Город Верхняя Пышма. Обзор военной техники на параде Победы

Краткий фоторепортаж, посвящённый параду Победы в городе Верхняя Пышма Свердловской области 9 мая 2017 года и типажу задействованной на нем военной техники.Т-36/76, еще с башней "пирожком", но уже с пушкой Грабина Ф-34Т-34/85.Для тех, чьё детство прошло в СССР: со знаковым названием на борту и псом на башне. Вот только жаль на Шарика мало похож, так как серого (шарий- серый, по польски) в нем маловато.БТ-7 на колесном ходуТ-70Т-60Т-28ИС-2СУ-76СУ-100ИСУ-152Т-38Бронеавтомобиль БА-20[/center]Бронеавтомобиль БА-645-мм ПТ САУ на базе грузовикаnter]Бронеавтомобиль БА-64Артиллерийский тягач СТЗ-5 с пушкой ЗиС-3Артиллерийский тягач "Сталинец" с орудиемГАЗ-АА со счетверенной пулеметной и 37-мм зенитной установкойСоветские грузовики ЗиС-5 с прицепным 160-мм дивизионным миномётом образца 1949 года (М-160) и прожекторной установкойБМ-13 "Катюша" на "Студебеккере"Различные армейские автомобили.Авиационная частьМи-8Л-410Медицинский Ан-26Ан-12"Грачи" — Су-25Су-24МиГ-31P. S. А это строй тех, кто скоро подрастет и станет защитником Отечества.