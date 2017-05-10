Предприятия Спецстроя находятся в предбанкротном состоянии

Руководство ведомства ознакомлено с результатами проверки: 17 марта доклад сделал директор департамента имущественных отношений Дмитрий Куракин (с начала мая работает в "Ростелекоме"), кроме того, был проведен независимый экспресс-анализ состояния ФГУПов компаний "Финэкспертиза". В ближайшее время министр примет окончательное решение.

Как сообщает интернет-издание «Коммерсант», военное ведомство страны завершило анализ финансово-экономического состояния предприятий ликвидируемого Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой).- пояснил один из анонимных собеседников "Ъ".Решение о ликвидации Спецстроя как самостоятельного агентства было принято в ходе совещания у Владимира Путина с руководством Минобороны. Оно было обусловлено многочисленными претензиями заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству предприятий. В декабре 2016 года было решено передать ФГУПы Спецстроя напрямую Минобороны.Проблема переподчинения ФГУПов состоит в их предбанкротном состоянии, вызванном отсутствием активов для погашения долгов. Все предприятия имеют друг перед другом "перекрестную" задолженность по неотработанным авансам и штрафным санкциям: так, совокупная кредиторская задолженность предприятий друг перед другом составляет более 145 млрд руб., а дебиторская — свыше 154 млрд.Как полагают в Минобороны организационная и финансово-хозяйственная оптимизация должна осуществляться за счет укрупнения предприятий (вместо 17 создать 8), что позволит сохранить действующие госконтракты, сведет к минимуму процесс переконтрактации и снизит «перекрестную» задолженность.К "Спецстройинжинирингу" предлагается присоединить пять предприятий: первый и третий главки, ГУИР N2, "Спецстройконтракт" и Центральное проектное объединение (ЦПО). Четыре предприятия имеют штаб-квартиры в Москве, а третий главк — в Санкт-Петербурге. Первый главк осуществлял строительство объектов промышленного и спецназначения. ГУИР N2 выполняло полный комплекс инженерных и монтажных работ. Третий главк занимался консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, тем же самым занимался "Спецстройконтракт". ЦПО отвечало за инженерные изыскания, архитектурное и строительное проектирование. К "Спецстройсервису", с 17 апреля переименованному в главное военно-строительное управление N12 и выполняющему работы по реконструкции и техперевооружению предприятий в интересах госкорпораций "Роскосмос" и "Ростех", присоединится "Инстрой" (генподрядное управление).Четвертый, пятый, восьмой, девятый и двенадцатый главки, "Спецстройтехнологии" (строительство зданий), "Спецстройинжиниринг" (генподрядная организация) и главное управление строительства дорог и аэродромов предложено сделать базой для формирования восьми предприятий по объектам в военных округах и спецобъектам. Это самые устойчивые активы: пятый главк строил жилые и нежилые здания, девятый — занимался строительно-монтажными работами на объектах промышленности, четвертый и восьмой — строили гидротехнические сооружения и объекты уничтожения химоружия соответственно.Реорганизация не затронет двух ФГУПов: управления промышленных предприятий и "Дальспецстроя". В первом случае, по всей видимости, причина состоит в "специфике деятельности" ФГУПа, который не задействован в производственном процессе строительства объектов Минобороны. А "Дальспецстрой" входит в перечень предприятий стратегического назначения, и у военных нет полномочий его реформировать.