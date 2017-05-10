Объект, который построил Ким...
В Организации Объединённых Наций накануне был поднят вопрос о необходимости ядерного разоружения. Вопрос потребовала обсудить глава ооновской комиссии по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, заявив, что сегодня нарушаются основополагающие договорённости о режиме нераспространении ядерных средств военного характера.
При этом г-жа Накамицу прозрачно намекала на Корейскую Народно-Демократическую Республику, шуму вокруг «готовящихся ядерных испытаний» в которой нагнали западные СМИ. Стоит напомнить, что к 15 апреля в международной прессе с подачи портала 38north , отслеживающего ситуацию на Корейском полуострове, возник небывалый ажиотаж. Ситуацию освещали таким образом, что будто бы «вот-вот начнётся Третья мировая война». Трамп тогда объявил, что к берегам КНДР выдвинулась авианосная группа, хотя авианосная группа на тот момент двигалась в обратном от берегов Кореи направлении. По поводу заявлений Трампа пришлось объясняться министру обороны США Джеймсу «Бешеному псу» Мэттису, который заявил, что шефа неправильно проинформировали...
На портале 38north тем временем писали, что ядерное испытание «точно будет», так как «на испытательном полигоне Пунги Ри замечена активность военнослужащих». Тот факт, что на Пунги Ри с активностью военнослужащих всегда, что называется, всё в полном порядке, никого на тот момент не волновало. Волновало другое – 105-летие Ким Ир Сена, которое Ким Чен Ын «явно должен встретить ядерным испытанием». В общем, все, как выяснилось, сами себя запугали северокорейской ядерной угрозой. Ядерного испытания не случилось.
Теперь ситуация несколько схлынула. Американские авианосцы уже без каких-либо наполеоновских речей из Белого дома «пасутся» у корейских берегов вместе с южнокорейскими военными кораблями, маневрируя и создавая необходимое, как им кажется, давление на официальный Пхеньян в рамках совместных учений. Портал 38north об «активности» северокорейских военных на полигоне для ядерных испытаний, вроде как, не пишет. Но при этом пишет, ссылаясь на сторонние источники, что Ким Чен Ын решил «отвлечь внимание мирового сообщества, а сам тем временем отдал приказ о строительстве новых военных объектов близ космодрома Сохэ». То есть объяснений по поводу предыдущего фейка о готовящихся ядерных испытаниях от портала не последовало, зато – новая страшилка.
Небольшая справка: космодром Сохэ официально носит название «западного испытательного полигона» КНДР. Работа на объекте (а, по сути, это второй космодром, он же «ракетодром» в Северной Корее) ведётся под чутким руководством Корейского комитета космических технологий. Другое название объекта - Тончхан-ни. Он располагается в нескольких десятках км от границы с Китаем.
Если верить публикации на упомянутом сайте, то северокорейские военнослужащие уже возвели серию военных объектов на островах в окрестностях Сохэ. Представляется спутниковая карта, которая призвана нагнать нового ажиотажа относительно корейской проблемы:
Западный эксперт вещает:
Суть публикации сводится к тому, что от ракетных испытаний КНДР «может пострадать в первую очередь Китай».
Учитывая заявления американского президента Дональда Трампа о том, что он якобы отказывается от эксплуатации такого термина как «красная черта» в отношении КНДР и собирается воспользоваться возможностью экономического давления Китая на Пхеньян, вырисовывается основной смысл этой публикации. Информация об активизации северокорейских военнослужащих теперь и на островах близ Сохэ выглядит своеобразным сигналом для китайских властей. Мол, вы только посмотрите: они и в вашу сторону могут отправить ракету. А там, мол, до ваших рубежей рукой подать – тот же Люйшунь (Порт-Артур) недалеко.
После этой публикации Идзуми Накамицу и обратилась с призывом к международному сообществу о содействии ядерному разоружению. По её словам, нужно применить все меры воздействия на КНДР с той целью, чтобы Пхеньян отказался от ядерного вооружения.
Удивительно, но в то же самое время японские власти в лице министра иностранных дел Страны восходящего солнца Фумио Кисида заявляют, что возобновление шестисторонних переговоров по северокорейскому ядерному вопросу на данный момент не выглядит уместным. Судя по всему, даже между японскими представителями в ООН и властями самой Японии нет согласования по поводу того, когда же нужно возобновлять шестисторонний переговорный формат и нужно ли вообще...
Мало того, так называемую международную общественность огорошило сообщение Корейского телеграфного агентства. Оно вышло с материалом, в котором действительно сообщается об «активной деятельности» в районе объекта Сохэ. Однако заявлено, что на Западе ситуацию самым радикальным образом извращают. В КНДР отметили, что ни о каком военном строительстве и уж тем более о подготовке к пускам ракет «по Китаю» речи не идёт и идти не может. Вся активность у берегов в районе Сохэ – это мероприятия по укреплению береговой линии, которая серьёзно пострадала ещё при сокрушительном «индонезийском» цунами 2005 года. С тех пор КНДР приходится вкладывать немалые средства, чтобы береговую линию на западе страны удерживать от размывания. Свою роль играют и приливы. С целью защиты Сохэ от стихии с моря было принято решение о масштабной переделке системы волнорезов, что к военному строительству, а уж тем более к «явной ядерной угрозе» можно отнести, мягко говоря, с большой натяжкой...
В этой связи следует ожидать новой страшилки от Запада о КНДР с целью информационного давления в рамках собственных (западных) интересов.
При этом г-жа Накамицу прозрачно намекала на Корейскую Народно-Демократическую Республику, шуму вокруг «готовящихся ядерных испытаний» в которой нагнали западные СМИ. Стоит напомнить, что к 15 апреля в международной прессе с подачи портала 38north , отслеживающего ситуацию на Корейском полуострове, возник небывалый ажиотаж. Ситуацию освещали таким образом, что будто бы «вот-вот начнётся Третья мировая война». Трамп тогда объявил, что к берегам КНДР выдвинулась авианосная группа, хотя авианосная группа на тот момент двигалась в обратном от берегов Кореи направлении. По поводу заявлений Трампа пришлось объясняться министру обороны США Джеймсу «Бешеному псу» Мэттису, который заявил, что шефа неправильно проинформировали...
На портале 38north тем временем писали, что ядерное испытание «точно будет», так как «на испытательном полигоне Пунги Ри замечена активность военнослужащих». Тот факт, что на Пунги Ри с активностью военнослужащих всегда, что называется, всё в полном порядке, никого на тот момент не волновало. Волновало другое – 105-летие Ким Ир Сена, которое Ким Чен Ын «явно должен встретить ядерным испытанием». В общем, все, как выяснилось, сами себя запугали северокорейской ядерной угрозой. Ядерного испытания не случилось.
Теперь ситуация несколько схлынула. Американские авианосцы уже без каких-либо наполеоновских речей из Белого дома «пасутся» у корейских берегов вместе с южнокорейскими военными кораблями, маневрируя и создавая необходимое, как им кажется, давление на официальный Пхеньян в рамках совместных учений. Портал 38north об «активности» северокорейских военных на полигоне для ядерных испытаний, вроде как, не пишет. Но при этом пишет, ссылаясь на сторонние источники, что Ким Чен Ын решил «отвлечь внимание мирового сообщества, а сам тем временем отдал приказ о строительстве новых военных объектов близ космодрома Сохэ». То есть объяснений по поводу предыдущего фейка о готовящихся ядерных испытаниях от портала не последовало, зато – новая страшилка.
Небольшая справка: космодром Сохэ официально носит название «западного испытательного полигона» КНДР. Работа на объекте (а, по сути, это второй космодром, он же «ракетодром» в Северной Корее) ведётся под чутким руководством Корейского комитета космических технологий. Другое название объекта - Тончхан-ни. Он располагается в нескольких десятках км от границы с Китаем.
Если верить публикации на упомянутом сайте, то северокорейские военнослужащие уже возвели серию военных объектов на островах в окрестностях Сохэ. Представляется спутниковая карта, которая призвана нагнать нового ажиотажа относительно корейской проблемы:
Западный эксперт вещает:
Пхеньян собирается использовать острова в районе Сохэ как площадки для испытательных пусков баллистических ракет, противокорабельных крылатых ракет или ракет класса «земля-воздух».
Суть публикации сводится к тому, что от ракетных испытаний КНДР «может пострадать в первую очередь Китай».
Учитывая заявления американского президента Дональда Трампа о том, что он якобы отказывается от эксплуатации такого термина как «красная черта» в отношении КНДР и собирается воспользоваться возможностью экономического давления Китая на Пхеньян, вырисовывается основной смысл этой публикации. Информация об активизации северокорейских военнослужащих теперь и на островах близ Сохэ выглядит своеобразным сигналом для китайских властей. Мол, вы только посмотрите: они и в вашу сторону могут отправить ракету. А там, мол, до ваших рубежей рукой подать – тот же Люйшунь (Порт-Артур) недалеко.
После этой публикации Идзуми Накамицу и обратилась с призывом к международному сообществу о содействии ядерному разоружению. По её словам, нужно применить все меры воздействия на КНДР с той целью, чтобы Пхеньян отказался от ядерного вооружения.
Удивительно, но в то же самое время японские власти в лице министра иностранных дел Страны восходящего солнца Фумио Кисида заявляют, что возобновление шестисторонних переговоров по северокорейскому ядерному вопросу на данный момент не выглядит уместным. Судя по всему, даже между японскими представителями в ООН и властями самой Японии нет согласования по поводу того, когда же нужно возобновлять шестисторонний переговорный формат и нужно ли вообще...
Мало того, так называемую международную общественность огорошило сообщение Корейского телеграфного агентства. Оно вышло с материалом, в котором действительно сообщается об «активной деятельности» в районе объекта Сохэ. Однако заявлено, что на Западе ситуацию самым радикальным образом извращают. В КНДР отметили, что ни о каком военном строительстве и уж тем более о подготовке к пускам ракет «по Китаю» речи не идёт и идти не может. Вся активность у берегов в районе Сохэ – это мероприятия по укреплению береговой линии, которая серьёзно пострадала ещё при сокрушительном «индонезийском» цунами 2005 года. С тех пор КНДР приходится вкладывать немалые средства, чтобы береговую линию на западе страны удерживать от размывания. Свою роль играют и приливы. С целью защиты Сохэ от стихии с моря было принято решение о масштабной переделке системы волнорезов, что к военному строительству, а уж тем более к «явной ядерной угрозе» можно отнести, мягко говоря, с большой натяжкой...
В этой связи следует ожидать новой страшилки от Запада о КНДР с целью информационного давления в рамках собственных (западных) интересов.
Использованы фотографии: http://38north.org
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