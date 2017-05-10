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Запланированы переговоры Лаврова и Тиллерсона в Вашингтоне

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », МИД РФ сообщил о запланированных на 10 мая в Вашингтоне переговорах Сергея Лаврова с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

На 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с Государственным секретарем США Р. Тиллерсоном, в ходе которых предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений. Затем С.В. Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе.


Запланированы переговоры Лаврова и Тиллерсона в Вашингтоне



Как указывает Госдепартамент США, на указанных переговорах обсуждению подлежат Сирия и Украина:

Госсекретарь Р.Тиллерсон встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне в среду, 10 мая, чтобы обсудить Украину, Сирию и двусторонние вопросы. Обсудят необходимость прекращения насилия на востоке Украины и урегулирование конфликта путем полной реализации минских соглашений. По Сирии госсекретарь намерен обсудить усилия по деэскалации насилия, предоставление гуманитарного доступа сирийскому народу, а также предпосылки для политического урегулирования конфликта.
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Комментарии 6
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  1. uporov65
    uporov65     Сегодня, 07:26
    Это по всей видимости перед приездом Трампа, поиск точек соприкосновения
    1. сибиралт
      сибиралт     Сегодня, 07:41
      Разговаривать всегда лучше, чем молча скрипеть зубами. hi
    2. Подрезчик
      Подрезчик     Сегодня, 09:21
      Ну он и нужен (приезд), и нужны точки. Хочется или нет, контактировать надо. Вопрос: результаты какими будут? Если после встречи на Украине огонь не прекратится, нулевой. Если перестанут возле границ Сирии концентрировать бронетехнику(не знаю, может и не этот вопрос) есть результат! Одно здесь понятно:не считая этой поездки, они все зачастили в Москву(перечень), звонки идут по инициативе тех сторон, значит Москва играет ключевую роль. Мысль такая!
  2. dojjdik
    dojjdik     Сегодня, 07:58
    начинается бесмысленная ходьба по замкнотому кругу; одно и тоже ток вместо кери рекс; может лучше лишний раз встретится с мид Китая или Индии или поехать в Тегеран а чем не человек Ким- ааа ну да евреи сказали что он "верблюд" и все должны так же повторять; ну и что ж ведь кроме рекса уже и нет министров индел других стран; Лавров-зомби? нет конечно умнейший человек а чтож тогда толкет воду в ступе
  3. RUS96
    RUS96     Сегодня, 09:01
    ...дак ещё и Трампом
  4. prior
    prior     Сегодня, 10:40
    Пора, пора ставить вопрос о возврате Аляски.