Стрельба на километр из винтовки за 7000 долларов Сегодня, 12:00 Мэтт с "Разрушительного ранчо" решил испытать одну из своих новых винтовок на дальности стрельбы от километра. 2 Две винтовки двух Мировых войн «Трехлинейка» и все ее семейство Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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