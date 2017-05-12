Макрон: французский Обама или Наполеон?

Во втором туре французских президентских выборов «Трамп» не случился. Ставленник глобалистов Эммануэль Макрон выиграл у евроскептика Марин Ле Пен со счётом 66 : 34. Марин поздравила Эммануэля и заявила, что «продолжит сражение». Основания для этого есть: 34% полученных ею голосов — это почти двукратный рост влияния «Национального фронта», несмотря на поражение. Уже на июньских парламентских выборах возможен реванш «Национального фронта» Ле Пен у движения «Вперёд!» Макрона.Франция проголосовала ведь не за Макрона: она голосовала «за» и «против» Марин Ле Пен, и это чрезвычайно важно. Это значит, что Марин Ле Пен имеет свой электорат, политическую партию, а Макрон — не имеет. Макрон набрал 66% в протестном голосовании, то есть он лично и его движение не имеют соответствующей поддержки ни в обществе, ни в партийной системе Франции.Макрона публично поддержали Олланд и Обама, это говорит, что Макрон ставленник тех же сил, что и они. Однако, Макрон — это не второй Олланд. Сервильная пресса пытается приклеить ему имидж нового Наполеона, однако, он скорее французский Обама.Обаму, безвестного чикагского профессора юриспруденции, тоже ведь раскручивали с политического нуля, схемы предвыборных кампаний Обамы и Макрона идентичны, с поправкой на особенности страны. Фактически, они — продукты политической спецоперации, проведенной в обход существующих политических партийных систем, особенно это проявилось в случае с Макроном, который даже формально не выдвинулся ни от одной французской партии, под него создали политический новодел — движение «Вперёд!» На естественный вопрос: куда вперёд? — Макрон ответа не даёт, но понятно, что он будет продвигать глобалитскую повестку дняФинансовая закулиса год назад создала под выборы проект «Вперёд!», с «чистым листом» в виде молодого банкира Эммануэля Макрона, и смогла избить компроматом в прессе всех политических тяжеловесов Франции, а не только Марин Ле Пен. Однако, только Марин смогла устоять.Цена победы Макрона оказалась очень высокой: политическая система Франции, фактически, лежит в руинах. Все системные старейшие политические партии оказались в дураках: президентский пост разыграли несистемная Ле Пен и политическая выскочка Макрон. Поразительно: глобалистская финансовая закулиса вообще не доверяет французскому политическому классу, если за его спиной пошла на проведение своего собственного кандидата в президенты.Фактически, западная «демократия» превращается в политические спецоперации по проведению к власти «тёмных лошадок»: Обама, Трамп, теперь Макрон. О последнем не удержалась сказать New York Times: «За успехом Макрона стоят удача, умения и тёмная история». Кстати, Олланда привели к власти тоже в результате спецоперации, когда из-за провокации в США с проститутками был дискредитирован явный фаворит президентской гонки директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан.Итак, Макрон, такая же бойко говорящая марионетка, как Обама. Президент Франции Олланд был пуделем Обамы, просто лаял на Россию вслед за хозяином. А чьим пуделем будет Макрон? Понятно, что некой финансовой закулисы, но кто и что стоит за этим понятием конкретно? «Против» быть легко, против конкретно Ле Пен, а вот «за» — много труднее. Вопрос: насколько эта закулиса едина?Если Олланд спокойно лежал под Обамой, то Макрон не может лечь под Трампа. С Трампом у Макрона будет конфликт, вопрос только в его интенсивности.Другими словами, у Макрона будут возникать проблемы с выявлением руководящей и направляющей воли коллективного хозяина. Иногда ведь трудно понять, чего от тебя хотят конкретно? Можно прогнозировать, что он будет нерешителен, будет медлить с принятием решений, проявляя решительность только на словах, как Обама. Будет постоянно опаздывать с принятием решений, как Обама. И будет слабым президентом, как Обама.Судя по утечкам в прессе, на Макрона есть громадный компромат, не потому, что он гомосексуалист, но потому, что это на него сделали высокую ставку. Это крепкий поводок, с которого такой политик не соскочит.В итоге, Франция получила президента без политической партии, и она будет терять политическую стабильность, вопрос: какими темпами? Похмелье от победы Макрона наступит очень быстро: с парламентской фрондой он столкнётся уже в июне, во главе которой будет Марин Ле Пен. Как воспримут Макрона мировые лидеры? — вопрос отдельный, смотрины пройдут на G-20 в июле в Гамбурге. Сложные отношения Макрона с Трампом и Меркель обеспечены тем, что он политический выскочка и представитель не очень понятной для них закулисы. Россия поздравила Макрона с большим запозданием.Нобелевский лауреат по экономике Стиглиц после победы Макрона сказал, что «открывать шампанское рано». Это серьёзно, ведь именно Стиглиц стоит за экономической стратегией Дональда Трампа. Трамп сделал звонок Ле Пен, но оказать ей действенную поддержку не смог. С другой стороны, возможно, во Франции процесс разложения, содомизации и глобализации общества зашёл много дальше, чем в США.