17:03 17 мая

Балтфлот. Серия 11

От покраски корпуса корабля до отработки тактических приёмов боевых действий – моряки Балтфлота должны уметь всё. А уровень подготовки команды покажут боевые учения. По сценарию в схватку вступят корвет «Сообразительный», на стороне которого вся мощь современных вооружений, и подлодка «Магнитогорск» – её сильными сторонами являются способность действовать скрытно и опытный, прошедший десятки погружений экипаж.




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