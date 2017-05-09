Обзор военной техники на Параде Победе в Донецке

"Военное обозрение" публикует раскадровку видеозаписи демонстрации военной техники на Параде Победе в Донецке.Т-34:"Катюша":ЗИС-5 ("полуторка"):БТР-80:БМП-2:Т-72Б (в ВС РФ проходит модернизацию до уровня Т-72Б3):Т-64 (в ВС РФ снят с вооружения):ЗРК ближнего действия "Стрела-10" ("Стрела-10М2"? В ВС РФ осуществляется программа модернизации: 1-й этап - перевооружение на "Стрела-10МН", 2-й этап - на ЗРК "Сосна"):САУ "Гвоздика" (в ВС РФ её заменяет "Хоста"):РСЗО "Град":ЗУ 23-2:Буксируемая артиллерия: