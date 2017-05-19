Российсий "Суперджет" пользуется все большим спросом

В первые месяцы после декабрьского падения курса рубля плохо было почти всем — выиграли тогда разве что наши друзья из Казахстана и Белоруссии, которые получили возможность выгодно съездить в Россию за покупками. Однако дальше подешевевший рубль начал оказывать мощную поддержку нашим производителям: русские товары стали весьма привлекательными по цене. В частности, речь идет о самолете «Суперджет-100».