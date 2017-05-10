Путин: российскую нацию ожидало вымирание
Как сообщает новостное агентство lenta.ru , президент России Владимир Путин 9 мая, на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня Победы, заявил, что поражение в Великой Отечественной войне привело бы к гораздо более страшным последствиям для российской нации в сравнении с народами Европы.
С его слов ожидавшееся будущее народов России было прописано в «документах нацистской партии и фашистского государства, которые до сих пор хранятся в архивах».
По этой причине В. Путин призвал всегда помнить о «жертвах, которые принес наш народ на алтарь победы».
Заканчивая свою речь, президент выразил благодарность ветеранам за то, что они «сокрушили вероломного врага» и смогли «поставить точку» в войне против нацизма. После этого он предложил тост: «За победителей, за мир на нашей земле, за великую Россию!», и выпил вместе с собравшимися.
Дело в том, что, если бы нашу страну постигла ужасная трагедия и мы так же, как многие страны Европы, потерпели бы поражение, то нас ждала бы совсем другая судьба, чем порабощенные страны европейского континента. Дело шло не только о существовании нашей страны, дело шло о существовании самого нашего народа как этноса.
С его слов ожидавшееся будущее народов России было прописано в «документах нацистской партии и фашистского государства, которые до сих пор хранятся в архивах».
Те, кто не использовался бы на рабском производстве, те подлежали или просто физическому уничтожению, либо переселению в труднодоступные регионы без всякой инфраструктуры и были бы обречены на постепенное вымирание.
По этой причине В. Путин призвал всегда помнить о «жертвах, которые принес наш народ на алтарь победы».
Заканчивая свою речь, президент выразил благодарность ветеранам за то, что они «сокрушили вероломного врага» и смогли «поставить точку» в войне против нацизма. После этого он предложил тост: «За победителей, за мир на нашей земле, за великую Россию!», и выпил вместе с собравшимися.
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