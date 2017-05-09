ЧФ переданы два катера «Раптор»
Согласно информации блога bmpd , начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев сообщил о том, что в состав Черноморского флота вошли два новейших противодиверсионных катера проекта 03160 «Раптор» .
С их вводом в строй число новых скоростных катеров в составе соединения охраны водного района Крымской военно-морской базы возросло до восьми.
Катера способны перевозить до 20 морских пехотинцев, перехватывать и задерживать малоразмерные надводные цели и выполнять поисково-спасательные работы. Длина составляет около 17 метров, ширина - примерно 4 метра. Скорость достигает до 50 узлов.
Как считает блог, П-415 и П-425 могут являться первыми двумя катерами проекта 03160, построенными ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" согласно заключенному в мае 2016 года контракту, предусматривающему строительство 8 катеров данного типа. На воду они были спущены 14 декабря 2016 года.
Головной катер был сдан ВМФ в 2014 году. В рамках выполнения контракта 2014 года «Пелла» передала МО РФ в 2015 году 8 катеров указанного проекта: 2 на Балтийском флоте (с дислокацией в Кронштадте), 5 – на ЧФ (Новороссийск и Севастополь), 1, предположительно, фактически является разъездным катером министра обороны в его поездках по Москве-реке. Из них 7 единиц официально числятся в составе ВМФ РФ в качестве противодиверсионных катеров. На деле, по имеющейся информации, они используются на флотах в составе морских разведывательных пунктов специального назначения. Из них два катера (П-280 и П-281, соответствующие строительные номера 705 и 704) находятся в составе Балтийского флота, базируясь на Кронштадт, а остальные пять (П-274, П-275, П-276, П-838, П-845) - числятся в составе Черноморского флота, базируясь на Новороссийск и Севастополь.
Таким образом, в общей сложности "Пелла" построила 11 катеров проекта 03160.
В Севастополе торжественно подняты Андреевские Военно-морские флаги на двух новейших противодиверсионных катерах П-415 и П-425 проекта «Раптор».
С их вводом в строй число новых скоростных катеров в составе соединения охраны водного района Крымской военно-морской базы возросло до восьми.
Катера способны перевозить до 20 морских пехотинцев, перехватывать и задерживать малоразмерные надводные цели и выполнять поисково-спасательные работы. Длина составляет около 17 метров, ширина - примерно 4 метра. Скорость достигает до 50 узлов.
Как считает блог, П-415 и П-425 могут являться первыми двумя катерами проекта 03160, построенными ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" согласно заключенному в мае 2016 года контракту, предусматривающему строительство 8 катеров данного типа. На воду они были спущены 14 декабря 2016 года.
Головной катер был сдан ВМФ в 2014 году. В рамках выполнения контракта 2014 года «Пелла» передала МО РФ в 2015 году 8 катеров указанного проекта: 2 на Балтийском флоте (с дислокацией в Кронштадте), 5 – на ЧФ (Новороссийск и Севастополь), 1, предположительно, фактически является разъездным катером министра обороны в его поездках по Москве-реке. Из них 7 единиц официально числятся в составе ВМФ РФ в качестве противодиверсионных катеров. На деле, по имеющейся информации, они используются на флотах в составе морских разведывательных пунктов специального назначения. Из них два катера (П-280 и П-281, соответствующие строительные номера 705 и 704) находятся в составе Балтийского флота, базируясь на Кронштадт, а остальные пять (П-274, П-275, П-276, П-838, П-845) - числятся в составе Черноморского флота, базируясь на Новороссийск и Севастополь.
Таким образом, в общей сложности "Пелла" построила 11 катеров проекта 03160.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2599180.html
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