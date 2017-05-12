Мощные американские "Магнумы" Сегодня, 12:30 Мэтт с "Разрушительного ранчо" сравнивает три пистолета (для вас, эстеты - один пистолет и два индивидуальных ручных огнестреальных оружия типа "револьвер") с одними из мощнейших пистолетных патронов в мире. 0 Оружие антитеррора Пистолеты России - мнение эксперта Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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