. Белый дом считает курдов единственной силой, способной освободить Ракку

Курдские отряды – это единственная сила, которая сможет в ближайшее время успешно осаждать Ракку,

Я не знаю, обсуждал ли он это. Мне известно, что президент наделил министерство обороны полномочиями по вооружению курдских отрядов в случае необходимости для освобождения Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).