Запуск системы «ЭРА-ГЛОНАСС» оставил GPS в прошлом

Менее недели назад через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» был зафиксирован первый экстренный вызов, что позволяет сказать о начале ее эксплуатации. Интересно, что в интернете нередко можно было наткнуться на либеральные агитки типа «ГЛОНАСС» – наш позор». И вот наглядное опровержение: Россия стремительно не просто догоняет США, но и перегоняет по некоторым важным наукоёмким разработкам.