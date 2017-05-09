18:53 09 мая

ЧФ переданы два катера «Раптор»

Согласно информации блога bmpd , начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев сообщил о том, что в состав Черноморского флота вошли два новейших противодиверсионных катера проекта 03160 «Раптор» .

В Севастополе торжественно подняты Андреевские Военно-морские флаги на двух новейших противодиверсионных катерах П-415 и П-425 проекта «Раптор».





С их вводом в строй число новых скоростных катеров в составе соединения охраны водного района Крымской военно-морской базы возросло до восьми.

Катера способны перевозить до 20 морских пехотинцев, перехватывать и задерживать малоразмерные надводные цели и выполнять поисково-спасательные работы. Длина составляет около 17 метров, ширина - примерно 4 метра. Скорость достигает до 50 узлов.
Как считает блог, П-415 и П-425 могут являться первыми двумя катерами проекта 03160, построенными ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" согласно заключенному в мае 2016 года контракту, предусматривающему строительство 8 катеров данного типа. На воду они были спущены 14 декабря 2016 года.

Головной катер был сдан ВМФ в 2014 году. В рамках выполнения контракта 2014 года «Пелла» передала МО РФ в 2015 году 8 катеров указанного проекта: 2 на Балтийском флоте (с дислокацией в Кронштадте), 5 – на ЧФ (Новороссийск и Севастополь), 1, предположительно, фактически является разъездным катером министра обороны в его поездках по Москве-реке. Из них 7 единиц официально числятся в составе ВМФ РФ в качестве противодиверсионных катеров. На деле, по имеющейся информации, они используются на флотах в составе морских разведывательных пунктов специального назначения. Из них два катера (П-280 и П-281, соответствующие строительные номера 705 и 704) находятся в составе Балтийского флота, базируясь на Кронштадт, а остальные пять (П-274, П-275, П-276, П-838, П-845) - числятся в составе Черноморского флота, базируясь на Новороссийск и Севастополь.

Таким образом, в общей сложности "Пелла" построила 11 катеров проекта 03160.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2599180.html
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Комментарии 14

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  1. лаврентий павлович Сегодня, 18:26
    Здорово. Но лучше бы восемь новых эсминцев стояло бы в порту Севастополя.
    лаврентий павлович
    1. Zibelew Сегодня, 18:30
      Хотя бы еще 10 рапторов в Крым. И главное движки на рапторах янкесовские! Дизельные двигатели Caterpillar производства США. Просто бизнес, и никаких санкций fellow
      Zibelew
    2. donavi49 Сегодня, 18:34
      Ну, пока с такой скоростью только одна страна может обновляться (и то с 2014 они 8 эсминцев еще не приняли). Обновленный Циндао - главная ВМБ Северного флота.
      donavi49
      1. Zibelew Сегодня, 18:39
        Зато яхта Dilbar (15 917 т.) больше эсминца Zumwalt (14 564 т.) fellow Круче лодки в 2016 году не построено. Что примечательно, без срывов, задержек, скандалов и распилов.
        Zibelew
    3. Вас Влад Сегодня, 18:51
      Цитата: лаврентий павлович
      Здорово. Но лучше бы восемь новых эсминцев стояло бы в порту Севастополя.

      Ну зачем?При таком размере нашего авианосца и ПВО, мы там всё перекрываем feel
      Вас Влад
  2. Быков. Сегодня, 18:30
    Даже немножечко - Чайная ложечка! - Это уже хорошо!
    Быков.
  3. Вадим237 Сегодня, 18:31
    Интересно его борт выдержит выстрел из подствольного гранатомёта стран НАТО.
    Вадим237
    1. _Ugene_ Сегодня, 18:40
      Помещение спецперсонала и рулевая рубка катера оборудованы броневой защитой, которая соответствует по пулестойкости российским классам защиты «5» и «5А». Иллюминаторы катера выполнены из пулестойкого стекла толщиной 39 мм.
      Классы защиты -
      «5» - Автомат АКМ с 7,62 ПС (обыкновенная пуля)
      «5А» - Автомат АКМ с 7,62 БЗ (бронебойно-зажигательный)
      _Ugene_
      1. Вадим237 Сегодня, 18:47
        Это конечно хорошо, только вот у подводных диверсантов, будут и подствольные гранатомёты - на подобие M203 с выстрелом способным пробить 50 миллиметров брони.
        Вадим237
        1. _Ugene_ Сегодня, 18:49
          такой не выдержит, это же не танк, а забронировать как танк, скорости не будет, а это его главная фишка
          _Ugene_
  4. APASUS Сегодня, 18:40
    Конечно такие новости радуют,но только есть тут и отрицательный момент.Такие катера должны входить в состав ВМФ каждый день по штуке.
    APASUS
  5. sabakina Сегодня, 18:40
    А кибервояки США не дремлюсь! bully
    18.42. О, уже расстреляли! СМЕРШ свою работу знает. По катерам. Как сказала Ф. Раневская в фильме по Швейка: "Мало!"
    sabakina
  6. Армата Сегодня, 18:46
    Что за страна . Почему вместо САТ не поставить двигатель УДМЗ? Зачем УДМЗ заплатили за сборочные стапеля и испытательный стенд MTU? Почему водомёты RR? Чем хуже наши ВД575? На них А77 развивал 60+узлов (не зачуханные 48). И с такими ТД у этих "конструкторов" хватает совести говорить, что их корыто самое быстрое? Вот именно поэтому я ушёл из этого продажного направления (судостроение). Любое протеже может задвинуть нормальную разработку, а свои чуханские выродки поставлять как самые самые.
    Армата
    1. _Ugene_ Сегодня, 18:52
      Странно что не прикрыли поставки водомётов RR как продукцию двойного назначения, тогда бы и пришлось ставить ВД575.
      _Ugene_
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