Запланированы переговоры Лаврова и Тиллерсона в Вашингтоне

На 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с Государственным секретарем США Р. Тиллерсоном, в ходе которых предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений. Затем С.В. Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе.

Госсекретарь Р.Тиллерсон встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне в среду, 10 мая, чтобы обсудить Украину, Сирию и двусторонние вопросы. Обсудят необходимость прекращения насилия на востоке Украины и урегулирование конфликта путем полной реализации минских соглашений. По Сирии госсекретарь намерен обсудить усилия по деэскалации насилия, предоставление гуманитарного доступа сирийскому народу, а также предпосылки для политического урегулирования конфликта.