Стреляем свёрлами из ружья Сегодня, 12:00 Мэтт с "Разрушительного ранчо" стреляет сверлами из старого доброго Моссберга. 0 "Прокаченный" соревновательный дробовик Гигантский патрон .458 SOCOM в винтовке AR-15 Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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