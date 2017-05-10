10:52 10 мая

"Что эта Россия себе позволяет?"

В этом двойном выпуске рассказываем о новостях двух минувших недель - новых заводах, фабриках, революционных разработках, возрождающихся деревнях в России и, главное, о людях.




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Комментарии 3

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  1. НЕКСУС Сегодня, 09:51
    Хорошо,что строят и восстанавливают заводы и предприятия...очень порадовало ,что у нас серьезно взялись за технологию сварки титана,и 3Д печать из металлопорошка для двигателей. Ну и про Тундру наконец-то вспомнили,что тоже очень радует.
    НЕКСУС
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:10
      Цитата: НЕКСУС
      Хорошо,что строят и восстанавливают заводы и предприятия..
      плохо что мало и медленно... recourse
      так неповоротливо и вязко пытаемся перестроить экономику,что создаётся впечатление "не в этой жизни"... recourse
      андрей юрьевич
      1. Serg65 Сегодня, 10:23
        Цитата: андрей юрьевич
        плохо что мало и медленно.

        what Юрьевич. стареешь, друг мой, стареешь.....и бабы уже не те, и водка какая то не вкусная! А вот когда я был молодой............ drinks
        Serg65
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