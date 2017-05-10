10:49 10 мая

В России в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 8 млн. человек

В целом по России почти 8 млн. человек стали участниками шествий «Бессмертный полк», сообщает Взгляд со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

В России в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 8 млн. человек


В российских городах в рамках акции "Бессмертный полк" состоялось более двух тысяч мероприятий. В ряды "Бессмертного полка" встали 7,8 млн. человек по всей стране, сказала представитель ведомства.


По ее словам, в прошлом году в шествии приняли участие 6,2 млн. россиян.

В Москве 9 мая к акции присоединились 850 тыс. человек. В прошлом году шествие собрало на 150 тысяч меньше. Среди участников акции был и президент РФ Владимир Путин.

В Петербурге на улицу с портретами своих близких, воевавших в Великой Отечественной войне, вышли около полумиллиона граждан.

«В акции на территории Дальневосточного федерального округа приняли участие свыше 285 тыс. человек, что на 170 тыс. человек больше, чем в прошлом. В Сибирском округе к "Бессмертному полку" присоединились свыше 780 тыс. человек – на 327 тыс. участников больше, чем годом ранее. В целом, на Дальнем Востоке, Урале и Сибири в акции приняли участие свыше 1,6 млн. человек – более чем в два раза больше, чем в 2016 году», – говорится в статье.

Состоялось шествие и в главных городах Крыма – Симферополе и городе-герое Севастополе.

Памятные мероприятия прошли в Молдавии, Казахстане, Армении, Украине, а также во нескольких странах дальнего зарубежья, в том числе Германии, Израиле и Китае.

Ранее акция «Бессмертный полк» прошла в США, Канаде, Аргентине, Греции и других странах.


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Комментарии 24

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  1. Uncle Lee Сегодня, 09:19
    Во истину Полк бессмертный ! hi
    Uncle Lee
    1. svp67 Сегодня, 09:25
      Цитата: Uncle Lee
      Во истину Полк бессмертный !

      Покуда Бессмертна Память о них.
      svp67
      1. Чёрный Сегодня, 09:27
        Вчера смотрел. Сын учавствтвал. Гордость за людей и радость за ветеранов, которые ногами своих детей , внуков и правнуков прошли в парадном строю Победителей.......тут уместна строка из стихотворения: "ээто нужно не мёртвым- это нужно живым"
        Чёрный
        1. svp67 Сегодня, 09:30
          Цитата: Чёрный
          Вчера смотрел. Гордость за людей.

          Я воочию вчера наблюдал и видел как гордились они своими предками.
          И это ОТЛИЧНО, что бы выжить в этом не спокойном мире не надо уподобляться "Иванам, не помнящим родства"...
          svp67
          1. Алекс_1973 Сегодня, 09:44
            svp67 Сегодня, 09:30 ↑ Новый
            А воочию вчера наблюдал и видел как гордились они своими предками.
            И это ОТЛИЧНО, что бы выжить в этом не спокойном мире не надо уподобляться "Иванам, не помнящим родства"...
            Ну нам то вообще грех своих забывать, особенно если учесть, что даже Украина поднялась на БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. Кое где даже не обошлось без мордобития. Значит действительно "ще не вмерла" (хотя меня и коробит от этой фразы), значит еще есть надежда, что Украина очистится от бандеровской нечисти...

            П.С. Меня другое интересует, куда няша-поняша делась со своим царьком-кровопийцей?
            Алекс_1973
            1. 30 вис Сегодня, 09:58
              Вот уж, наша няша меньше всего интересует . А Народное движение Бессмертный Полк - по настоящему стал народным . А потом , что плохого Вам лично сдалала Наталья Поклонская ? И что Вы сделали такого для страны , что позволяете себе её судить !? Может больше Поклонской ??? Смелее её ?
              30 вис
              1. bulvas Сегодня, 10:07
                На случай, если кто еще не прочитал:

                Леонид Агутин резко ответил околополитическим проституткам, льющим грязь на праздник Великой Победы


                Я не был там,
                не знаю, как там было,
                И вряд ли захотел бы побывать,

                Но, собираясь к деду на могилу,
                Скажите, что я должен передать?

                Сказать ему, что миллионы пали,
                Не ведая всей правды наперёд?
                И что бандитом был Иосиф Сталин?
                И варваром обманутый народ?

                Сказать ему, что было всё напрасно?
                Что мы теперь умнее во сто крат?
                Что был бы мир значительно прекрасней
                Без гибели отчаянной солдат?

                Сказать, что дед д.у.р.а.к был , потому что
                Упал на поле брани за меня,
                Того, кто стал такой не в меру ушлый,
                Не ведая ни боли, ни огня?

                Сказать ему, что правнуки бессмертных
                И памятью отмеченных бойцов
                Забыли этот подвиг повсеместно
                И предали все чаянья отцов?..

                Смогу ли я сказать ему об этом?
                Умру ли я, испытывая стыд?
                Безумен ли, пытаясь быть поэтом
                Для тех, чьё сердце даже не болит?…

                Я, так интеллигентно аккуратен
                И грубо так, по-дедовски, раним,
                Скажу: «Пошли вы на х.р, Бога ради,
                Свободой мирной вскормленные бл. .и
                Запомните: я — непоколебим!»

                И подводя черту под прошлым веком,
                Чтоб в этом жить и возрождаться впредь,
                И чтобы оставаться человеком,
                Цените эту праведную смерть.
                bulvas
                1. Хорт Сегодня, 10:29
                  Достойно.
                  Вот прям зауважал его (раньше как-то слегка предвзято относился, чего уж там)
                  Хорт
              2. Алекс_1973 Сегодня, 10:32
                30 вис Сегодня, 09:58 ↑
                А потом , что плохого Вам лично сдалала Наталья Поклонская ?
                Лично мне претит когда на память моего деда, прошедшего две войны, плюют таким вот образом. Этого оскорбления я ей никогда не прощу.
                И что Вы сделали такого для страны , что позволяете себе её судить !?
                Простите, а что сделала ваша няша для страны? Я по крайней мере работаю на своем месте и плачу полностью налоги, или этого настолько мало, чтобы иметь собственное мнение в этой стране?
                Может больше Поклонской ???
                Однозначно больше.
                Смелее её ?
                Возможно и смелее, мне сложно судить о её смелости. Выйти с иконой царя-кровопийцы, которого свергли те, чьи портреты несут в БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ, это не смелость, это или откровенная глупость или преднамеренная провокация с целью раскола общества, а это уже уголовная статья, если что!
                Алекс_1973
    2. Самаритянин Сегодня, 09:35
      В Петербурге вышли миллионы, сразу за ветеранами! Дай Бог здоровья им!


      Самаритянин
    3. сибиралт Сегодня, 10:05
      Во истину - не от Бога, а от народа. "Бессмертный полк" - от народа. И чем меньше в нем либерального государства, тем он бессмертнее. Но и эту идею чиновники под себя пытаются оседлать. Достаточно посмотреть на режиссуру подачи центральных каналов, когда детей обучают, как нужно говорить на камеру. Стыд и позор, когда правда под контролем чиновников из "Газпрпома"! А, по-сути, это, если не присваивание народного авторства, то уничижение народной идеи! Народ делает это не для того, как на нас посмотрит ЕС и американские Штаты. Политика и бизнес уничтожают наше прошлое, превращая его в лубочные картинки с помощью нашей автократии.
      сибиралт
  2. cniza Сегодня, 09:19
    Спасибо всем кто принял участие , это грандиозно , это искренне и очень необходимо , когда фашисты опять поднимают голову.
    cniza
    1. МПК105 Сегодня, 09:24
      Я вчера не смог,с вахты приехал утром,не успел...А мои все были!!! hi
      МПК105
  3. ИванИванов Сегодня, 09:26
    по настоящему великое начинание идущее снизу.
    ИванИванов
    1. Nick Сегодня, 09:33
      Цитата: ИванИванов
      по настоящему великое начинание идущее снизу.

      Да-да, то самое живое творчество масс, о котором когда то писал В.И. Ленин.
      Nick
  4. vladimirvn Сегодня, 09:28
    Важно еще то, как оказалось в каждой семье есть свой герои. Он близкий и родной, о нем сохранились письма и воспоминания. Ниточка времен протягивается через поколения, связывая прошлое и настоящее, передавая энергию и силу духа. И дети впитывают это и значит будет будущее у нас и страны. И жить и умирать надо так, что бы тобой гордились дети и внуки.
    vladimirvn
  5. НЕКСУС Сегодня, 09:28
    Интересно,а сколько всего по всему миру приняло участие людей в этом шествии...миллионов 20-25 может...
    НЕКСУС
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 09:31
    Память людская не знает границ, и желающих принять участие в Бессмертном Полку будет только увеличиваться!
    a.s.zzz888
    1. МПК105 Сегодня, 09:39
      Будет увеличиваться!!! hi Я вот первое время тоже не ходил,что за глупость,мол...Память-она в Душе,а не на площади,мол...А потом так подумал-а что...Может,Дедам моим и Дядьям,Родителей моих Братиям,коих нет уже,и приятно будет Там смотреть...Хожу сам и мои все ходят...
      МПК105
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:41
        Может,Дедам моим и Дядьям,Родителей моих Братиям,коих нет уже,и приятно будет Там смотреть...Хожу сам и мои все ходят...

        ...очень правильное решение... мое уважение Вам...
        a.s.zzz888
      2. Burbon Сегодня, 09:51
        это силища пугает весь запад, больше чем наши ядерные силы!!!!!
        Burbon
  7. Altona Сегодня, 10:04
    Цитата: НЕКСУС
    Интересно,а сколько всего по всему миру приняло участие людей в этом шествии...миллионов 20-25 может...

    ------------------------
    Удивило, что Украина и Израиль горячо поддержали акцию.
    Altona
    1. bulvas Сегодня, 10:27
      Цитата: Altona
      Удивило, что Украина и Израиль горячо поддержали акцию.


      Удивило, что вас это удивляет

      С самого начала понятно, что это движение не государства, а людей
      bulvas
  8. Canecat Сегодня, 10:07
    А лично меня порадовала массовость Бессмертного полка в Украине. И пусть название другое (со временем все вернется на круги своя), но тенденции выздоровления общества на лицо. Да, имели место быть драки и провокации, но то что народ там начинает просыпаться, это очевидно.
    Canecat
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