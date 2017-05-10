13:55 10 мая

Стрельба на километр из винтовки за 7000 долларов

Мэтт с "Разрушительного ранчо" решил испытать одну из своих новых винтовок на дальности стрельбы от километра.




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Комментарии 4

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  1. svp67 Сегодня, 12:14
    Как быстро растет цена на эту винтовку, не успели в заглавии статьи написать, что её цена 7000 баксов, как в заглавии видео она уже стоит 7500...
    svp67
    1. Самаритянин Сегодня, 13:26
      Цитата: svp67
      Как быстро растет цена на эту винтовку, не успели в заглавии статьи написать, что её цена 7000 баксов, как в заглавии видео она уже стоит 7500...

      А чего Вы хотели, Америка... Вот мы с Вами посмотрели, рекламка зашла, можно и цену поднимать wassat wassat wassat
      Самаритянин
      1. Самаритянин Сегодня, 13:36
        Особенно впечатлила стрельба с АЙФОНОМ :))) так и воюют...
        И как они без интернета и гаджетов будут??? Обидятся и уйдут с войны искать ближайшее кафе с вайфай...
        Самаритянин
        1. Оранг Сегодня, 13:54
          Цитата: Самаритянин
          с АЙФОНОМ

          И что? защищенные планшеты и ноуты у всех нормальных армий, включая нашу,21 век на дворе.
          Цитата: Самаритянин
          Обидятся и уйдут с войны искать ближайшее кафе с вайфай...

          Не стоит на это особо рассчитывать
          Оранг
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