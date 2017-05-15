Военные коробки, поддоны и контейнеры







Корпорация JCB (по инициалам основателя Joseph Cyril Bamford) производит для транспортного корпуса два вида погрузчиков: JCB 524/5-50 (2400кг) и JCB 541-70 (4000кг).



Корпорация JCB (по инициалам основателя Joseph Cyril Bamford) производит для транспортного корпуса два вида погрузчиков: JCB 524/5-50 (2400кг) и JCB 541-70 (4000кг).





Приведённый ниже текст представляет вольный пересказ некоторых абзацев статьи «Military Pallets, Boxes and Containers” с сайта www.thinkdefence.co.uk и посвящен первичным элементам военной логистики, используемым в британской армии.Часть 1Цепь снабжения современных армий представляет собой невероятно сложную конструкцию, состоящую из множества узлов. Всякая обработка грузов в этих узлах увеличивает время и стоимость доставки, требует дополнительных рабочих рук, помещений и оборудования. Сыпучие и наливные грузы, по возможности, должны быть упакованы и представлять собой грузовую единицу. Кроме того, военная логистика отличается от гражданской тем, что требует большей гибкости и является «неточной» наукой. Таким образом, в будущем ожидается более широкое использование технических средств и развитие автоматизированных систем снабжения. Одним из шагов на этом пути явились два простых, но очень существенных изобретения — поддон и контейнер.ПоддоныСтремление снизить стоимость перевозки привело к появлению в 1870-х годах упаковочных коробок из гофрокартона на замену обычным деревянным ящикам. После распространения опыта погрузки штабеля из коробок вилочным погрузчиком, в 1924 году был получен первый патент на деревянную конструкцию салазочного типа pallet. В русском языке этому определению однозначно соответствует слово «поддон», но возможно и использование заимствованного слова «паллета», которое чаще относится к поддону с грузами.Во время Второй мировой войны офицер ВМС США Norman Cahner предложил свою конструкцию 4-х стороннего поддона, что значительно улучшило возможности сочетания вилочный погрузчик-поддон-обвязка.Моряк 1 класса M.D. McShore управляет автопогрузчиком, о.Гуам, 8 июня 1945г.По мере развития применения поддонов стала неизбежной выработка стандартов на их размеры, конструкцию, грузоподъёмность и иные функции. Общий тип так называемых евро-поддонов был принят в 1961 году. Определены следующие размеры и обозначения:EUR, EUR 1 - 800мм х 1200мм, соответствует ISO1EUR 2 – 1200мм х 1000мм, соответствует ISO2EUR 3 – 1000мм х 1200мм,EUR 6 – 800мм х 600мм, соответствует ISO0.Стандарты поддонов ISO определены Техническим комитетом ISO TC51.Ящики и коробки, разработанные для совместимости с поддонами EUR.В военной области размеры упаковки описывает стандарт НАТО STANAG 2828. Британская армия чаще всего для перевозок военного снаряжения использует деревянные поддоны размером 1000ммх1200мм грузоподъемностью 1814кг или поддоны уменьшенной грузоподъемностью 1000кг. По факту размеры и грузоподъёмность поддонов для различных видов снаряжения, боеприпасов, топлива и смазочных материалов могут различаться. Основное требование — возможность использования вилочного погрузчика. Требования по упаковке, перевозке и складирования конкретного вида снаряжения определяет Паспорт загрузки (ULS- The Unit Load Specification). Если поставщик работает с Министерством Обороны Великобритании, то упаковка проходит сертификацию на соответствие ULS.Упаковка ракет HellfireДля дополнительного крепления груза на поддонах используются сетки и обрешётки, металлические и пластиковые стяжки. Обычной стала термоусадочная плёнка. Стандарты НАТО допускают применение иных видов поддонов, таких как поддоны-ячейки, боксы, и т.н. Еврокубы (IBC) для наливных и сыпучих грузов.К разным вариантам упаковки груза на поддонах есть одно важное требование - возможность применения средств механизации погрузочно-разгрузочных работ.В начале 1970-х годов для нужд Королевского транспортного корпуса (RCT) были разработаны первые грузовики с установленным автокраном (или как их у нас называют - "воровайки") и различные вилочные погрузчики. Среди погрузчиков особенное место занял "Нетерпеливый Бобёр" (Eager Beaver) - авиадесантируемый колёсный трактор грузоподъёмностью 4000 фунтов.Eager Beaver Mk2 с бронированной кабиной и сапёрный робот в Северной Ирландии.Погрузчики Eager Beaver сыграли заметную роль в обеспечении действий британской армии во время Фолклендской войны 1982 года и постепенно были заменены на более совершенные конструкции с телескопическими стрелами.До перехода на продукцию JCB в военно-воздушных силах использовались погрузчики MoffettВездеходная платформа Supacat ATMP и прицеп-погрузчик FLPTПрименение поддонов позволяет использовать при погрузочно-разгрузочных работах огромную линейку гражданских средств механизации - автопогрузчики, ручные и электрические гидравлические тележки, платформы и подъёмники.Модификации и вариации на тему поддоновВертолётные лопасти в упаковке от компании CLIP-LOK - поддоны, совмещённые с фанерными перегородками и металлические зажимыПерспективная разработка Департамента стандартизации МО США - сочетание интермодальных поддон-контейнеров и платформ.Optiledge - решение от компании IKEA. Простая полипропиленовая подставка позволяет превратить любую подходящую по размеру коробку в поддон.SURE-Pak, складные поддоны активно применяются войсками США в Афганистане.