10:54 10 мая

Путин: российскую нацию ожидало вымирание

Как сообщает новостное агентство lenta.ru , президент России Владимир Путин 9 мая, на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня Победы, заявил, что поражение в Великой Отечественной войне привело бы к гораздо более страшным последствиям для российской нации в сравнении с народами Европы.

Дело в том, что, если бы нашу страну постигла ужасная трагедия и мы так же, как многие страны Европы, потерпели бы поражение, то нас ждала бы совсем другая судьба, чем порабощенные страны европейского континента. Дело шло не только о существовании нашей страны, дело шло о существовании самого нашего народа как этноса.





С его слов ожидавшееся будущее народов России было прописано в «документах нацистской партии и фашистского государства, которые до сих пор хранятся в архивах».

Те, кто не использовался бы на рабском производстве, те подлежали или просто физическому уничтожению, либо переселению в труднодоступные регионы без всякой инфраструктуры и были бы обречены на постепенное вымирание.


По этой причине В. Путин призвал всегда помнить о «жертвах, которые принес наш народ на алтарь победы».

Заканчивая свою речь, президент выразил благодарность ветеранам за то, что они «сокрушили вероломного врага» и смогли «поставить точку» в войне против нацизма. После этого он предложил тост: «За победителей, за мир на нашей земле, за великую Россию!», и выпил вместе с собравшимися.


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Комментарии 40

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  1. василий50 Сегодня, 07:52
    Планы нацистов были разрушены победоносной КРАСНОЙ АРМИЕЙ. Вот только планы эти подхватили *носители* всего самого демократичного что есть.
    Была такая М Тетчер которая не постеснялась озвучить эти демократичные планы о том что удел РУССКИХ обслуживать интересы США-Англии и вообще их должно быть не более чем требуется для такого обслуживания. Причём за *популяцией* будут следить.
    До сих пор никто ни в Англии, ни в США от этого заявления не отмежевался и не осудил. В США только уточняют планы будущего нападения и уточняют будущие потери населения РОССИИ в результате *обезоруживающего* удара.
    василий50
    1. сибиралт Сегодня, 08:00
      Нас бы ожидало "вымирание", если бы к Виссариону Иосифовичу Джугашвили его подчиненные обращались иначе как - тов. Сталин, а не дорогой Леонид Ильич или уважаемый Владимир Владимирович! Как - то так. hi
      сибиралт
  2. Uncle Lee Сегодня, 07:52
    По гитлеровским планам Все славяне подлежали уничтожению. Жаль, что некоторые государства об этом забыли. И забыли, кто остановил гитлеровский геноцид !
    Uncle Lee
    1. Шукшин Сегодня, 08:39
      Небольшая корректировка, Гитлер это лишь ручная собачка англосаксов.
      Из этого следует, что планы по уничтожению славян принадлежат англичанам и американцам.
      Шукшин
      1. protoss Сегодня, 09:18
        что ж эта ручная собачка англию бомбила?
        protoss
    2. НЕКСУС Сегодня, 09:32
      Цитата: Uncle Lee
      По гитлеровским планам Все славяне подлежали уничтожению

      Не только славяне,но и евреи и цыгане...евреи об этом как-то подзабыли,дружа против нас с матрассами,которые финансировали во всю Третий Рейх.
      НЕКСУС
      1. lapsha Сегодня, 10:38
        Ого как Вы загнули. Это видимо англосаксы на пару с нацистами Польшу делили в 39-ом, а потом еще и снабжали их. Колкость глаз не колет? laughing
        lapsha
  3. Злой 55 Сегодня, 08:00
    Гитлер на самом деле являлся лишь орудием в руках америко-европейского синдиката, целью которого было уничтожения гордых и непокорных восточных славян,захват ископаемых и территорий, искоренение православия..Правда, орудие это на определённом этапе вышло из повиновения..Вследствие чего Гитлер и был наказан разрушением Германии..
    Злой 55
    1. segamegament Сегодня, 08:59
      Искоренение православия? Так оно и так фактически было искоренено коммуняками! Христианство англосаксы очень сильно нам насаждали в свое время, зачем им его искоренять? При этом вера была попрана и растоптана, а то, что есть сейчас лишь жалкая пародия на Веру!
      segamegament
      1. Стирбьорн Сегодня, 09:16
        Цитата: segamegament
        Христианство англосаксы очень сильно нам насаждали в свое время, зачем им его искоренять?
        что Византией англосаксы правили?! wassat
        Стирбьорн
      2. ALLxANDr Сегодня, 10:24
        Это христианство искореняет православие, и уже не первое столетие. После реформ Никона, ортодоксальная христианская церковь, с какого-то перепугу начала называться православной. Хотя общего там ничего нету. Хотел подавить другую веру? Двуверие? Хотел бы я посмотреть, что он сделал бы в современное время. Как он бы подавлял Буддизм, Иудаизм, Ислам, Протестантизм.. Так что вера была уже давно попрана и растоптана и коммуняки тут далеко не первые.
        ALLxANDr
  4. vladimirvn Сегодня, 08:01
    Это ответ тем, кто думает что Европа и Штаты спят и видят, как сделать лучше жизнь для России.
    vladimirvn
  5. Monster_Fat Сегодня, 08:12
    А что изменилось? Славяне как этнос еще до второй мировой были приговорены к уничтожению. Этот план неукоснительно выполняется-сейчас просто методы изменились. Еще совсем недавно кто-то говорил, что ему неважно насколько косоглазым будет обслуживающий персонал "трубы", чем больше косоглазия -тем больше дисциплины, порядка, меньше алкоголя и пр. wink
    Monster_Fat
    1. сибиралт Сегодня, 08:42
      Согласился бы с Вами, если бы "приговоренные" было в кавычках. А так, кому вообще возможно приговаривать Россию? Это невозможно априори!
      сибиралт
  6. злой партизан Сегодня, 08:14
    Прекрасная статья на эту тему:

    http://topru.org/56310/kogo-my-pobedili-v-1945-go
    du/
    злой партизан
  7. Farid05 Сегодня, 08:16
    Что правда то правда, победа свята. Поэтому хочется обратиться к некоторым гражданам нашей страны с предложением перестать применять уничижительные сокращения этноса и убрать их с языка (чурка/жи*д/абрикос/русак), если другим народам можно то мы права морального не имеем. Это будет неплохое начало новой России.
    Farid05
    1. segamegament Сегодня, 09:04
      >I<ид исконно русское наименование для обитателей нынешнего западного берега Мертвого моря, их испокон веков так называли на Руси и лишь теперь либерасты призывают называть *идов - евреями, зачем? В слове *ид сочетается вся мудрость наших предков по отношению к представителям серой расы планеты Земля...
      segamegament
      1. Farid05 Сегодня, 09:44
        негр тоже литературное слово, но в америке говорить так неприлично. Исконно русским также является мат, но почему то так же неприлично. По мне все просто - не нравится, не называй, с тебя не убудет.
        Farid05
      2. Velizariy Сегодня, 10:28
        )I(ид это религиозная принадлежность а не национальная. Еврей может быть и христианином. Сами евреи христиане называли евреев оставшихся в иудаизме )I(идами.
        Velizariy
    2. voyaka uh Сегодня, 09:47
      "с предложением перестать применять уничижительные сокращения этноса и убрать их с языка "////

      Думаю, не получится. Остатки имперского мышления. Этой болезнью и англичане страдали, и французы. Проходит постепенно. У любой крупной (по количеству) нации (или обладающей сильной армией) возникает преувеличенное ощущение своей значимости. И, соответственно, пренебрежительное отношение к "мелким" соседям.
      Вы заметили, что к китайцам в последнеее время у россиян отношение стало весьма уважительным? Они уже не "косоглазые",не "чурки"...
      Почему? Потому что их много, они близко к России, и они стали очень-ОЧЕНЬ сильными. Могут "навалять", если что...
      У китайцев, кстати, точно такая же имперская болезнь, как и у русских.
      voyaka uh
      1. НЕКСУС Сегодня, 09:59
        Цитата: voyaka uh
        Почему? Потому что их много, они близко к России, и они стали очень-ОЧЕНЬ сильными

        Не поэтому,а потому,что к нам отношение стало уважительным.
        Цитата: voyaka uh
        Могут "навалять", если что...

        Многие так думали, воюя с нами и что?Сильно получалось? Есть одна так скажем легенда,что лет 5 тысяч назад,если не ошибаюсь,мы воевали с Китаем и одержали победу в той войне,правда ценой большой крови.Кстати,великую стену ,есть гипотеза,что построили совсем не китайцы,а как раз славяне...то есть для того,чтоб не туда,а от туда...
        Цитата: voyaka uh
        У китайцев, кстати, точно такая же имперская болезнь, как и у русских.

        Это не болезнь...Россия априори империя,имея самую большую территорию и омываемая тремя океанами...
        НЕКСУС
        1. voyaka uh Сегодня, 10:30
          "Не поэтому,а потому,что к нам отношение стало уважительным"///

          Было уважительным, когда они, китайцы, были слабы. А стало откровенно пренебрежительным.
          Страна, составляющая всего 2% мировой экономики для китайцев ...как для России Эстония.
          А на размер территории они внимания не обращают.
          (Антарктида - огромная территория, но
          от этого она не превращается в "Империю пингвинов" smile ).
          voyaka uh
  8. loginovich Сегодня, 08:16
    Но ,что -то мне подсказывает ,что современные бугры просралы бы страну не вступая в боевые действия. Объяснив ,что страна таких размеров не эффективна и поэтому вместе с населением ее необходимо сдать в аренду.Что сейчас они и делают.
    Слава Великому Сталину и Советскому народу которые отстояли нашу Родину.
    loginovich
  9. санчо Сегодня, 08:17
    Те демократы которые присваивают себе победу скромно умалчивают про успехи Красной Армии без которых никакой высадки союзников просто не было бы.
    санчо
  10. lopvlad Сегодня, 08:20
    были бы обречены на постепенное вымирание.

    самоустранение с поля битвы холодной войны а попросту предательство элиты СССР в начале 90-х повлекло вымирание и истребление населения в России,бывших республиках СССР и странах варшавского договора.
    Это вымирание мы не можем преодолеть до сих пор.Прирост населения у нас в основном за счет мусульманского населения,где дают решительный отпор ювеналке,содомитам и прочей заразе превносимой из-за бугра,где соблюдают традиции предков и исконный устой семьи.

    Русский же народ как начал вымирать с начала 90-х так и вымирает.Мы до сих пор не вернулись к той численности населения России которое было перед развалом СССР (тогда нас было 148 514 692 без Крыма а сейчас 146 804 372 вместе с Крымом)
    lopvlad
    1. Velizariy Сегодня, 10:35
      Почему только мусульмане?Те немногие Православные русские семьи тоже имеют не менее троих детей, не менее! А вот верующие в душе или совсем не верующие, так называемые, атеисты, те да - прагматики,там либо один ребенок либо ни одного, карьера или боязнь безденежья там.
      И не гоните, спад численности населения при Путине прекратился, да и расскажите сколько лет выходила СССР к численности населения Российской Империи?
      Velizariy
  11. Ольгович Сегодня, 08:30
    то нас ждала бы совсем другая судьба, чем порабощенные страны европейского континента. Дело шло не только о существовании нашей страны, дело шло о существовании самого нашего народа как этноса

    Хоть КТО-ТО помнит, знает на Западе об этом? НЕТ! Там только Холокост чтут. А то, что только русских мирных людей (женщин, детей, стариков) в ВОВ было убито около 8 млн человек-не знает вообще никто и не хотят знать. Подчеркну, речь не о солдатах.

    А об этом надо говорить, и говорить, и вдалбливать им в память! И и воздвигнуть Мемрриал в центре Москвы этим безвинным.

    .
    «За победителей, за мир на нашей земле, за великую Россию!»


    Поддерживаю всей душой!
    Ольгович
  12. лис Сегодня, 08:31
    а что это за "российская нация" была во время ВОВ?Советский народ был...козявит Вована от всего советского.
    лис
    1. Екатерина II Сегодня, 09:03
      Цитата: лис
      а что это за "российская нация" была во время ВОВ?Советский народ был...козявит Вована от всего советского.

      странно звучит, Ельцин вспоминается.
      В ВОВ принимала участие "российская нация" или все таки народ Советского Союза? За границей называли все советское либо Советы, либо русские но не припомню такого.
      Впрочем наши тоже не лучше. Аналогично.Разбежались по наци. хатам и каждый отдельно.У кого то Украинский фронт у кого то российский народ сам победил бы без остальных.
      Екатерина II
    2. Стирбьорн Сегодня, 09:20
      Цитата: лис
      козявит Вована от всего советского.
      Мавзолей зачем то опять задрапировали - кому он мешает, спрашивается
      Стирбьорн
    3. ИванИванов Сегодня, 09:24
      иначе придется признать что элиты всех отпавших республик включая нашу - сепаратисты.
      ИванИванов
  13. Alex66 Сегодня, 08:50
    Какая разница Гитлер, Наполеон, поляки или шведы у них всех одна цель, даже Тетчер не так давно ее озвучивала - 15 млн. больше им не надо. Для нас уготована участь американских индейцев. Жаль, что наши руководители не все это понимают, они для них то же индейцы и поэтому прав на награбленное с СССР не имеют.
    Alex66
    1. Monster_Fat Сегодня, 09:15
      Ну, так с того, что некоторым в России, "взрослые дяди" указали на их реальное место (все знают где оно находится) не смотря на их бабло(собственно и на место России в мире), и начался весь этот бардак. Российские нувориши в один прекрасный момент подумали, что их бабло позволяет им войти в клуб "взрослых дядь"-но оказалось, что туда вход для них закрыт навечно, возможно их внукам позволили бы подавать тапочки "взрослым дядям" при условии "хорошего поведения" родителей. Но мы же "гордые", мы же всем всегда "наваливаем", ну чтоже теперь есть возможность доказать эту "гордость" сидя в углу на п..ше.
      Monster_Fat
      1. dr.mel51 Сегодня, 09:35
        ВВ сказал о переделе мира вот его и воплощает и никто ему не указ даже большие дядя которые скоро могут сами оказаться у параши.
        dr.mel51
  14. ИванИванов Сегодня, 09:01
    Советскую нацию ожидало вымирание.
    ИванИванов
  15. protoss Сегодня, 09:37
    а сейчас что у нас с вымиранием, отпустило?
    смертность превышает рождаемость, если бы не мусульманские республики, то статистика была бы совсем некрасивая. сейчас бабы, родившиеся в конце 1980ых отстреляются, а дальше демографическая яма.
    живу в мурманске, 10 лет назад у нас была куча молодежных увеселительных заведений (дискотек и т.п.), почти ничего не осталось. задумался почему и понял, мое поколение отплясалось, а молодежи 20-летней нет, их с трудом на 2-3 заведения хватает, а раньше таких мест было штук 12 на город и в выходные все было забито.
    мне даже данные росстата не нужны, к середине века у нас будет страна пенсионеров, а лишние детские сады и школы перепрофилируем в отделения пфр.
    protoss
    1. Velizariy Сегодня, 10:44
      Сколько у вас детей и что сами сделали для прироста населения?
      Мои знакомые, православные христиане в возрасте 28-33 имеют троих и более детей, а знакомые с верой в душе или еще в каком месте либо бездетны вовсе, все Москву поднимают, карьеру делают, ждут когда американская мечта в русском исполнении сбудется, другие не нагулялись еще, а те кто решился имею не более одного ребенка и не планирую больше, так как надо кормить и "поставить на ноги". А те кто православные, и победней в массе своей, тех карьеристов, но дети все одеты и обуты не хуже сверстников, а питаются по качественней.
      Так что выбор за каждым, кто то еще не всех девок прошел, не нагулялся, кто то усердно богатеет. А кто то мусульман по количеству детей обгоняет.
      Velizariy
  16. den-protector Сегодня, 09:55
    Реальная угроза вымирания русских, как этноса, никуда не делась. Приток неславянского населения из бывших республик СССР, оптимизация образования и медицины, культивирование по зомбоящику, в т.ч. по федеральным каналам, и другим "независимым" псевдоСМИ культа денег, наживы, вседозволенности, пошлости и распущенности делают свое черное дело. И это, судя по всему, реальная государственная политика, не смотря на пафосные слова о сбережении народа. Такое ощущение, что на деле план Ост и инструкция А.Даллеса в измененном и завуалированном виде действуют до сих пор. Что не смог сделать с Россией коллективный Запад в результате Второй мировой войны, то сделали предатели-перевертыши (верхушка КПСС и ВЛКСМ) в 1991 году в результате буржуазно-олигархического переворота. Какие у России перспективы, кто-нибудь может сказать?
    den-protector
    1. pussamussa Сегодня, 10:36
      [quote=den-protector]Такое ощущение, что на деле план Ост и инструкция А.Даллеса в измененном и завуалированном виде действуют до сих пор.
      Слова , слова. На деле драпируют мавзолей , возлагают цветы к ебн-центру. Все идет по плану.
      pussamussa
    2. lapsha Сегодня, 10:50
      Россия так или иначе станет частью "западного" мира. Одной ногой она уже там. По поводу вымирания этноса: современному миру плевать кто вы, плевать на цвет кожи, плевать на ориентацию и тд и тп. В будущем человечество будет настолько неоднородным, что понятие "этнос" уйдет на второй план. В этом нет ничего плохо, просто эволюция возьмет свое. Человечество совершенно точно объединится под одним знаменем. wink
      lapsha
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