Русские "черные береты" Сегодня, 07:30 Кто, чем и как охраняет покой Балтики на суше и на воде в наши дни. Гвардейская бригада морской пехоты. 1 27 ноября День морской пехоты России Последняя операция Великой Отечественной войны - Пражская наступательная операция Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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