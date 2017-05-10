"Что эта Россия себе позволяет?" Сегодня, 09:30 В этом двойном выпуске рассказываем о новостях двух минувших недель - новых заводах, фабриках, революционных разработках, возрождающихся деревнях в России и, главное, о людях. 1 Как Россия сделала то, чего от неё не ждали Военно-почтовая служба в годы Великой Отечественной войны Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти