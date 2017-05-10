10:48 10 мая

МО РФ публикует атлас морских карт восточной части Финского залива

Согласно информации РИА Новости , департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил о планах издания в июле 2017 года нового "Атласа морских навигационных карт восточной части Финского залива".

МО РФ публикует атлас морских карт восточной части Финского залива


Проделанный труд позволил откорректировать 28 морских навигационных карт, благодаря которым повысится безопасность судоходства в районе.


Атлас будет издан в июле 2017 года и сразу же войдет в Адмиралтейскую коллекцию изданий Управления навигации и океанографии Минобороны РФ. Работа над атласом завершена в 2016 году. Он прошел все необходимые редакционные проверки и получил все экспертные заключения.

— пояснил начальник управления навигации и океанографии военного ведомства России капитан первого ранга Сергей Травин.

Новое издание базируется на колоссальном объеме работы, проделанной военными гидрографами ВМФ России в 2015-2016 годах. При этом использовались гидрографические корабли ВМФ России, в частности катер БГК-2149, вошедший в начале 2016 года в состав ВМФ. Применялось специальное гидрографическое оборудование, было проведено более 10 тыс. км съемок рельефа дна Финского залива.

Использованы фотографии: https://ria.ru/defense_safety/20170510/1493952592.html
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Комментарии 2

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  1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 10:42
    Это конечно замечательная новость,но иностранные СМИ раструбят что идет подготовка к нападению морскими десантами РФ wassat
    КИБЕРНИНДЗЯ
    1. cniza Сегодня, 10:45
      Вот вопрос , а старый атлас не обеспечивал безопасность мореплавания?
      cniza
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