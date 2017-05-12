13:03 12 мая

Мощные американские "Магнумы"

Мэтт с "Разрушительного ранчо" сравнивает три пистолета (для вас, эстеты - один пистолет и два индивидуальных ручных огнестреальных оружия типа "револьвер") с одними из мощнейших пистолетных патронов в мире.




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