Американский крейсер стал жертвой рыболовецкого судна Южной Кореи
Согласно информации ТАСС , представитель вооруженных сил США сообщила о том, что в международных водах Японского моря, восточнее Корейского полуострова, произошло столкновение американского ракетного крейсера Lake Champlain типа Ticonderoga с рыболовецким судном Республики Корея.
Как утверждается, виновником является южнокорейское промысловое судно длиной около 20 м, которое «столкнулось с крейсером Lake Champlain, когда он проводил стандартные операции в международных водах».
Как пояснили в ВМС США, удар пришелся на центральную часть крейсера по его левому борту. Оба судна остались на ходу. Пострадавшие отсутствуют. Производится оценка ущерба.
Крейсер Lake Champlain входит в состав переведенной несколько недель тому назад к берегам КНДР американской авианосной ударной группы во главе с авианосцем Carl Vinson.
Lake Champlain
Как утверждается, виновником является южнокорейское промысловое судно длиной около 20 м, которое «столкнулось с крейсером Lake Champlain, когда он проводил стандартные операции в международных водах».
Как пояснили в ВМС США, удар пришелся на центральную часть крейсера по его левому борту. Оба судна остались на ходу. Пострадавшие отсутствуют. Производится оценка ущерба.
Крейсер Lake Champlain входит в состав переведенной несколько недель тому назад к берегам КНДР американской авианосной ударной группы во главе с авианосцем Carl Vinson.
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