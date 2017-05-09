16:54 09 мая

Киев «поздравил» жителей Донбасса артиллерийским обстрелом

Согласно информации новостного агентства ДАН , в силовых ведомствах Донецкой народной республики сообщили об обстреле утром 9 мая ВСУ села Безыменное Новоазовского района, расположенного на юге республики, в ходе организованного в населенном пункте праздничного митинга.

В период проведения парада ко Дню Победы с позиций 36 отдельной бригады морской пехоты, 40 отдельной аэромобильной бригады ВСУ и полка «Азов», с 9:35 до 10:25 велся обстрел улиц Пушкина, Дружбы и переулка Западный в Безыменном. На момент обстрела в Безыменном проходил праздничный митинг.


Киев «поздравил» жителей Донбасса артиллерийским обстрелом



Согласно предварительным сведениям, ранены три мирных жителя, повреждения получили здания школы и дома культуры.
Неприятель применил 152-мм артиллерию, танковые орудия и 120-мм минометы. Всего с позиций ВСУ было выпущено около 70 боеприпасов.


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Комментарии 5

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  1. МПК105 Сегодня, 16:37
    Паскуды...Не Люди,ВЛАСТИ их там...
    МПК105
    1. cniza Сегодня, 16:40
      Эх жаль что у ЛДНР связаны руки , получили бы скакуны ответку по полной , но ничего время придет.
      cniza
      1. LostCoast Сегодня, 16:45
        Почему бы в ДНР не начать выпускать ОТРК "совместной" с дружественными странами разработки.Давно пора...
        LostCoast
  2. Alexandr2637 Сегодня, 16:39
    Фашисты они и есть фашисты! С нетерпением жду их уничтожения вместе с их отпрысками. С корнями!!!
    А что там из Куева слышно? Вроде укрофашисты провокации затевали.
    Alexandr2637
  3. samarin1969 Сегодня, 16:50
    Если "Минск" украине позволяет обстреливать населённые пункты Народных республик, то что значит "безальтернативность Минска"?...Получается действие соглашения закончится, только когда будут уничтожены, разгромлены все города и жители Донбасса...
    п.с. Есть такое юридическое понятие - "преступное бездействие".
    samarin1969
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