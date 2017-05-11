Как моя мама невольно спасла детей от бомбёжки

Вчера были в гостях у бабушки моего сына, которому 14 лет. Сама бабушка Галина Александровна Атанасова (Муромцева) 1934-го года рождения — моя мать. Сын попросил свою бабушку рассказать, что она помнит из войны.Бабушка у нас разговорчивая, и сразу начала рассказывать. Я занимался ее домашними делами ( у нее плохо со зрением) и слушал вполуха. Историю я эту, в принципе знал, но сейчас узнал некоторые подробности, на которые раньше, возможно, по молодости лет, не обратил внимания.Вот что рассказала бабушка о начале войны.Тогда ей было лет 6 с чем-то. Они были в летнем лагере в деревне под названием, по ее словам, Петрищево, которая находилась где-то в километрах 300 от Ленинграда. Началась война, и их решили эвакуировать в Ленинград.Кстати, в деревню эту, хоть она и попала в зону немецкой оккупации, немцы за всю войну так и не зашли, поскольку вокруг ее было много болот. Мама вспоминала, что все спали под балдахинами, другого спасения от комаров не было.В день отъезда (наверное, накануне) моя мама заболела — температура около сорока градусов, и из-за неё отъезд отложили. Позже оказалось, что поезд, на котором они должны были ехать, вообще не доехал, и никто из него жив не остался, так как его немцы разбомбили. По ее словам, выехали позже на вокзал, и там ждали много времени отхода следующего поезда до тех пор, когда освободят пути. В конце концов, поехали. В один момент поезд замедлил ход — наверное, сначала решили остановиться, чтобы пассажиры могли разбежаться из поезда, но потом решили, что лучше ускорить ход. Детям сказали прятаться под скамейки вагонов.Мама сказала:— Прятаться мы вроде бы и спрятались, но были любопытные и подглядывали. Увидала немецкий самолет — так и сейчас перед глазами стоит, летел очень низко, на бреющем полете, немца в кабине видела, в очках и улыбался, огромные кресты на крыльях. Самолет стрелял по поезду, все стекла сломались. Не помню, были ли раненные и убитые, но вся наша группа детей прибыла в Ленинград живыми и здоровыми.Вот таким случаем хотел поделится с читателями «ВО» по поводу праздника. Вся эта история была рассказана моему сыну на болгарском языке, потому что он русский учит, но не выучил еще.