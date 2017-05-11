11:46 11 мая

Город Верхняя Пышма. Обзор военной техники на параде Победы

Краткий фоторепортаж, посвящённый параду Победы в городе Верхняя Пышма Свердловской области 9 мая 2017 года и типажу задействованной на нем военной техники.

Т-36/76, еще с башней "пирожком", но уже с пушкой Грабина Ф-34





Т-34/85.
Для тех, чьё детство прошло в СССР: со знаковым названием на борту и псом на башне. Вот только жаль на Шарика мало похож, так как серого (шарий- серый, по польски) в нем маловато.






БТ-7 на колесном ходу


Т-70




Т-60


Т-28






ИС-2




СУ-76


СУ-100


ИСУ-152




Т-38




Бронеавтомобиль БА-20


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Бронеавтомобиль БА-6




45-мм ПТ САУ на базе грузовика
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Бронеавтомобиль БА-64


Артиллерийский тягач СТЗ-5 с пушкой ЗиС-3




Артиллерийский тягач "Сталинец" с орудием


ГАЗ-АА со счетверенной пулеметной и 37-мм зенитной установкой








Советские грузовики ЗиС-5 с прицепным 160-мм дивизионным миномётом образца 1949 года (М-160) и прожекторной установкой






БМ-13 "Катюша" на "Студебеккере"


Различные армейские автомобили.





Авиационная часть
Ми-8


Л-410


Медицинский Ан-26


Ан-12


"Грачи" — Су-25


Су-24


МиГ-31


P. S. А это строй тех, кто скоро подрастет и станет защитником Отечества.
Автор: SVP-67


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Комментарии 5

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  1. garx Сегодня, 09:10
    Вообще молодцы что столько техники на ходу! Был не раз в этом музее очень понравилось там, постоянно новая техника появляется! К стати порадовал "Рыжий")))
    garx
  2. К0щей Сегодня, 09:11
    фигасе good зачетный парад, мое почтение hi
    К0щей
  3. tchoni Сегодня, 09:16
    Шикарный парад. Лучше московского)
    tchoni
  4. lysyj bob Сегодня, 09:23
    Этот парад вызвал у меня даже больше позитива, чем московский. Люди сберегли и восстановили частичку той войны, вложили душу и заново вдохнули жизнь в машины, на которых наши деды добывали Великую Победу. Неплохо было бы с этой линейкой прокатиться по городам России.
    lysyj bob
    1. svp67 Сегодня, 10:33
      Цитата: lysyj bob
      Неплохо было бы с этой линейкой прокатиться по городам России.

      Уж лучше Вы к нам...





      svp67
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