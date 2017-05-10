NYT: Парад 9 мая в Москве выявил признаки изоляции России

Кто мог подумать тогда, что отступление Красной армии превратится в победу? Если бы не победа СССР, не было бы высадки в Нормандии. Мы понимаем, с какой агрессией столкнулся ваш народ, СССР понес тогда огромные жертвы, сегодня ветераны подают пример нынешним и новым поколениям, урок стойкости и мужества.

Вместе с Президентом России Владимиром Путиным возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата и цветы на плиты с именами городов-героев в Александровском саду. Никто не знает имени этого солдата. Возможно, он, защищавший Москву, был нашим земляком, из Молдовы.



Горжусь, что здесь, у Кремлёвской стены прозвучал гимн Республики Молдова. Горжусь, что наша страна приняла самое активное участие в достижении нашей общей Победы. И эту Победу у нашего народа никто не отнимет. Вечная слава Героям!