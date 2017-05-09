21:02 09 мая

Минобороны опровергло сообщения о казни российского военнослужащего в Сирии

Министерство обороны России опровергло сообщения некоторых СМИ о захвате и казни российского военнослужащего, который нес службу в Сирии, передает РИА Новости

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая отслеживает интернет-активность радикальных группировок, сообщило, что террористы "Исламского государства"* якобы взяли в плен и обезглавили российского разведчика.




Все военнослужащие Вооруженных Сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений
— говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что осуждают действия отдельных СМИ, которые регулярно тиражируют информационные вбросы террористов.



ИГ*"Исламское государство"* - запрещено в России

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Минобороны России
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Комментарии 12

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  1. Катерник Сегодня, 19:12
    - И слава Богу !
    Катерник
    1. hirurg Сегодня, 19:31
      Отрезали голову человеку. Сказали, что наш полковник....
      Аж сердце защемило!
      Вот такая инфа влияет, и неслабо.
      Уффф, не наш, отлегло....
      Но они, нелюди, отрезали голову человекууууу.
      Ну, чтож будем и его считать теперь своим. Я так думаю. И за него теперь по счетам оплатить придется.
      hirurg
      1. vovanpain Сегодня, 19:51
        Цитата: hirurg
        Вот такая инфа влияет, и неслабо.

        Коллега,в таких случаях.просто ждите,потому что будут и опровержения и подтверждения.А тут в одном углу шепнут,в другом уши разворачивают. hi
        vovanpain
      2. просто экспл Сегодня, 20:43
        а самому подумать не судьба ?
        я понимаю что мало кто может определить национальность по внешности .но возрастом он на полковника явно не тянул.
        да и славянина ,полковника ФСБ отправлять агентом к арабам , это уж через край имхо .
        а захватить его не могли , ибо это не армейцы .
        просто экспл
  2. Bronevick Сегодня, 19:15
    Полегче стало.
    Bronevick
  3. Холуай Сегодня, 19:15
    Видимо у нас там слабая агентура.Нужно агентурную сеть увеличивать.На Востоке всё продаётся, там деньги любят.
    Холуай
  4. san4es Сегодня, 19:15
    Не стоило запускать первую новость (о гибели) без подтверждения. Она не только бесполезна, но и вредна.
    san4es
  5. НЕКСУС Сегодня, 19:17
    Слава Богу...а это про наших летчиков в Сирии...

    Это гимн летчиков базы Хмеймим.
    НЕКСУС
    1. ватник Сегодня, 19:42
      Ну и очень хорошо что опровергли и это заявление оказалось очередной ложью террористов хотя сразу было понятно оно явно "мутное".
      А тем временем соратники этих фантазёров "плачут" на камеру что их предали:
      “ Мы ......... очень злы на тех, кто нас предал. Мы были в блокаде и ели заплесневелый хлеб. Практически три месяца травой питались,” – говорит один из переселенцев.
      ватник
      1. ватник Сегодня, 20:05
        День Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии

        СУ-25 там точно есть:
        ватник
  6. А. Привалов Сегодня, 20:18
    В сентябре прошлого года был опубликован такой видеоролик:


    А вот это, тот человек, которого казнили эти нЕлюди...


    Видеоролик с казнью человека, которого террористы называют российским полковником Евгением Петренко, длится 12 минут.

    Как сообщают СМИ, на одном из фрагментов ролика снят мужчина в оранжевом комбинезоне. Мужчина на камеру рассказывает о работе на российские спецслужбы. Во второй части видео одетый во все черное человек стоит на коленях посреди пустыни.

    Закадровый голос говорит: "Этот верил обещаниям своей страны, что она не бросит". В финале ролика мужчина с бородой перерезает горло стоящему на коленях человеку.

    В мониторинговой организации SITE полагают, что ролик снят в сирийской провинции Ракка.

    Эксперты говорят, что на данный момент невозможно подтвердить подлинность записи и личность убитого.
    А. Привалов
  7. minomoto Сегодня, 20:25
    Нашел это видео кому интересно.
    Длится 12 минут из них первые 11 пропаганда.
    Хз. можно ли тут такое постить, но вот ссылка
    http://jihadology.net/category/al-furat-media-fou
    ndation/
    minomoto
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