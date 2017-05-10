МО РФ публикует атлас морских карт восточной части Финского залива

Атлас будет издан в июле 2017 года и сразу же войдет в Адмиралтейскую коллекцию изданий Управления навигации и океанографии Минобороны РФ. Работа над атласом завершена в 2016 году. Он прошел все необходимые редакционные проверки и получил все экспертные заключения.

Согласно информации РИА Новости , департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил о планах издания в июле 2017 года нового "Атласа морских навигационных карт восточной части Финского залива".Проделанный труд позволил откорректировать 28 морских навигационных карт, благодаря которым повысится безопасность судоходства в районе.— пояснил начальник управления навигации и океанографии военного ведомства России капитан первого ранга Сергей Травин.Новое издание базируется на колоссальном объеме работы, проделанной военными гидрографами ВМФ России в 2015-2016 годах. При этом использовались гидрографические корабли ВМФ России, в частности катер БГК-2149, вошедший в начале 2016 года в состав ВМФ. Применялось специальное гидрографическое оборудование, было проведено более 10 тыс. км съемок рельефа дна Финского залива.