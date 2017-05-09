16:49 09 мая

Обзор военной техники на Параде Победе в Донецке

"Военное обозрение" публикует раскадровку видеозаписи демонстрации военной техники на Параде Победе в Донецке.

Т-34:




"Катюша":



ЗИС-5 ("полуторка"):



БТР-80:



БМП-2:



Т-72Б (в ВС РФ проходит модернизацию до уровня Т-72Б3):



Т-64 (в ВС РФ снят с вооружения):



ЗРК ближнего действия "Стрела-10" ("Стрела-10М2"? В ВС РФ осуществляется программа модернизации: 1-й этап - перевооружение на "Стрела-10МН", 2-й этап - на ЗРК "Сосна"):



САУ "Гвоздика" (в ВС РФ её заменяет "Хоста"):



РСЗО "Град":



ЗУ 23-2:



Буксируемая артиллерия:

Обзор военной техники на Параде Победе в Донецке










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Комментарии 31

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  1. KnightRider Сегодня, 15:34
    А "присутствует в ВС РФ" это намек?
    KnightRider
    1. Zibelew Сегодня, 15:47
      В ЛДНР так то и Т72Б3 есть, но если показать такую технику на параде будет много визгу.
      Zibelew
      1. cniza Сегодня, 15:58
        Цитата: Zibelew
        В ЛДНР так то и Т72Б3 есть, но если показать такую технику на параде будет много визгу.


        Пусть визжат сколько угодно , ЛДНР защищается.
        cniza
      2. рич Сегодня, 16:10
        Молодцы. Гордость берет. Ваши предки вырастили замечательных потомков. Гордимся Вами!
        а Порошенко Меркель по телефону просил сделать все, что бы не допустить парада техники в Донбассе....
        С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!
        рич
    2. Владимирец Сегодня, 15:48
      Цитата: KnightRider
      присутствует в ВС РФ" это намек?

      Это дезинформация, под фото с надписью "Шилка" - ЗУ-23, поэтому все надписи, чтобы враг не догадался. wink
      Владимирец
      1. Юджин-Евгений Сегодня, 15:51
        Исправлено, по запаре написали
        Юджин-Евгений
        1. Владимирец Сегодня, 15:56
          Цитата: Юджин-Евгений
          справлено, по запаре написали

          От зубов должно отскакивать, не на сайте Луи Виттон. wink
          Владимирец
    3. vorobey Сегодня, 15:59
      Цитата: KnightRider
      А "присутствует в ВС РФ" это намек?


      в бубен обозревателю постучать.. где там Т80 он увидел.. Не ГАЗ АА а Зис 5 это.. Хоста еще не везде сменила гвоздику.. и вообще.. плевать на намеки..
      vorobey
      1. Владимирец Сегодня, 16:17
        Цитата: vorobey
        и вообще.. плевать на намеки..

        Фу, Александр, как Вы бесцеремонны... winked
        Владимирец
        1. vorobey Сегодня, 16:31
          Цитата: Владимирец
          Цитата: vorobey
          и вообще.. плевать на намеки..

          Фу, Александр, как Вы бесцеремонны... winked


          Жека. drinks с праздником... как говорил герой М.Козакова (здравствуйте я ваша тетя) - британский полковник . - Я старый солдат и не знаю слов любви laughing
          vorobey
    4. Юджин-Евгений Сегодня, 16:04
      Это сделано для сравнения с ВС РФ, нет здесь никакого иного подтекста
      Юджин-Евгений
      1. vorobey Сегодня, 16:15
        Цитата: Юджин-Евгений
        Это сделано для сравнения с ВС РФ, нет здесь никакого иного подтекста


        евгений нам давно плевать на подтексты не оправдывайтесь... помогаем кому хотим где хотим и чем хотим... но поаккуратнее надо с названиями. а так дончан с праздником.. вы уже самодостаточны как .. либо республики либо субъекты (это уже время покажет) good
        vorobey
        1. МПК105 Сегодня, 16:31
          Как Приднестровье,к сожалению...Одно отличие-там КРОВЬ не льётся,как на Донбассе...
          МПК105
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:35
    Мнда.Печалька.Толковое-бы нашим подкинуть.Увы.Мечты.
    ВЕРЕСК
    1. dvina71 Сегодня, 15:43
      Цитата: ВЕРЕСК
      Мнда.Печалька.Толковое-бы нашим подкинуть.Увы.Мечты.

      Ага..подкинуть и на парад.. Хватит с свидомитов и этого на посмотреть.
      dvina71
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:02
        Ну,если только посмотреть...А не воевать?Хреновато у ЛДНР с вооружением.Держутся парни.Честь и хвала защитникам и гражданским.Дай Бог,закончить войну.Да Бог- не Ерошка.Не видит немножко...
        ВЕРЕСК
    2. Искандер Ш Сегодня, 16:01
      Цитата: ВЕРЕСК
      Толковое-бы нашим подкинуть.Увы.Мечты.



      Ага и получить очередное обвинение в поставках оружия ЛДНРу. Нужно видеть, чуть дальше собственного носа.
      Искандер Ш
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:16
        А не пора?Военторг никто не отменял.Тихим сапом.Нам с матрасами в блефе не тягаться.Им чхать на все постановления ООн и иже с ними.Знаю.Пока мы в этом проигрываем.Но-могли не так давно.Тихонечко и на коленках 4320 перетаскивать.
        ВЕРЕСК
  3. avg-mgn Сегодня, 15:35
    Главное - прошли! ВСУ могут познакомиться с военной техникой ЛДНР поближе.
    ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ! УРА!!!
    avg-mgn
  4. ватник Сегодня, 15:39
    Конечно прогресс по сравнению с "дубинами" и дробовиками с которыми в 2014 году стояли ополченцы Донбасса на блокпостах очевиден но не мешало бы нам всё же им помочь особенно с ПВО а так очень рад за укрепление вашей армии.
    С Днем Победы всех жителей Донецкой и Луганской республик.
    ватник
  5. dvina71 Сегодня, 15:41
    Эээ,а Шилку то где здесь нашли? И к фоткам надо еще дописать,присутствовали на вооружении ВСУ.
    dvina71
    1. Zibelew Сегодня, 15:53
      А на фото точно т80, а то вроде выхлоп у танка в бок идет как на т 72.
      Zibelew
  6. surovts.valery Сегодня, 16:00
    Тут автор всё напутал (может быть намеренно?), в видео парада были достаточно грамотные комментарии ведущего трансляцию парада. Не Т-80, а Т-72 и Т-64, ЗСУ-23-2. Причем ведущий сделал акцент, на то что техника захвачена в боях у ВСУ и от ремонтирована в республике. А если уж автор намекает на российское происхождение техники, то что же не обратил внимание на двухосные "Уралы", кторых у ВСУ никогда не было.
    А вообще-то дончане грамотно вывели и показали на параде вполне ухоженную технику, далеко не полной номенклатуры из имеющейся. Из показанного - самая грозная для ВСУ - "Мста-Б". А об остальном пусть гадают. А о настоящем уровне вооружения и техники ВС ДНР свидетельствуют например, практически новые Уралы и Камазы (сравните с убитыми грузовиками, в т.ч. "колхозными" ВСУ).
    surovts.valery
    1. Zibelew Сегодня, 16:05
      Камаз вообще свежий, семейства Мустанг.
      Zibelew
  7. Farid05 Сегодня, 16:03
    Т-64 на фото - точно он?
    Farid05
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 16:13
      "Немецких" времен, к примеру:

      Юджин-Евгений
      1. Farid05 Сегодня, 16:26
        по обвесу не узнал просто
        Farid05
  8. Горный стрелок Сегодня, 16:10
    Толковое , ИМХО, имеется в нужных местах. Да только не для парадов. А для радикального решения. Укроп все "напрыгивает", по жабьячьи, но опасается, что это неизвестное им, выскочит. Вот и пробуют, с опаской... wassat
    А парад - это символ больше. А для Донбасса - тем более. Это Россия может показать, что у неё и зубки, и клыки на месте. А воюющий Донбасс - намекнуть. Но не показывать.
    Горный стрелок
  9. Masya Masya Сегодня, 16:28
    держитесь люди...
    Masya Masya
  10. Masya Masya Сегодня, 16:33
    а не надо раскадровки, просто знайте... ответка будет...
    Masya Masya
  11. mark021105 Сегодня, 16:35
    "Обзор военной техники на Параде Победе..."
    Админы, исправьте, пожалуйста...
    mark021105
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