше всё! И разведчики и шпионы и диверсанты-все в ФСБ!
              sabakina
          6. тол100в Сегодня, 15:32
            Цитата: СРЦ П-15
            . Но надеюсь, что это фейк.

            А если нет, то
            Цитата: СРЦ П-15
            если действительно выяснится, что казнённый является российским офицером, «мало не покажется никому».

            Разнести в пух и прах все движимое и недвижиемое! И обнести территорию ИГИЛ свинофермами с африканской чумой, выведенной в СГА!
            тол100в
      2. просто экспл Сегодня, 15:24
        имхо фейк , казненный слишком молод для полковника , да и если бы захватили полковника ФСБ у нас уже давно бы про это знали (их там не тысячи и все наперечет и у них у всех местоположение штабу известно). а если он типа агент был , то с каких это пор полковник славянин будет идти агентом к арабским боевикам ?
        просто экспл
    2. ДедЛука Сегодня, 15:51
      Молодо выглядит для полкана. Сзади чел. Одет в "горку". Так, наблюдение.
      ДедЛука
  2. Тургон Сегодня, 15:05
    Это еще что за новости в день Победы, Вы другой день для материала подобрать не могли что ли. Вы за сквернословие баните на неделю, а тут непроверенная информация выдается открытым текстом и читают её нервные подписчики, больше половины из которых военные.
    Тургон
    1. behemot Сегодня, 15:37
      они даже не за маты банят, причем выборочно, причем не сразу а случайным образом
      behemot
  3. KIBL Сегодня, 15:09
    Согласен,сегодня не тот день для таких новостей!Тем более не проверенной,не удивлюсь,если,кто убила от наших украинских "братьев".Сколько они там российских дивизий раскатать в блин?Ждём реакции МО,а там посмотрим!
    KIBL
  4. Горный стрелок Сегодня, 15:11
    Ну, полковник ФСБ никакого отношения к МО не имеет. Это отдельное ведомство. И что полковник ФСБ будет делать в Сирии? Разве что "корни" искать террористических организаций. В любом случае - это глубоко законспирированные агенты, и, думаю, не в таких чинах. 99.9% фейк голимый.
    Горный стрелок
    1. lis-ik Сегодня, 15:20
      Цитата: Горный стрелок
      Ну, полковник ФСБ никакого отношения к МО не имеет. Это отдельное ведомство. И что полковник ФСБ будет делать в Сирии? Разве что "корни" искать террористических организаций. В любом случае - это глубоко законспирированные агенты, и, думаю, не в таких чинах. 99.9% фейк голимый.

      Очень даже имеют, даже полковников там не мало, знаю не по наслышке, там им самая работа. Но в плен обычно такие ребята не попадают, у них другая установка, сами берут и ликвидируют.
      lis-ik
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 15:13
    Нормально? Даже если фейк-возможности нашего МО дюже ограничены в информации.Не потвердить,не опровергнуть.А силу наших морпехов я уяснил из видео про фрегат.Чёрте что.
    ВЕРЕСК
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:15
      Извиняюсь.Корвет.
      ВЕРЕСК
    2. Владимирец Сегодня, 15:20
      Цитата: ВЕРЕСК
      А силу наших морпехов я уяснил из видео про фрегат.Чёрте что.

      Чёт много вас стало в последнее время. what
      Владимирец
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:24
        Вас,за последние три года-гораздо больше.Не обратили внимание,что многие,да почти все,кто был на сайте с его основания ушли? Я их понимаю.Очередной раз зарегистрировался просто так.Но-про подготовку морпехов посмотрите внимательно.Надеюсь-много увидите.С уважением. hi
        ВЕРЕСК
        1. Владимирец Сегодня, 15:42
          Цитата: ВЕРЕСК
          за последние три года-гораздо больше.

          Мне повезло, я раньше, чем последние 3 года. yes \
          Цитата: ВЕРЕСК
          Не обратили внимание,что многие,да почти все,кто был на сайте с его основания ушли? Я их понимаю.Очередной раз зарегистрировался просто так.

          А Вы, то есть пришли обратно? "Уходя уходи" не для Вас, видимо. recourse Я на сайте лет пять, наверно, два раза маршальские погоны снимал, не жалею. Язва сайта записная, ура по каждому поводу не ору. Четыре предупреждения имею, чем ещё отрекомендоваться? Щёголь, пьяница, бретёр, повеса и мот. yes
          Владимирец
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:49
            Щёголь, пьяница, бретёр, повеса и мот. yes То-же.Трижды слетал с сайта.Маршала пару раз снимал.Почти семь лет здесь.И нет сейчас здесь Алекса 441,Механик запропастился куда-то,Альянс исчез.Типа так как-то. hi
            ВЕРЕСК
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:50
              А вот-Михан-тоже-"уходя-уходи"?Классный дед!
              ВЕРЕСК
            2. Владимирец Сегодня, 15:53
              Цитата: ВЕРЕСК
              И нет сейчас здесь Алекса 441,Механик запропастился куда-то,Альянс исчез.Типа так как-то

              А почему исчезли? Бывает, просто ресурс становится неинтересен, а бывает люди, банально, умирают. request
              Владимирец
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:06
                Про Алекса в курсе.Младше меня.Про Механика-если в курсе,скинте.Альянс-в соседнем квартале обитает.На своём лётном сайте,как и Алекс висит.Истребители.
                ВЕРЕСК
                1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:11
                  ССИ давненько не появляется.Заклевали его "спецы" диванные.Технарь от Бога по ПО и НК ЛА.
                  ВЕРЕСК
                  1. Владимирец Сегодня, 16:19
                    Цитата: ВЕРЕСК
                    ССИ давненько не появляется.Заклевали его "спецы" диванные.Технарь от Бога по ПО и НК ЛА.

                    Ну зря, клевать его, только клюв тупить.
                    Владимирец
                    1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:23
                      yes drinks Абасолютносогласен!
                      ВЕРЕСК
                2. Владимирец Сегодня, 16:12
                  Цитата: ВЕРЕСК
                  Про Алекса в курсе.Младше меня.Про Механика-если в курсе,скинте.Альянс-в соседнем квартале обитает.На своём лётном сайте,как и Алекс висит.Истребители.

                  Ну значит, неинтересен стал, бывает. Мы, ведь, все здесь, по сути, гости. Надоест и я уйду, и сайт, уверен, не рухнет. smile Всем нам свойственна ностальгия, кажется, что раньше и трава была зеленее, и девчонки сговорчивее, и наши комментарии ярче и правильнее, а сайты умнее, понятнее и справедливее. yes
                  Владимирец
                  1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:20
                    hi Вот именно!Ностальгия,зараза.Поэтому и вернулся.
                    ВЕРЕСК
  6. Комментарий был удален.
  7. мыслитель Сегодня, 15:18
    «Все военнослужащие Вооруженных Сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений.
    Вызывают осуждение действия отдельных СМИ, регулярно тиражирующих информационные вбросы международных террористических группировок», - сообщили в Минобороны России.

    http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20
    1705091500-115t.htm
    мыслитель
  8. ОТДЕЛ Сегодня, 15:30
    Ну вот и очередная провокация . против мира в Сирии..! Мочить нужно..
    Вы правы евреи, воевать нам придется и долго...Ваша взяла опять! angry
    ОТДЕЛ
  9. behemot Сегодня, 15:35
    давайте начнем с того, что приписка "(* запрещена в РФ)" - УЖЕ ТОШНИТ, даже ежу это известно, ХВАТИТ пришпиливать к тексту.
    по делу: подождем что скажет МО, в других "новостях" пишут что МО проверяет, странно, не знать кто у тебя на задании в Сирии?
    behemot
  10. dvina71 Сегодня, 15:36
    а меня вот нож на фотке заитересовал? Оранжевая рукоять..,складной ..судя по винту.. ДА и новенькая горка.. Кто-то недавно закупился в охотничьем магазине?
    dvina71
  11. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 15:42
    Очень сомневаюсь в правдивости данной новости--- полковник фсб--- огромная ценность для любого игила - денег , оружия можно много потребовать и получить , зачем казнить его, новость --- фейк.
    За Родину , мать вашу ))
    1. voyaka uh Сегодня, 15:49
      Они и хотели какой-то обмен. Был ролик пол-года назад.
      Он, бедняга, попал в плен еще в декабре sad .
      А теперь к Ракке подошли курды и американцы.
      Скоро ею отобьют...
      voyaka uh
  12. Мар.Тира Сегодня, 15:47
    Цитата: МПК105
    Мужики-давайте дождёмся официально подтверждённых(или КАК ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ДУМАТЬ,ФЕЙКОВЫХ,на которых не раз ловили нас )новостей от МО или МИДа...ОЧЕНЬ хочется думать-что НЕПРАВДА............

    Представители Министерства обороны России опровергли информацию некоторых СМИ о захвате в плен боевиками ИГИЛ* российского военнослужащего, которого террористы якобы потом казнили. Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщает агентство "Интерфакс".

    — Все военнослужащие Вооружённых сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений, — заявили в Минобороны РФ.https://ria.ru/syria/20170509/1493932576.html
    Мар.Тира
  13. uporov65 Сегодня, 15:51
    Народ воюет везде разный, и надо признать, что для многих это образ жизни. Неважно какая у тебя внешность, главное, что ты солдат. Для ОЧЕНЬ многих солдат не важно за кого воевать, главное за сколько, а для других важны не только деньги, но и нечто другое. Здесь проще понять тех, кто дома воюет. Уважающая себя государство, как минимум, должно знать, что и где происходит, а максимум, то что оно в игре. Вывод, пойманный чей-то шпион, агент и т.п., это нормально. ИМХО.
    uporov65
  14. HAM Сегодня, 15:58
    Минобороны РФ опровергло публикации о казни российского военного в Сирии
    Политика 9 мая, 15:13 дата обновления: 9 мая, 15:20 UTC+3
    В ведомстве осудили действия отдельных СМИ, "регулярно тиражирующих информационные вбросы международных террористических группировок"
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    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/politika/4239998
    HAM
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