Российские военнослужащие и авиация приняли участие в параде Победы в Душанбе
Более ста российских военнослужащих и звено штурмовиков приняли участие в параде Победы в столице Таджикистана, передает ТАСС сообщение пресс-службы ЦВО.
«Российский расчет численностью 110 военнослужащих 201-й военной базы торжественным маршем прошел по парку Победы в Душанбе. Воздушным парадом над столицей Таджикистана впервые прошло звено российских штурмовиков Су-25СМ. Самолеты выполнили три прохода церемониальным строем на высоте около 300 метров», – говорится в релизе.
Отмечается, что ранее российские самолеты «были перебазированы на аэродром Айни под Душанбе с авиабазы Кант в Киргизии».
В округе напомнили, что «201-я военная база – крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе». В соответствии с подписанным в октябре 2012 года соглашением, российское соединение будет находиться в Таджикистане как минимум до 2042 года.
«Российский расчет численностью 110 военнослужащих 201-й военной базы торжественным маршем прошел по парку Победы в Душанбе. Воздушным парадом над столицей Таджикистана впервые прошло звено российских штурмовиков Су-25СМ. Самолеты выполнили три прохода церемониальным строем на высоте около 300 метров», – говорится в релизе.
Отмечается, что ранее российские самолеты «были перебазированы на аэродром Айни под Душанбе с авиабазы Кант в Киргизии».
В округе напомнили, что «201-я военная база – крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе». В соответствии с подписанным в октябре 2012 года соглашением, российское соединение будет находиться в Таджикистане как минимум до 2042 года.
Использованы фотографии: https://riafan.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти