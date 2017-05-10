Путин: российскую нацию ожидало вымирание

Дело в том, что, если бы нашу страну постигла ужасная трагедия и мы так же, как многие страны Европы, потерпели бы поражение, то нас ждала бы совсем другая судьба, чем порабощенные страны европейского континента. Дело шло не только о существовании нашей страны, дело шло о существовании самого нашего народа как этноса.

Те, кто не использовался бы на рабском производстве, те подлежали или просто физическому уничтожению, либо переселению в труднодоступные регионы без всякой инфраструктуры и были бы обречены на постепенное вымирание.