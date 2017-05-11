Город Верхняя Пышма. Обзор военной техники на параде Победы
Краткий фоторепортаж, посвящённый параду Победы в городе Верхняя Пышма Свердловской области 9 мая 2017 года и типажу задействованной на нем военной техники.
Т-36/76, еще с башней "пирожком", но уже с пушкой Грабина Ф-34
Т-34/85.
Для тех, чьё детство прошло в СССР: со знаковым названием на борту и псом на башне. Вот только жаль на Шарика мало похож, так как серого (шарий- серый, по польски) в нем маловато.
БТ-7 на колесном ходу
Т-70
Т-60
Т-28
ИС-2
СУ-76
СУ-100
ИСУ-152
Т-38
Бронеавтомобиль БА-20
Бронеавтомобиль БА-6
45-мм ПТ САУ на базе грузовика
Бронеавтомобиль БА-64
Артиллерийский тягач СТЗ-5 с пушкой ЗиС-3
Артиллерийский тягач "Сталинец" с орудием
ГАЗ-АА со счетверенной пулеметной и 37-мм зенитной установкой
Советские грузовики ЗиС-5 с прицепным 160-мм дивизионным миномётом образца 1949 года (М-160) и прожекторной установкой
БМ-13 "Катюша" на "Студебеккере"
Различные армейские автомобили.
Авиационная часть
Ми-8
Л-410
Медицинский Ан-26
Ан-12
"Грачи" — Су-25
Су-24
МиГ-31
P. S. А это строй тех, кто скоро подрастет и станет защитником Отечества.
Т-36/76, еще с башней "пирожком", но уже с пушкой Грабина Ф-34
Т-34/85.
Для тех, чьё детство прошло в СССР: со знаковым названием на борту и псом на башне. Вот только жаль на Шарика мало похож, так как серого (шарий- серый, по польски) в нем маловато.
БТ-7 на колесном ходу
Т-70
Т-60
Т-28
ИС-2
СУ-76
СУ-100
ИСУ-152
Т-38
Бронеавтомобиль БА-20
Бронеавтомобиль БА-6
45-мм ПТ САУ на базе грузовика
Бронеавтомобиль БА-64
Артиллерийский тягач СТЗ-5 с пушкой ЗиС-3
Артиллерийский тягач "Сталинец" с орудием
ГАЗ-АА со счетверенной пулеметной и 37-мм зенитной установкой
Советские грузовики ЗиС-5 с прицепным 160-мм дивизионным миномётом образца 1949 года (М-160) и прожекторной установкой
БМ-13 "Катюша" на "Студебеккере"
Различные армейские автомобили.
Авиационная часть
Ми-8
Л-410
Медицинский Ан-26
Ан-12
"Грачи" — Су-25
Су-24
МиГ-31
P. S. А это строй тех, кто скоро подрастет и станет защитником Отечества.
Автор: SVP-67
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