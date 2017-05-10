07:15 10 мая

Трамп снял с должности директора ФБР Джеймса Коми

Неожиданным решением отметился президент США. Стало известно о том, что он подписал распоряжение о снятии с должности главы ФБР Джеймса Коми. Коми известен тем, что сначала в США был объявлен виновником «незащищённости от кибервмешательства в президентские выборы». На фоне предвыборной кампании, напомним, разворачивался скандал с якобы российскими хакерами, которые «получали доступ к секретной информации», включая информацию на почтовых серверах Демократической партии.

Трамп снял с должности директора ФБР Джеймса Коми


Некоторое время назад Коми, выступая с заявлением о наиболее явных угрозах для США, объявив «угрозой номер» один Россию.


После снятия Коми с должности руководителя ФБР информационное агентство Reuters пишет, что он был «главным человеком, расследовавшим возможные связи Трампа с Кремлём».

Дональд Трамп опубликовал письмо, которое он направил Джеймсу Коми. Вот выдержка из этого письма (оно опубликовано администрацией президента США):
Очень важно, чтобы нашлось новое руководство ФБР, способное восстановить доверие в стране. Важно, чтобы народ доверял нашим специальным органам. Принята во внимание рекомендация генерального прокурора Джеффа Сэшнса.


Стоит заметить, что ранее Сэшнс отмечал следующее: «Коми на посту главы ФБР не может обеспечивать эффективное руководство спецслужбой».

Напомним, что Демпартия призывала отправить Джеймса Коми в отставку ещё в ноябре прошлого года. Но тогда Трамп на такой шаг не пошёл. Срок полномочий Коми официально истекал лишь в 2023 году.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/
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Комментарии 11

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  1. Mavrikiy Сегодня, 05:54
    Так его, Клинтон не дожал. Плати по счету.
    Mavrikiy
    1. Зяблицев Сегодня, 06:07
      Интересно,запись в трудовой у Коми звучит не так - "в связи с утратой доверия"...? laughing
      Зяблицев
      1. Лёня Пантелеев Сегодня, 06:11
        "Л.П. Берия вышел из доверия" ))
        Лёня Пантелеев
    2. Titsen Сегодня, 06:18
      Цитата: Mavrikiy
      Так его, Клинтон не дожал. Плати по счету.


      Видимо, не заплатил заранее....
      Titsen
    3. сибиралт Сегодня, 06:21
      Коми не сам себя назначил, но оказался стрелочником. Должность такая, а что делать?
      сибиралт
  2. андрей юрьевич Сегодня, 05:55
    Трамп снял с должности директора ФБР Джеймса Коми
    и на чём "прокололся" женька комин ? request what
    андрей юрьевич
    1. brasist Сегодня, 06:06
      На оскоминах...
      brasist
    2. Svarog51 Сегодня, 06:51
      Юрич, приветствую. hi
      и на чём "прокололся" женька комин ?

      Фамилия подкачала. lol Ясно же, что коммунист. good
      Svarog51
    3. sergeyzzz Сегодня, 07:08
      В статье же чётко написано:
      Reuters пишет, что он был «главным человеком, расследовавшим возможные связи Трампа с Кремлём»

      Копал под шефа, вырыл себе яму.
      sergeyzzz
  3. soroKING Сегодня, 05:56
    рукаводитель wassat
    soroKING
  4. 3vs Сегодня, 07:02
    Всё логично, нахрена человек, который под тебя копает?!
    3vs
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