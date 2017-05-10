В России в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 8 млн. человек
В целом по России почти 8 млн. человек стали участниками шествий «Бессмертный полк», сообщает Взгляд со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
В российских городах в рамках акции "Бессмертный полк" состоялось более двух тысяч мероприятий. В ряды "Бессмертного полка" встали 7,8 млн. человек по всей стране, сказала представитель ведомства.
По ее словам, в прошлом году в шествии приняли участие 6,2 млн. россиян.
В Москве 9 мая к акции присоединились 850 тыс. человек. В прошлом году шествие собрало на 150 тысяч меньше. Среди участников акции был и президент РФ Владимир Путин.
В Петербурге на улицу с портретами своих близких, воевавших в Великой Отечественной войне, вышли около полумиллиона граждан.
«В акции на территории Дальневосточного федерального округа приняли участие свыше 285 тыс. человек, что на 170 тыс. человек больше, чем в прошлом. В Сибирском округе к "Бессмертному полку" присоединились свыше 780 тыс. человек – на 327 тыс. участников больше, чем годом ранее. В целом, на Дальнем Востоке, Урале и Сибири в акции приняли участие свыше 1,6 млн. человек – более чем в два раза больше, чем в 2016 году», – говорится в статье.
Состоялось шествие и в главных городах Крыма – Симферополе и городе-герое Севастополе.
Памятные мероприятия прошли в Молдавии, Казахстане, Армении, Украине, а также во нескольких странах дальнего зарубежья, в том числе Германии, Израиле и Китае.
Ранее акция «Бессмертный полк» прошла в США, Канаде, Аргентине, Греции и других странах.
В российских городах в рамках акции "Бессмертный полк" состоялось более двух тысяч мероприятий. В ряды "Бессмертного полка" встали 7,8 млн. человек по всей стране, сказала представитель ведомства.
По ее словам, в прошлом году в шествии приняли участие 6,2 млн. россиян.
В Москве 9 мая к акции присоединились 850 тыс. человек. В прошлом году шествие собрало на 150 тысяч меньше. Среди участников акции был и президент РФ Владимир Путин.
В Петербурге на улицу с портретами своих близких, воевавших в Великой Отечественной войне, вышли около полумиллиона граждан.
«В акции на территории Дальневосточного федерального округа приняли участие свыше 285 тыс. человек, что на 170 тыс. человек больше, чем в прошлом. В Сибирском округе к "Бессмертному полку" присоединились свыше 780 тыс. человек – на 327 тыс. участников больше, чем годом ранее. В целом, на Дальнем Востоке, Урале и Сибири в акции приняли участие свыше 1,6 млн. человек – более чем в два раза больше, чем в 2016 году», – говорится в статье.
Состоялось шествие и в главных городах Крыма – Симферополе и городе-герое Севастополе.
Памятные мероприятия прошли в Молдавии, Казахстане, Армении, Украине, а также во нескольких странах дальнего зарубежья, в том числе Германии, Израиле и Китае.
Ранее акция «Бессмертный полк» прошла в США, Канаде, Аргентине, Греции и других странах.
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