10:52 10 мая

Белый дом считает курдов единственной силой, способной освободить Ракку

Администрация США считает формирования сирийских курдов единственной силой, способной блокировать город Ракка, а затем и освободить его от террористов, передает РИА Новости заявление представителя Белого дома Шона Спайсера.

Белый дом считает курдов единственной силой, способной освободить Ракку


Курдские отряды – это единственная сила, которая сможет в ближайшее время успешно осаждать Ракку,
сказал Спайсер журналистам.


На вопрос, обсуждал ли президент США Дональд Трамп с руководством Турции свое решение о поставках оружия курдам, он ответил:

Я не знаю, обсуждал ли он это. Мне известно, что президент наделил министерство обороны полномочиями по вооружению курдских отрядов в случае необходимости для освобождения Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).


Спайсер подчеркнул, что администрации «известно об опасениях Турции». Он заверил Анкару «в приверженности США защите своих союзников по НАТО».

Представитель Белого дома заявил также, что город Ракка после освобождения должен быть возвращен арабскому населению.

Использованы фотографии: РИА Новости . Владимир Астапкович
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Комментарии 18

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  1. cniza Сегодня, 08:16
    Представитель Белого дома заявил также, что город Ракка после освобождения должен быть возвращен арабскому населению.


    Продолжают "ломать дрова" , не понимая местной ситуации и не зная истории.
    cniza
    1. сибиралт Сегодня, 08:29
      А чтобы не сказать прямо - США не могут сами взять Ракку, поскольку туда их авианосцам подойти никак не возможно. Да и там, проблемы с памперсами для морской пехоты. belay
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 08:47
        История научила..Мосул..Америкосы обделались..
        Цитата: сибиралт
        А чтобы не сказать прямо - США не могут сами взять Ракку, поскольку туда их авианосцам подойти никак не возможно. Да и там, проблемы с памперсами для морской пехоты. belay
        210окв
  2. avg-mgn Сегодня, 08:26
    Курдские отряды – это единственная сила, которая сможет в ближайшее время успешно осаждать Ракку,
    сказал Спайсер журналистам.
    Молодцы, высекли сами себя, расписались в собственном бессилии - хваленые Американские Вооруженные Силы и иже с ними.
    avg-mgn
    1. Чёрный Сегодня, 09:03
      Тут главное, очереная пощёчина союзничкам-туркам. Ведь если американцы сделали ставку на курдов - значит они продолжат их вооружать и обучать.А это ох как не понравится турецким властям.
      Чёрный
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:27
    Да кто это на Востоке возвращает захваченное? Или они рассчитывают потом "выбить" курдов из Ракки? До чего же полосатоухие не "въезжают" в ситуацию! wassat
    Горный стрелок
  4. Смог Сегодня, 08:40
    Так осаждать успешно могут Ракку или освободить?
    И еще, а курдам американцы об этом сказали? А то вдруг они об этом не знают.
    Смог
    1. сибиралт Сегодня, 08:48
      Курды - древний народ, а США - нация из сброда пришельцев поискать бабло.
      сибиралт
      1. Смог Сегодня, 09:02
        Народ древний, но государства своего так и не создали.Увы.
        Смог
      2. Чёрный Сегодня, 09:09
        Цитата: сибиралт
        Курды - древний народ,........о.
        древний народ - это великие у.к.р.ы laughing курды ещё не существовали, когда те уже мамонтов доили wassat
        Чёрный
        1. Смог Сегодня, 09:12
          Цитата: Чёрный
          мамонтов доили

          Причем мамонты были мужского полу! laughing
          Поэтому у к р ы и стали такими "великими".
          Смог
        2. Svarog51 Сегодня, 09:15
          А теперь доят амеров, опыт древний сохранили, однако. laughing
          Svarog51
          1. Чёрный Сегодня, 09:20
            Цитата: Svarog51
            А теперь доят амеров, опыт древний сохранили, однако. laughing
            ну это американцы ещё легко отделались.
            laughing ..Если все пустить на самотёк, то скоро Климкин заявит , что Америку открыли украинцы и теперь штаты должны их срдержать пожизненно laughing
            Чёрный
            1. Svarog51 Сегодня, 09:28
              Тут я с Вами полностью согласен. good Маненько добавлю - когда вна Украине наступит развязка теперешнего шабаша, эти открыватели туда и рванут, кто успеет. Ну а дальше всё по тексту:
              и теперь штаты должны их срдержать пожизненно

              laughing
              Svarog51
  5. Stas157 Сегодня, 09:07
    . Белый дом считает курдов единственной силой, способной освободить Ракку
    Теперь уже да. К сожалению. И именно курды её возьмут. Дай бог Асаду пробить коридор к ДерЭзЗору! Хотелось бы и из Идлиба шваль выкинуть, но боюсь, что Идлиб Путин уступит своему другу Эрдогану.
    Stas157
  6. Topotun Сегодня, 09:37
    А потом американцы начнут бомбить курдов - признав что они слишком сильные стали. И начинают всерьез беспокоить членов НАТО (Турцию)....
    Topotun
  7. Вояка Гамильтон Сегодня, 09:48
    Евреи и Сштаты создадут " свободный независимый Курдистан" , сядут там, как на очередной Окинанаве, " на вечные времена" и будут рулить оттуда Ираком, Ираном, Турцией, Кавказом и всеми предпочитающими ослов, т.е. теми самыми чумырлами, бегающими по пустыне с мультуками и джевеллинами , корым работать "слабо", да и уметь это надо, на калым не заработать, а блаженство с гуриями хочется испытать ещё при жизни. Всё америкоты могут могут: и Ракку взять, памперсов у них хватит, не сомневайтесь. Они точно знают, чего хотят в отличии от тех, кто ещё недавно уверял, что Тартус России не нужен , нет никаких интересов, лишь полные штаны гуманизму...............
    Вояка Гамильтон
    1. Вояка Гамильтон Сегодня, 10:12
      PS
      Умиляет и выбивает слезу: " Курды - древний народ........." И что ?
      У их паханков кормушка изменилась. Их задача оттяпать как можно больше у Турции, Сирии и Ирана, да желательно с нефтью и евреи и пенды этому всячески способствует, пока русские разбираются с турецкими помидорами. Чтобы русским было некогда другими делами, надо, чтобы они не могли башку поднять, раз без разрешения в это гуано влезли, что в принципе успешно реализуется.........
      Где победы русской дипломатиии ? Где умные ходы ? Где тузы в рукаве ?
      Вояка Гамильтон
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