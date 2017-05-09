Минобороны опровергло сообщения о казни российского военнослужащего в Сирии

Все военнослужащие Вооруженных Сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений

Министерство обороны России опровергло сообщения некоторых СМИ о захвате и казни российского военнослужащего, который нес службу в Сирии, передает РИА Новости Ранее агентство Рейтер со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая отслеживает интернет-активность радикальных группировок, сообщило, что террористы "Исламского государства"* якобы взяли в плен и обезглавили российского разведчика.— говорится в сообщении Минобороны.В ведомстве отметили, что осуждают действия отдельных СМИ, которые регулярно тиражируют информационные вбросы террористов.ИГ*"Исламское государство"* - запрещено в России