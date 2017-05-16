Большой десантный корабль: с палубы на землю Сегодня, 07:30 Готовим технику морпехов к десантированию, вместе с морпехами высаживаемся на берег и участвуем в боевых стрельбах! 1 Трудные дети страны Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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