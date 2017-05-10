Ветераны войны в Афганистане против бандеровцев в Николаеве

Запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым (принятые в мае 2015 года законы о декоммунизации), является нарушением права на свободу выражения, а задержание мирных демонстрантов является шагом в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти. Организация требует освободить задержанных и провести эффективное и беспристрастное расследование всех случаев насилия в ходе демонстраций.

Организация «Международная амнистия» выступил с заявлением по поводу вчерашних событий на Украине. Напомним, что сотрудники украинской полиции препятствовали участию в митингах и шествиях граждан страны, которые «использовали советскую символику». Речь идёт даже о запрете на ношение орденов и медалей советской эпохи. Нескольких человек, которые прикрепляли к одежде георгиевские ленточки, задержали.В докладе Amnesty International говорится об осуждении задержания демонстрантов. Из доклада (цитату приводит информационное агентство ТАСС ):О том, как украинские правоохранители «эффективно» проводят расследования, известно по Одесской трагедии, когда главными виновниками решили объявить представителей ГС ЧС...Отметим, что накануне сотни тысяч граждан Украины вышли на улицы, чтобы почтить память погибших в войне с нацистской Германией. В разных городах страны прошла и акция «Бессмертный полк», которую попытались сорвать радикалы. В Николаеве неонацисты попытались воспрепятствовать прохождению колонны к Вечному огню. При этом радикалы не учли, что в колонне шагали не старики, с которыми те привыкли воевать, а крепкие мужчины – «афганцы». И эти мужчины в конечном итоге показали неонацистам, что любые провокации готовы быстро и эффективно пресекать. Провокатор втиснулся в колонну с чёрно-красным бандеровским полотнищем, но был быстро и колонны вытеснен и... Далее – в режиме видео.