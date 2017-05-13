11:42 13 мая

Русские "черные береты"

Кто, чем и как охраняет покой Балтики на суше и на воде в наши дни. Гвардейская бригада морской пехоты.




1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Татьяна Сегодня, 09:27
    Спасибо авторам за фильм! Счастья тем, кто служит, защищая нашу Родину, и их семьям! Мы, гражданские, вами не просто гордимся!
    Татьяна
  2. yuriy55 Сегодня, 09:40
    Вспоминаю годы службы и бригаду морской пехоты Северного флота из пос. Спутник...Ребята занимались серьёзно. И показали себя в Чечне...
    Спасибо всем военным, что служат сегодня. Мы верим, что за вами мы, как за каменной стеной...
    yuriy55
  3. Костоправ Сегодня, 10:36
    Где мы - там победа!
    Костоправ
Картина дня