9 мая на Украине. В Днепропетровске участники Марша Победы избили "ветеранов АТО"

Отойди. Ты кто? Полиция? А нет никакой полиции по конституции Украины. Устроили переворот, хунта военная! Ты неизвестно кто. У нас только милиция есть, полиции не было и нет.

В украинской столице, несмотря на многочисленные провокации радикалов, в День Победы состоялась акция «Бессмертный полк». Колонна с участниками шествия начала движение от Арсенальной площади Киева. Перед началом движения неонацисты попытались сорвать шествие. В частности, к женщине, державшей в руках портрет родственника-ветерана, подошли несколько человек и сначала потребовали от неё портрет убрать, а затем попытались наброситься с кулаками. Сотрудники полиции в данном случае вмешались вовремя.На пути «Бессмертного полка» была установлена рамка металлоискателя, которая существенно препятствовала продвижению, однако в целях безопасности на фоне многочисленных провокаций от последователей бандеровцев выглядела вполне уместно.Шествие «Бессмертного полка» в Киеве попытались сорвать правосеки и оуновцы («ПС» и ОУН – экстремистские организации, запрещены в РФ по решению суда). Они вывесили на пути шествия киевлян чёрно-красные флаги и включали музыку бандеровских бандитских формирований.По свидетельствам очевидцев, к акции не допускались люди с георгиевскими ленточками.Видео Национальной полиции Украины: УНИАН сообщает, что не обошлось без потасовок и кровопролития. Так, в Днепропетровске произошла массовая драка. Люди, вышедшие почтить память погибших в Великой Отечественной войне, вызвали недовольство у так называемых «атошников». В итоге тем, кто именует себя «ветеранами АТО», крепко досталось «по зубам и лицам» от участников праздничной акции «Марш Победы», которых в городе собралось более полутора тысяч.Акция проводилась под лозунгом "Слава Великой Победе"Повреждения в ходе потасовок в городах Украины получили и 8 полицейских.В Николаеве на акцию "Бессмертный полк" вышли и радикалы с портретом Шухевича в руках.А это тот же Николаев и шествие горожан с портретами ветеранов Красной Армии:Примечательное видео из Николаева, где местный житель называет вещи своими именами.Он отталкивает полицейского от женщины с георгиевской ленточкой и произносит:В итоге женщина сама сняла ленточку и проследовала к мемориалу.