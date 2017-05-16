10:00 16 мая

Большой десантный корабль: с палубы на землю

Готовим технику морпехов к десантированию, вместе с морпехами высаживаемся на берег и участвуем в боевых стрельбах!




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Комментарии 1

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  1. svp67 Сегодня, 08:02
    С палубы на берег, это великолепно, а с палубы на воду...вот где много адреналина получаешь.
    svp67
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