Обзор военной техники на Параде Победе в Донецке
"Военное обозрение" публикует раскадровку видеозаписи демонстрации военной техники на Параде Победе в Донецке.
Т-34:
"Катюша":
ЗИС-5 ("полуторка"):
БТР-80:
БМП-2:
Т-72Б (в ВС РФ проходит модернизацию до уровня Т-72Б3):
Т-64 (в ВС РФ снят с вооружения):
ЗРК ближнего действия "Стрела-10" ("Стрела-10М2"? В ВС РФ осуществляется программа модернизации: 1-й этап - перевооружение на "Стрела-10МН", 2-й этап - на ЗРК "Сосна"):
САУ "Гвоздика" (в ВС РФ её заменяет "Хоста"):
РСЗО "Град":
ЗУ 23-2:
Буксируемая артиллерия:
Т-34:
"Катюша":
ЗИС-5 ("полуторка"):
БТР-80:
БМП-2:
Т-72Б (в ВС РФ проходит модернизацию до уровня Т-72Б3):
Т-64 (в ВС РФ снят с вооружения):
ЗРК ближнего действия "Стрела-10" ("Стрела-10М2"? В ВС РФ осуществляется программа модернизации: 1-й этап - перевооружение на "Стрела-10МН", 2-й этап - на ЗРК "Сосна"):
САУ "Гвоздика" (в ВС РФ её заменяет "Хоста"):
РСЗО "Град":
ЗУ 23-2:
Буксируемая артиллерия:
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