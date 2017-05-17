10:56 17 мая

Военный экспорт России захватывает новые рынки

Рынок вооружения в период 2006-2009 годов переживал не самые лучшие времена: количество контрактов и их сумма неизменно падали, оставляя не у дел крупнейших экспортеров военной техники и вооружений. Кардинальным образом ситуация изменилась после 2010 года, когда оружейная торговля буквально расцвела. В сфере сразу стали крутиться миллионы долларов, чем и воспользовалась Россия, ухватив свой кусок пирога.




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