10:52 10 мая

Российские военнослужащие и авиация приняли участие в параде Победы в Душанбе

Более ста российских военнослужащих и звено штурмовиков приняли участие в параде Победы в столице Таджикистана, передает ТАСС сообщение пресс-службы ЦВО.



«Российский расчет численностью 110 военнослужащих 201-й военной базы торжественным маршем прошел по парку Победы в Душанбе. Воздушным парадом над столицей Таджикистана впервые прошло звено российских штурмовиков Су-25СМ. Самолеты выполнили три прохода церемониальным строем на высоте около 300 метров», – говорится в релизе.


Отмечается, что ранее российские самолеты «были перебазированы на аэродром Айни под Душанбе с авиабазы Кант в Киргизии».

В округе напомнили, что «201-я военная база – крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе». В соответствии с подписанным в октябре 2012 года соглашением, российское соединение будет находиться в Таджикистане как минимум до 2042 года.

Использованы фотографии: https://riafan.ru
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Комментарии 5

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  1. МПК105 Сегодня, 08:51
    А почему нет...Нормально.Жаль,всё-таки,что у нас вчера самолёты с ветролётами не летали,а в Питере пароходов не было...ПОГОДА-С...
    МПК105
  2. Хагалаз Сегодня, 08:56
    Ну вот проводят же какие то мероприятия, наши бывшие. Значит теплится память. Пусть не так масштабно как у нас. Ну так это две большие разници, если подумать.
    А что, кто то хочет, чтоб в Москву все на поклон и за ярлыком приезжали? А
    Хагалаз
    1. dik-nsk Сегодня, 09:03
      поддерживаю, только местному сабжу Uncle Lee об этом не говорите, а то он расстроится - в другой ветке всех уверяет, что нигде парадов не было, а неблагодарные главы республик на Мавзолей не забрались)))
      dik-nsk
      1. Подрезчик Сегодня, 10:06
        Нет, у нас в Беларуси они проводятся только по круглым датам, а так батька выступал, РПК, ветераны, ну и речь: мы ВСЕ отстояли свободу и т.д., ну а потом поход в народ, разговоры с ветеранами....
        Подрезчик
        1. Хагалаз Сегодня, 10:11
          Как и у нас собственно. Размах другой это да, но не более того.
          Хагалаз
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