Белый дом считает курдов единственной силой, способной освободить Ракку
Администрация США считает формирования сирийских курдов единственной силой, способной блокировать город Ракка, а затем и освободить его от террористов, передает РИА Новости заявление представителя Белого дома Шона Спайсера.
На вопрос, обсуждал ли президент США Дональд Трамп с руководством Турции свое решение о поставках оружия курдам, он ответил:
Спайсер подчеркнул, что администрации «известно об опасениях Турции». Он заверил Анкару «в приверженности США защите своих союзников по НАТО».
Представитель Белого дома заявил также, что город Ракка после освобождения должен быть возвращен арабскому населению.
Курдские отряды – это единственная сила, которая сможет в ближайшее время успешно осаждать Ракку,сказал Спайсер журналистам.
На вопрос, обсуждал ли президент США Дональд Трамп с руководством Турции свое решение о поставках оружия курдам, он ответил:
Я не знаю, обсуждал ли он это. Мне известно, что президент наделил министерство обороны полномочиями по вооружению курдских отрядов в случае необходимости для освобождения Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Спайсер подчеркнул, что администрации «известно об опасениях Турции». Он заверил Анкару «в приверженности США защите своих союзников по НАТО».
Представитель Белого дома заявил также, что город Ракка после освобождения должен быть возвращен арабскому населению.
Использованы фотографии: РИА Новости . Владимир Астапкович
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