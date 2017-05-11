07:45 11 мая

Запуск системы «ЭРА-ГЛОНАСС» оставил GPS в прошлом

Менее недели назад через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» был зафиксирован первый экстренный вызов, что позволяет сказать о начале ее эксплуатации. Интересно, что в интернете нередко можно было наткнуться на либеральные агитки типа «ГЛОНАСС» – наш позор». И вот наглядное опровержение: Россия стремительно не просто догоняет США, но и перегоняет по некоторым важным наукоёмким разработкам.




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