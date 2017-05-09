16:53 09 мая

9 мая на Украине. В Днепропетровске участники Марша Победы избили "ветеранов АТО"

В украинской столице, несмотря на многочисленные провокации радикалов, в День Победы состоялась акция «Бессмертный полк». Колонна с участниками шествия начала движение от Арсенальной площади Киева. Перед началом движения неонацисты попытались сорвать шествие. В частности, к женщине, державшей в руках портрет родственника-ветерана, подошли несколько человек и сначала потребовали от неё портрет убрать, а затем попытались наброситься с кулаками. Сотрудники полиции в данном случае вмешались вовремя.

На пути «Бессмертного полка» была установлена рамка металлоискателя, которая существенно препятствовала продвижению, однако в целях безопасности на фоне многочисленных провокаций от последователей бандеровцев выглядела вполне уместно.

Шествие «Бессмертного полка» в Киеве попытались сорвать правосеки и оуновцы («ПС» и ОУН – экстремистские организации, запрещены в РФ по решению суда). Они вывесили на пути шествия киевлян чёрно-красные флаги и включали музыку бандеровских бандитских формирований.


По свидетельствам очевидцев, к акции не допускались люди с георгиевскими ленточками.

Видео Национальной полиции Украины:


УНИАН сообщает, что не обошлось без потасовок и кровопролития. Так, в Днепропетровске произошла массовая драка. Люди, вышедшие почтить память погибших в Великой Отечественной войне, вызвали недовольство у так называемых «атошников». В итоге тем, кто именует себя «ветеранами АТО», крепко досталось «по зубам и лицам» от участников праздничной акции «Марш Победы», которых в городе собралось более полутора тысяч.

9 мая на Украине. В Днепропетровске участники Марша Победы избили "ветеранов АТО"


Акция проводилась под лозунгом "Слава Великой Победе"



Повреждения в ходе потасовок в городах Украины получили и 8 полицейских.

В Николаеве на акцию "Бессмертный полк" вышли и радикалы с портретом Шухевича в руках.



А это тот же Николаев и шествие горожан с портретами ветеранов Красной Армии:


Примечательное видео из Николаева, где местный житель называет вещи своими именами.



Он отталкивает полицейского от женщины с георгиевской ленточкой и произносит:

Отойди. Ты кто? Полиция? А нет никакой полиции по конституции Украины. Устроили переворот, хунта военная! Ты неизвестно кто. У нас только милиция есть, полиции не было и нет.


В итоге женщина сама сняла ленточку и проследовала к мемориалу.

Использованы фотографии: Корреспондент
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 3

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  1. МПК105 Сегодня, 16:45
    Нервы не железные у Людей.Тем более-в ТАКОЙ ДЕНЬ...
    МПК105
    1. cniza Сегодня, 16:49
      "Котел" набирает давление , наступит момент когда он рванет и снесет всю эту шваль в небытие.
      cniza
  2. Старый Воин Сегодня, 16:52
    Вот когда всех нациков начнут метелить по всей украине?
    Старый Воин
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