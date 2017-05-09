В США в крупном хранилище радиоактивных материалов введено чрезвычайное положение
Чрезвычайное положение в связи с обрушением тоннеля объявлено в Хэнфордском комплексе – крупнейшем в США хранилище радиоактивных материалов в штате Вашингтон, передает РИА Новости сообщение агентства Ассошиэйтед Пресс.
Тревога вызвана оседанием почвы над железнодорожным тоннелем, где хранятся вагоны, нагруженные загрязненными отходами при производстве плутония.
Персонал комплекса частично эвакуирован. Работников попросили находиться в укрытии, обеспечить надежную вентиляцию и воздержаться от приема воды и пищи.
Представитель природоохранного ведомства штата сообщил, что утечки радиации в результате инцидента не зафиксировано.
Тревога вызвана оседанием почвы над железнодорожным тоннелем, где хранятся вагоны, нагруженные загрязненными отходами при производстве плутония.
Персонал комплекса частично эвакуирован. Работников попросили находиться в укрытии, обеспечить надежную вентиляцию и воздержаться от приема воды и пищи.
Представитель природоохранного ведомства штата сообщил, что утечки радиации в результате инцидента не зафиксировано.
Использованы фотографии: https://twitter.com/BNONews
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