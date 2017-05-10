Трамп снял с должности директора ФБР Джеймса Коми

Очень важно, чтобы нашлось новое руководство ФБР, способное восстановить доверие в стране. Важно, чтобы народ доверял нашим специальным органам. Принята во внимание рекомендация генерального прокурора Джеффа Сэшнса.

Неожиданным решением отметился президент США. Стало известно о том, что он подписал распоряжение о снятии с должности главы ФБР Джеймса Коми. Коми известен тем, что сначала в США был объявлен виновником «незащищённости от кибервмешательства в президентские выборы». На фоне предвыборной кампании, напомним, разворачивался скандал с якобы российскими хакерами, которые «получали доступ к секретной информации», включая информацию на почтовых серверах Демократической партии.Некоторое время назад Коми, выступая с заявлением о наиболее явных угрозах для США, объявив «угрозой номер» один Россию.После снятия Коми с должности руководителя ФБР информационное агентство Reuters пишет, что он был «главным человеком, расследовавшим возможные связи Трампа с Кремлём».Дональд Трамп опубликовал письмо, которое он направил Джеймсу Коми. Вот выдержка из этого письма (оно опубликовано администрацией президента США):Стоит заметить, что ранее Сэшнс отмечал следующее: «Коми на посту главы ФБР не может обеспечивать эффективное руководство спецслужбой».Напомним, что Демпартия призывала отправить Джеймса Коми в отставку ещё в ноябре прошлого года. Но тогда Трамп на такой шаг не пошёл. Срок полномочий Коми официально истекал лишь в 2023 году.