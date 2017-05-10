10:49 10 мая

Американский крейсер стал жертвой рыболовецкого судна Южной Кореи

Согласно информации ТАСС , представитель вооруженных сил США сообщила о том, что в международных водах Японского моря, восточнее Корейского полуострова, произошло столкновение американского ракетного крейсера Lake Champlain типа Ticonderoga с рыболовецким судном Республики Корея.


Lake Champlain


Как утверждается, виновником является южнокорейское промысловое судно длиной около 20 м, которое «столкнулось с крейсером Lake Champlain, когда он проводил стандартные операции в международных водах».


Как пояснили в ВМС США, удар пришелся на центральную часть крейсера по его левому борту. Оба судна остались на ходу. Пострадавшие отсутствуют. Производится оценка ущерба.

Крейсер Lake Champlain входит в состав переведенной несколько недель тому назад к берегам КНДР американской авианосной ударной группы во главе с авианосцем Carl Vinson.


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Комментарии 32

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  1. svp67 Сегодня, 07:59
    Жаль что не скотовоз "Ашот-II", тот бы свое не упустил
    svp67
    1. cniza Сегодня, 08:26
      Как пояснили в ВМС США, удар пришелся на центральную часть крейсера по его левому борту. Оба судна остались на ходу. Пострадавшие отсутствуют. Производится оценка ущерба.


      Корее выкатят счет , а они ещё за ПРО не рассчитались. laughing
      cniza
      1. jjj Сегодня, 09:39
        Однажды лодка со взрывчаткой уже таранивала американский корабель. Выходит, ничему не научились. Подпустили плавсредство и допустили возможность тарана. Как они от наших ракет будут отбиваться?
        jjj
        1. Alex_Rarog Сегодня, 09:59
          А 20ти метровую посудину можно знатно взрывчаткой начинить... летели бы сейчас на луну....
          Alex_Rarog
  2. mitrich Сегодня, 08:04
    На "кошках" тренируются, мастерство оттачивают. Все равно это друганы, на своих не обижаются.
    mitrich
    1. МПК105 Сегодня, 08:22
      good блин,опередил,Митрич... hi
      МПК105
  3. Злой 55 Сегодня, 08:04
    Странно, что Госдеп ещё не заявил, что во всём виноваты русские хакеры, перехватившие управление и промысловой посудиной с целью брандирования матрас...овского крейсера..
    Злой 55
    1. антивирус Сегодня, 10:25
      хакеры направили косяк рыбы поперек курса сша.
      и рыбаки " по фиг ракеты- пока есть улов" не отставали от косяка?
      антивирус
  4. soroKING Сегодня, 08:07
    корейцы двоешники, не умеют навал делать wassat
    soroKING
    1. serega.fedotov Сегодня, 09:05
      Дык посудина была 20 метров, по факту катер.Вот если-бы взрывчаточки....Надеюсь следуюшие "камикадзе"опыт учтут...
      serega.fedotov
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:11
    Ну товарища Ын, это не солидно. Что же вы, на крейсер - баркас какой то направили? wassat То, что он под флагом ЮК, никого не обмануло.
    Горный стрелок
    1. midivan Сегодня, 08:43
      [/quote]Как утверждается, виновником является южнокорейское промысловое судно длиной около 20 м
      [quote=pvv113]Приятная неожиданность! Или Ын все спланировал?

      А Ын причем тут не подскажете? Ладно я двоечник и не отрицаю этого, или мы вместе в школьном подвале букварь курили? laughing
      midivan
      1. serega.fedotov Сегодня, 09:13
        Цитата: midivan
        А Ын причем тут не подскажете?

        А кто еше!? Либо Ын либо ВВП. Понятно-же,в америке капитана-деб,,,,а быть не может!А если не верите посмотрите пару юсовских фильмов!
        serega.fedotov
  6. злой партизан Сегодня, 08:11
    Короче: лошадь отделалась лёгким испугом yes .
    злой партизан
    1. Удав КАА Сегодня, 09:42
      Цитата: злой партизан
      Короче: лошадь отделалась лёгким испугом

      Эт точно!
      У "ковбоя" на ходовом посту не хватило ума даже вовремя подать команду на руль!!!
      А учитывая, что маневрированием корабля занимается вахтенный офицер, можно представить, КТО теперь у штатников допущен к управлению ... крейсерами!
      P.S. Ну как тут не вспомнить классику: " Бойся пьяных рыбаков и военных моряков!" laughing
      Удав КАА
  7. ВадимЖивов Сегодня, 08:15
    Новости плюс но конкретики мало. bully
    ВадимЖивов
  8. pvv113 Сегодня, 08:16
    Американский крейсер протаранило рыболовецкое судно Южной Кореи

    Приятная неожиданность! Или Ын все спланировал?
    pvv113
    1. Svarog51 Сегодня, 09:10
      "Ын предупреждает - опасно для здоровья!" В следущий раз рыболов может оказаться северокорейским и с парой тонн взрывчатки в трюме, а рулевой - доверенным лицом Ына. wassat
      Svarog51
  9. gukoyan Сегодня, 08:28
    А если бы северокорейское судно было, начался бы ор на тему диверсии и намереного столкновения.
    gukoyan
    1. ФРЕГАТEН Сегодня, 08:34
      С языка сняли коллега...... Запросто мог произойти Тонкинский инцедент номер 2
      ФРЕГАТEН
      1. cniza Сегодня, 08:36
        Цитата: ФРЕГАТEН
        С языка сняли коллега...... Запросто мог произойти Тонкинский инцедент номер 2


        Похоже они его готовят , а это была репетиция.
        cniza
  10. Вождь краснокожих Сегодня, 08:56
    Что тесно стало в морях... У нас разведсудно, у матрасников крейсер... what
    Вождь краснокожих
    1. Удав КАА Сегодня, 09:46
      Цитата: Вождь краснокожих
      У нас разведсудно, у матрасников крейсер.

      Блин! А что, крейсер тоже затонул???
      Не знал.... lol
      Удав КАА
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 09:47
        Лиха беда начало! потренируются и у них получится!))) А там, глядишь и на авианосец замахнуться можно! wink
        Вождь краснокожих
  11. Curious Сегодня, 08:59
    "В Японском море произошло столкновение американского ракетного крейсера Lake Champlain с рыболовным судном «Намъян-502».
    Название у корейца подходящее.
    Curious
  12. Тень тьмы Сегодня, 09:10
    Решили повторить "подвиг" нашего разведывательного судна? Надо было выбирать скотовоз, так надёжнее!
    Тень тьмы
  13. роман66 Сегодня, 09:19
    а что это за " стандартные операции"? наооперировал тут, придется всей группой назад чапать, заплатки ставить
    роман66
    1. Удав КАА Сегодня, 09:55
      Цитата: роман66
      а что это за " стандартные операции"?

      Наверняка -- расхождение с целью в Д заданном... (Элементарно, Ватсон!), даже на наш выпуклый военно-морской глаз! Но у амов -- все по науке! По данным автоматической системы управления кораблем!!!
      Но, ... Видать "Иджис" завис и выдал галиматью в уши ВО...
      Вот к чему приводит безоглядная вера амов в надежность электроники...
      Голова отключена напрочь, только для ношения фуражки и приема пищи в рот...
      А думать -- это , плз, машина!, БИУС, АСУК, ЭВМ и прочие деваейсы с наворотами...
      Теперь офицеры научены "кнопки нажимать" для получения результата, а не производить вычисления в уме не хуже той же машины!
      Однако, yes
      Удав КАА
      1. роман66 Сегодня, 10:47
        вот тут согласен, так и до судного дня недалеко
        роман66
  14. Шуманит Сегодня, 10:06
    Да нет же,коллеги! Бесстрашные рыболовы заподозрили матрассников в незаконном вылове рыбки и приемом,именующимся Навал,пытались вытолкнуть их со своей делянки!!!
    Шуманит
  15. Alex_59 Сегодня, 10:43
    Щас тут набегут фанаты корабельной брони с требованием немедленно применить ее на кораблях - иначе даже рыболовецкая посудина может потопить крейсер.
    Alex_59
  16. Клон Сегодня, 10:47
    Цитата: Удав КАА
    КТО теперь у штатников допущен к управлению ... крейсерами!

    "Согласно сведениям Daily Caller News Foundation (DCNF) женщины, служащие в рядах американских ВМС покидают свои боевые посты в связи с уходом в декрет. Цифра беременных высока настолько, что можно говорить об ослаблении личного состава, поскольку из 100 женщин 16 не способны выполнять свои обязанности из-за ожидания рождения ребенка, - сообщает Stream.
    В сравнении с 2015 годом количество декретниц увеличилось на 2%. Речь идет о нескольких тысячах женщин-военных, чьи места в боевых расчетах оказались пустыми. Следовательно оставшиеся военнослужащие вынуждены были выполнять функции выбывших, тем самым увеличивая нагрузку на личный состав.
    Эта ситуация начала складываться после обозначения курса на сближение положения женщин и мужчин в сфере военного строительства. Именно тогда традиционно мужские места стали занимать дамы.
    Беременность офицеров ВМС США является лишь только одним из оснований, согласно которым женщины списываются на берег. По статистике в половине случаев дамы чаще покидают военные корабли, чем мужчины. При том, по самым разным причинам.
    Только за 2016 год американские ВМС потратили более 115 млн долларов США на перевозку беременных женщин с боевых кораблей в береговые госпитали..." (с)
    Вот ОНИ и "рулят". feel
    Клон
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