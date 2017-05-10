Проект «ЗЗ». День Победы и «культ личности» Путина
В западных изданиях увидели в нынешнем праздновании Дня Победы «культ личности» Путина, негласный старт его предвыборной кампании, легитимацию кремлёвского «режима» и даже «триумф» власти. Впрочем, далеко не все так считают: находятся и те, кто расхожим мнениям возражает.
Дэвид Филипов в «Вашингтон Пост» поведал об эксплуатации Путиным победы СССР над Гитлером. По мнению обозревателя, Путин «использует» советскую победу с целью показать России, почему она (Россия) сегодня в нём (Путине) нуждается.
Журналист увидел в одном суши-баре роллы «День Победы»: икра чёрная, икра красная («оранжевая»). В супермаркетах продавались воздушные шары, кофейные кружки, футболки и шлёпанцы — все в оранжевых и чёрных цветах. Оранжевый и чёрный — это цвета советской медали «За победу над Германией», а ныне — тона русского патриотизма, пишет автор. Эти цвета показывают в телевизионных ток-шоу, на главных страницах новостных сайтов, на рекламных щитах.
Между тем Советский Союз потерял более двадцати миллионов человек во Второй мировой войне и вынес на себе основную тяжесть сражений в Европе в 1941-1944 гг. Практически у всех в России есть деды и прадеды, которые воевали или погибли на войне. И некоторых россиян очень огорчает то, что День Победы превратился в чёрно-оранжевое празднество. «Это всегда был праздник со слезами на глазах, однако теперь слёзы исчезли, а остальное стало голой забавой, хотя причин веселиться нет», — цитирует издание журналиста и историка Николая Сванидзе.
Сплочение людей «вокруг оранжево-чёрного цвета» исходит «сверху», считает обозреватель. Победа Советского Союза во Второй мировой войне, которую в РФ называют Великой Отечественной войной, является центральным событием в попытках президента Путина изобразить правление своего «режима» как логическое продолжение былой истории страны.
Как полагают в Кремле, спасение мира от фашизма было не просто величайшим достижением Советского Союза. С момента окончания холодной войны это послужило и основой для возвращения «великой мировой державы» (России), восстановленной Путиным. Аргументом для такого истолкования новейшей истории стали ядерные ракеты, танки и другая военная техника на парадах, прошедших по всей России, в том числе на Красной площади в Москве.
«Война — это одна из тех вещей, что легитимируют путинский режим: он называет себя наследником победы, являющейся священной для всех россиян, и поэтому правительство находится выше всякой критики, — говорит Андрей Колесников, старший научный сотрудник Московского центра Карнеги. — Если вы критикуете правительство, вы критикуете Россию».
И то, что некоторые внешние политические игроки могут описывать как «российский авантюризм в Сирии, оккупацию Крыма и вмешательство в дела Восточной Украины», Кремль и его информационные агентства представляют как «продолжающиеся усилия России по защите мира от сил хаоса и фашизма».
Ещё одним признаком «патриотической коммерциализации» Дня Победы, считает автор статьи, является деятельность фирм, которые не дороже чем за двадцать американских долларов могут оформить портрет чьего-либо воевавшего предка, дедушки или прадедушки, «в стильный плакат, раскрашенный оранжевым и чёрным цветами». Это нужно для марша «Бессмертного полка». Граждане пронесли по улицам городов фотографии своих близких и поделились своими историями. Последнее происходило «без патриотической шумихи», указывает журналист.
Но и этот марш «был присвоен правительством Путина», полагает Дэвид Филипов. Организованные крупные марши, аполитичные изначально, стали ныне такой же частью официального празднования, как танки, ядерные ракеты и фейерверки в Москве.
Обозреватель ABC.es Рафаэль Манюэко считает, что военный парад в честь 72-й годовщины победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, прошедший утром 9 мая на Красной площади в Москве и во многих других городах, в том числе «в Крыму и в мятежных восточных областях Украины», имел «особое значение».
Это «значение» выражается в той роли, которую придал дате победы президент Владимир Путин: скорее всего, отмечает журналист, он стремится получить народное добро на дальнейшее правление на президентских выборах, которые состоятся 18 марта следующего года (заодно в то время будет отмечаться и четвёртая годовщина присоединения Крыма).
Путин выступил с речью, обращённой к армии. Речь его «больше обычного» была напитана «боевым духом и эмоциональностью». По его словам, миллионы советских людей, которые сражались против гитлеровских войск и сгоревших в своих танках, замёрзших в окопах, утонувших при форсировании рек, прикрывавших товарищей от огня противника и бросавшихся в атаку с ясным осознанием того, что этот бой может стать последним, погибли, не дойдя до победы, но сделав всё возможное для её достижения.
Затем Путин заявил, что «обстоятельства жизни сегодня заставляют нас поднять наш оборонительный потенциал».
Участники военных оркестров, которые сопровождали парад, по его завершении подошли к трибуне в знак почтения к главе государства. Журналист считает, что такое приветствие, которое раньше на парадах не проявлялось, представляет собой необычный жест «культа личности». Старые ветераны, молодые курсанты, солдаты и остальные люди — и Путин. Он «был центром всего». И единственный здесь иностранный лидер — президент Молдовы Игорь Додон.
В конце статьи Рафаэль Манюэко указывает на ношение участниками парада «ленточки Святого Георгия» (чёрные и оранжевые полоски). Этот российский военный символ связан со славными историческими свершениями. Однако теперь он является «спорным» символом, потому как «стал эмблемой сепаратистского восстания на востоке Украины и в Крыму».
Красная Армия победила Германию 2 мая 1945 года. 8 мая гитлеровцы капитулировали. Из-за разницы во времени в СССР День Победы всегда отмечался 9 мая. По официальным данным, более 26 миллионов советских людей погибло во время Второй мировой войны, хотя некоторые историки полагают, что число это выше. Путин сделал победу «практически своей», и это «стало признаком патриотизма». Он преобразовал историческое событие в «действо предвыборной кампании с явными элементами культа личности», полагает Манюэко.
Штефан Шолль в газете «Frankfurter Rundschau» рассказал о «Бессмертном полке» за границей: в Торонто, Тель-Авиве, Риме, Аугсбурге. Франкфурте, Берлине… Ранее мероприятие прошло в Вашингтоне, Валенсии и Освенциме. Акция приурочена к 72-й годовщине победы СССР над Германией.
По мнению Шолля, акция «оценивается неоднозначно».
К примеру, московский историк Андрей Зубов считает, что «сначала советское, а затем российское руководство украло у граждан их историю. И теперь люди начинают возвращать себе память о родственниках, сражавшихся на той войне». По словам историка, государство «прибирает к рукам» движение с целью «представить победу 1945 года как собственный триумф».
Однако Яна Заугарова (Jana Saugarowa), организовавшая марш в Берлине, говорит, что участники берлинского шествия действуют по доброй воле. Также она сетует на то, что Запад старается переписать историю войны: её сына, ученика немецкой школы, учат тому, что ту войну «выиграли американцы».
Итак, западные репортёры и аналитики (и не только западные) показывают марш «Бессмертного полка» и сам День Победы как праздничные мероприятия, которые в угоду Путину приватизировал Кремль. 9 Мая подаётся как дата, удобная для пропаганды «культа личности» Путина и прославления «режима», прибравшего к рукам «триумф». Прежде аполитичный марш «Бессмертного полка» тоже якобы стал политическим действом, устраиваемым во славу кремлёвского вождя.
Журналисты, правда, не догадались спросить у марширующих: ради Путина или ради памяти они вышли на улицы?
Фото: kremlin.ru
Дэвид Филипов в «Вашингтон Пост» поведал об эксплуатации Путиным победы СССР над Гитлером. По мнению обозревателя, Путин «использует» советскую победу с целью показать России, почему она (Россия) сегодня в нём (Путине) нуждается.
Журналист увидел в одном суши-баре роллы «День Победы»: икра чёрная, икра красная («оранжевая»). В супермаркетах продавались воздушные шары, кофейные кружки, футболки и шлёпанцы — все в оранжевых и чёрных цветах. Оранжевый и чёрный — это цвета советской медали «За победу над Германией», а ныне — тона русского патриотизма, пишет автор. Эти цвета показывают в телевизионных ток-шоу, на главных страницах новостных сайтов, на рекламных щитах.
Между тем Советский Союз потерял более двадцати миллионов человек во Второй мировой войне и вынес на себе основную тяжесть сражений в Европе в 1941-1944 гг. Практически у всех в России есть деды и прадеды, которые воевали или погибли на войне. И некоторых россиян очень огорчает то, что День Победы превратился в чёрно-оранжевое празднество. «Это всегда был праздник со слезами на глазах, однако теперь слёзы исчезли, а остальное стало голой забавой, хотя причин веселиться нет», — цитирует издание журналиста и историка Николая Сванидзе.
Сплочение людей «вокруг оранжево-чёрного цвета» исходит «сверху», считает обозреватель. Победа Советского Союза во Второй мировой войне, которую в РФ называют Великой Отечественной войной, является центральным событием в попытках президента Путина изобразить правление своего «режима» как логическое продолжение былой истории страны.
Как полагают в Кремле, спасение мира от фашизма было не просто величайшим достижением Советского Союза. С момента окончания холодной войны это послужило и основой для возвращения «великой мировой державы» (России), восстановленной Путиным. Аргументом для такого истолкования новейшей истории стали ядерные ракеты, танки и другая военная техника на парадах, прошедших по всей России, в том числе на Красной площади в Москве.
«Война — это одна из тех вещей, что легитимируют путинский режим: он называет себя наследником победы, являющейся священной для всех россиян, и поэтому правительство находится выше всякой критики, — говорит Андрей Колесников, старший научный сотрудник Московского центра Карнеги. — Если вы критикуете правительство, вы критикуете Россию».
И то, что некоторые внешние политические игроки могут описывать как «российский авантюризм в Сирии, оккупацию Крыма и вмешательство в дела Восточной Украины», Кремль и его информационные агентства представляют как «продолжающиеся усилия России по защите мира от сил хаоса и фашизма».
Ещё одним признаком «патриотической коммерциализации» Дня Победы, считает автор статьи, является деятельность фирм, которые не дороже чем за двадцать американских долларов могут оформить портрет чьего-либо воевавшего предка, дедушки или прадедушки, «в стильный плакат, раскрашенный оранжевым и чёрным цветами». Это нужно для марша «Бессмертного полка». Граждане пронесли по улицам городов фотографии своих близких и поделились своими историями. Последнее происходило «без патриотической шумихи», указывает журналист.
Но и этот марш «был присвоен правительством Путина», полагает Дэвид Филипов. Организованные крупные марши, аполитичные изначально, стали ныне такой же частью официального празднования, как танки, ядерные ракеты и фейерверки в Москве.
Обозреватель ABC.es Рафаэль Манюэко считает, что военный парад в честь 72-й годовщины победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, прошедший утром 9 мая на Красной площади в Москве и во многих других городах, в том числе «в Крыму и в мятежных восточных областях Украины», имел «особое значение».
Это «значение» выражается в той роли, которую придал дате победы президент Владимир Путин: скорее всего, отмечает журналист, он стремится получить народное добро на дальнейшее правление на президентских выборах, которые состоятся 18 марта следующего года (заодно в то время будет отмечаться и четвёртая годовщина присоединения Крыма).
Путин выступил с речью, обращённой к армии. Речь его «больше обычного» была напитана «боевым духом и эмоциональностью». По его словам, миллионы советских людей, которые сражались против гитлеровских войск и сгоревших в своих танках, замёрзших в окопах, утонувших при форсировании рек, прикрывавших товарищей от огня противника и бросавшихся в атаку с ясным осознанием того, что этот бой может стать последним, погибли, не дойдя до победы, но сделав всё возможное для её достижения.
Затем Путин заявил, что «обстоятельства жизни сегодня заставляют нас поднять наш оборонительный потенциал».
Фото: kremlin.ru
Участники военных оркестров, которые сопровождали парад, по его завершении подошли к трибуне в знак почтения к главе государства. Журналист считает, что такое приветствие, которое раньше на парадах не проявлялось, представляет собой необычный жест «культа личности». Старые ветераны, молодые курсанты, солдаты и остальные люди — и Путин. Он «был центром всего». И единственный здесь иностранный лидер — президент Молдовы Игорь Додон.
В конце статьи Рафаэль Манюэко указывает на ношение участниками парада «ленточки Святого Георгия» (чёрные и оранжевые полоски). Этот российский военный символ связан со славными историческими свершениями. Однако теперь он является «спорным» символом, потому как «стал эмблемой сепаратистского восстания на востоке Украины и в Крыму».
Красная Армия победила Германию 2 мая 1945 года. 8 мая гитлеровцы капитулировали. Из-за разницы во времени в СССР День Победы всегда отмечался 9 мая. По официальным данным, более 26 миллионов советских людей погибло во время Второй мировой войны, хотя некоторые историки полагают, что число это выше. Путин сделал победу «практически своей», и это «стало признаком патриотизма». Он преобразовал историческое событие в «действо предвыборной кампании с явными элементами культа личности», полагает Манюэко.
Штефан Шолль в газете «Frankfurter Rundschau» рассказал о «Бессмертном полке» за границей: в Торонто, Тель-Авиве, Риме, Аугсбурге. Франкфурте, Берлине… Ранее мероприятие прошло в Вашингтоне, Валенсии и Освенциме. Акция приурочена к 72-й годовщине победы СССР над Германией.
По мнению Шолля, акция «оценивается неоднозначно».
К примеру, московский историк Андрей Зубов считает, что «сначала советское, а затем российское руководство украло у граждан их историю. И теперь люди начинают возвращать себе память о родственниках, сражавшихся на той войне». По словам историка, государство «прибирает к рукам» движение с целью «представить победу 1945 года как собственный триумф».
Однако Яна Заугарова (Jana Saugarowa), организовавшая марш в Берлине, говорит, что участники берлинского шествия действуют по доброй воле. Также она сетует на то, что Запад старается переписать историю войны: её сына, ученика немецкой школы, учат тому, что ту войну «выиграли американцы».
* * *
Итак, западные репортёры и аналитики (и не только западные) показывают марш «Бессмертного полка» и сам День Победы как праздничные мероприятия, которые в угоду Путину приватизировал Кремль. 9 Мая подаётся как дата, удобная для пропаганды «культа личности» Путина и прославления «режима», прибравшего к рукам «триумф». Прежде аполитичный марш «Бессмертного полка» тоже якобы стал политическим действом, устраиваемым во славу кремлёвского вождя.
Журналисты, правда, не догадались спросить у марширующих: ради Путина или ради памяти они вышли на улицы?
Автор: Олег Чувакин
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