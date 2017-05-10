NYT: Парад 9 мая в Москве выявил признаки изоляции России
Президент Сирии Башар Асад дал интервью белорусскому телеканалу ОНТ . Часть интервью была посвящена победе на гитлеровской Германией во Второй мировой войне. По словам сирийского президента, современный коллективный Запад пытается стереть из памяти тот факт, что победа над нацистами была добыта в первую очередь при помощи Советского Союза.
Асад:
На этом фоне американское издание The New York Times вышло с материалом, в котором объявило о «признаках российской изоляции». Очередные «признаки» западные журналисты умудрились увидеть на параде Победы в Москве, прошедшем накануне. В статье было заявлено, что Россию 9 мая из иностранных лидеров посетил «только молдавский президент». При этом в NYT не удосужились поинтересоваться, а направляла ли президентская администрация РФ приглашения иностранным лидерам. Если бы поинтересовалась, то получила бы ответ – нет.
Президент Молдавии Игорь Додон посетил Москву в День Победы по собственной инициативе. Из его публикации в Фейсбуке:
Асад:
Кто мог подумать тогда, что отступление Красной армии превратится в победу? Если бы не победа СССР, не было бы высадки в Нормандии. Мы понимаем, с какой агрессией столкнулся ваш народ, СССР понес тогда огромные жертвы, сегодня ветераны подают пример нынешним и новым поколениям, урок стойкости и мужества.
На этом фоне американское издание The New York Times вышло с материалом, в котором объявило о «признаках российской изоляции». Очередные «признаки» западные журналисты умудрились увидеть на параде Победы в Москве, прошедшем накануне. В статье было заявлено, что Россию 9 мая из иностранных лидеров посетил «только молдавский президент». При этом в NYT не удосужились поинтересоваться, а направляла ли президентская администрация РФ приглашения иностранным лидерам. Если бы поинтересовалась, то получила бы ответ – нет.
Президент Молдавии Игорь Додон посетил Москву в День Победы по собственной инициативе. Из его публикации в Фейсбуке:
Вместе с Президентом России Владимиром Путиным возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата и цветы на плиты с именами городов-героев в Александровском саду. Никто не знает имени этого солдата. Возможно, он, защищавший Москву, был нашим земляком, из Молдовы.
Горжусь, что здесь, у Кремлёвской стены прозвучал гимн Республики Молдова. Горжусь, что наша страна приняла самое активное участие в достижении нашей общей Победы. И эту Победу у нашего народа никто не отнимет. Вечная слава Героям!
Горжусь, что здесь, у Кремлёвской стены прозвучал гимн Республики Молдова. Горжусь, что наша страна приняла самое активное участие в достижении нашей общей Победы. И эту Победу у нашего народа никто не отнимет. Вечная слава Героям!
Использованы фотографии: 24 Канал
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