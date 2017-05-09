21:00 09 мая

В США в крупном хранилище радиоактивных материалов введено чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение в связи с обрушением тоннеля объявлено в Хэнфордском комплексе – крупнейшем в США хранилище радиоактивных материалов в штате Вашингтон, передает РИА Новости сообщение агентства Ассошиэйтед Пресс.

Тревога вызвана оседанием почвы над железнодорожным тоннелем, где хранятся вагоны, нагруженные загрязненными отходами при производстве плутония.

В США в крупном хранилище радиоактивных материалов введено чрезвычайное положение



Персонал комплекса частично эвакуирован. Работников попросили находиться в укрытии, обеспечить надежную вентиляцию и воздержаться от приема воды и пищи.

Представитель природоохранного ведомства штата сообщил, что утечки радиации в результате инцидента не зафиксировано.

Использованы фотографии: https://twitter.com/BNONews
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 13

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  1. Владимир 38 Сегодня, 20:41
    Еще бы он признался, что там фанит на всю округу..
    Владимир 38
    1. рич Сегодня, 20:53
      Поражает как наплевательски они относятся к хранению радиоактивных материалов. Это уже не первый случай. 21 апреля 2016 в хранилище ядерных отходов Хэнфордского комплекса в штате Вашингтон произошла крупнейшая в истории утечка радиоактивного плутония - 3500 галлонов (ок. 13 м3)
      рич
  2. Владимирец Сегодня, 20:42
    "Представитель природоохранного ведомства штата сообщил, что утечки радиации в результате инцидента не зафиксировано."

    А на фига тогда "Работников попросили находиться в укрытии, обеспечить надежную вентиляцию и воздержаться от приема воды и пищи."? request
    Владимирец
    1. poquello Сегодня, 20:49
      Цитата: Владимирец
      А на фига тогда "Работников попросили находиться в укрытии, обеспечить надежную вентиляцию и воздержаться от приема воды и пищи."? request

      правильно, правильно, год им воды еды не давать, потом сами помрут
      poquello
    2. Подрезчик Сегодня, 20:54
      Не помню когда, смотрел Военную тайну с Прокопенко. При проведении аттестации в/сл Великобритании, которые принимают экзамены у в/сл, которые работают с боеголовками (кажется Трайдентов), ОКАЗАЛОСЬ что из 20 челов 12 НЕ ИМЕЛИ НИКАКОГО ПОНЯТИЯ! За точность не гарантирую...
      Подрезчик
    3. vorobey Сегодня, 21:00
      Цитата: Владимирец
      "Представитель природоохранного ведомства штата сообщил, что утечки радиации в результате инцидента не зафиксировано."
      А на фига тогда "Работников попросили находиться в укрытии, обеспечить надежную вентиляцию и воздержаться от приема воды и пищи."? request


      счас Даллас 78 нарисуется.. если нарисуется.. тяжко троллить дерьмо в своем доме.. у него и спросишь. а я в соседней ветке поинтересуюсь wink
      vorobey
  3. Антон Болдаков Сегодня, 20:44
    Неужели начинается...
    Антон Болдаков
    1. dvina71 Сегодня, 20:50
      Цитата: Антон Болдаков
      Неужели начинается...

      Даже и не знаю.. После ядерной бомбардировки ..такой прикид и пойдет,хотя и не сразу.. Но тут то речь о утечке долгоиграющих материалов.. ,свинец если только..поможет. И алкоголь в крови..постоянно.
      dvina71
  4. poquello Сегодня, 20:47
    нефиг было бочками мост подпирать
    poquello
  5. Горный стрелок Сегодня, 20:49
    Ничего себе у них - хранилище! В вагонах в тоннеле. Да ещё и обрушившемся. Ай да высочайшетехнологичные полосатоухие wassat
    Горный стрелок
  6. тол100в Сегодня, 20:49
    Любые утечки радиации , сами по себе уже являются "ЧС". И не важно где они происходят. От этого, по цепочке, может произойти много бед для всего человечества!
    тол100в
    1. ЧитаюНовости Сегодня, 20:55
      Вечно мы думаем обо всём человечестве. А японцы вон радиоактивную воду который год прям в океан льют и ничего. Вы даже об этом и не знали soldier
      ЧитаюНовости
  7. samarin1969 Сегодня, 20:57
    Не-а. На Йелустоун не тянет...Но могут обвинить "шаманов Путина" wink
    samarin1969
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