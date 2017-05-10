07:19 10 мая

Ветераны войны в Афганистане против бандеровцев в Николаеве

Организация «Международная амнистия» выступил с заявлением по поводу вчерашних событий на Украине. Напомним, что сотрудники украинской полиции препятствовали участию в митингах и шествиях граждан страны, которые «использовали советскую символику». Речь идёт даже о запрете на ношение орденов и медалей советской эпохи. Нескольких человек, которые прикрепляли к одежде георгиевские ленточки, задержали.

В докладе Amnesty International говорится об осуждении задержания демонстрантов. Из доклада (цитату приводит информационное агентство ТАСС ):

Запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым (принятые в мае 2015 года законы о декоммунизации), является нарушением права на свободу выражения, а задержание мирных демонстрантов является шагом в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти. Организация требует освободить задержанных и провести эффективное и беспристрастное расследование всех случаев насилия в ходе демонстраций.



О том, как украинские правоохранители «эффективно» проводят расследования, известно по Одесской трагедии, когда главными виновниками решили объявить представителей ГС ЧС...

Отметим, что накануне сотни тысяч граждан Украины вышли на улицы, чтобы почтить память погибших в войне с нацистской Германией. В разных городах страны прошла и акция «Бессмертный полк», которую попытались сорвать радикалы. В Николаеве неонацисты попытались воспрепятствовать прохождению колонны к Вечному огню. При этом радикалы не учли, что в колонне шагали не старики, с которыми те привыкли воевать, а крепкие мужчины – «афганцы». И эти мужчины в конечном итоге показали неонацистам, что любые провокации готовы быстро и эффективно пресекать. Провокатор втиснулся в колонну с чёрно-красным бандеровским полотнищем, но был быстро и колонны вытеснен и... Далее – в режиме видео.



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Комментарии 11

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  1. Арон Заави Сегодня, 06:33
    Да 50 лет это еще не возраст. К нам на тренировки приходят мужики под 60 и не с каждым справишься.
    Арон Заави
  2. viktor. Сегодня, 06:34
    Афганцы ВЕТЕРАНЫhi эти ребята бандерлогов раком поставят! bully
    viktor.
    1. Подрезчик Сегодня, 06:45
      Переставят! Да и уже видно, шли вроде как в боевом охранении, и среагировали быстро.
      Подрезчик
  3. Iline Сегодня, 06:36
    За что же их так? Они и так контуженные на всю голову. Видно перепутали свою АТО с демонстрацией. laughing
    Iline
  4. Мур Сегодня, 06:47
    Получил по щщам. Хорошо. Правильно.
    Мур
  5. 30 вис Сегодня, 06:49
    Жива УКРАИНА ! Жива! Есть ещё порох в пороховницах ! Не перевелись смелые люди на этой земле! Дай бог силы -смелости -воли и помощи от людей не равнодушных борцам за ПРАВДУ !
    30 вис
  6. Александр 3 Сегодня, 06:54
    Этих бандерлогов надо по всей стране метелить.
    Александр 3
  7. romandostalo Сегодня, 06:55
    Молодцы мужики! Всё правильно сделали!
    romandostalo
  8. 3vs Сегодня, 07:01
    Пора уже наводить порядок в своём доме!
    Всё эту плесень бандеровскую к ногтю!
    3vs
  9. RASKAT Сегодня, 07:07
    Не хочется многих расстраивать, но отпинать пару дрыщей это еще не показатель. Что скажут те же афганцы (при всем уважении к ним), когда в дело вступят пару нац батальонов. Притом что власти их целиком поддерживают. Боюсь еще должно много пролиться крови, что бы украинцам наконец то дошло, куда катится незалежная.
    RASKAT
  10. LostCoast Сегодня, 07:13
    Я на днях сцепился в сетке с одним рагулём и он как обычно обозвал меня "рабом сами знаете кого".И тут я понял-так нам и надо.Из русских,а особенно советских действительно очень плохие хозяева.Поляки точно знали как обращатья с этим хуторским рагульём.У них даже слово для них емкое есть - bydlo.И действительно.Коммунисты рагулизировали имперские русские города,стали тянуть в их вонючие хутора свет и газ.Строить там ГэС,АЭС,заводы и прочие плюшки.Тащить селючих раулей в университеты Харькова и Киева.А нужно было обращаться с ними так,как поляки.Пусть бы они пасли свиней и растили хлеб и провожали пана в последний путь стоя на коленках.А если что не так,то драть им чубы и лупить палкой по горбу.Ну посмотрите сами во что они превратили индустриальную республику?Правильно в вонючий хутор.Поляки глядят на нас и головой качают-плохие из нас хозяева...
    LostCoast
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