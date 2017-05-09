Киев «поздравил» жителей Донбасса артиллерийским обстрелом

В период проведения парада ко Дню Победы с позиций 36 отдельной бригады морской пехоты, 40 отдельной аэромобильной бригады ВСУ и полка «Азов», с 9:35 до 10:25 велся обстрел улиц Пушкина, Дружбы и переулка Западный в Безыменном. На момент обстрела в Безыменном проходил праздничный митинг.

Согласно информации новостного агентства ДАН , в силовых ведомствах Донецкой народной республики сообщили об обстреле утром 9 мая ВСУ села Безыменное Новоазовского района, расположенного на юге республики, в ходе организованного в населенном пункте праздничного митинга.Согласно предварительным сведениям, ранены три мирных жителя, повреждения получили здания школы и дома культуры.Неприятель применил 152-мм артиллерию, танковые орудия и 120-мм минометы. Всего с позиций ВСУ было выпущено около 70 боеприпасов.