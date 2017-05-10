В Пентагоне ожидают, что Ракка после освобождения будет оставлена арабскому населению
Минобороны США рассчитывает, что после освобождения курдскими вооруженными формированиями сирийского город Ракка, последний будет передан арабскому населению, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
В Пентагоне подтвердили мнение Белого дома о том, что курдские отряды являются «единственной силой, способной взять город и уничтожить ИГ (группировка запрещена в РФ)».
Вчера стало известно, что президент США утвердил план по вооружению курдских вооруженных формирований в Сирии, которые ведут борьбу исламистами, несмотря на возражения Анкары.
Агентство напоминает, что возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство турецких властей, которые считают, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.
Мы ожидаем, что курдские элементы "Сирийских демократических сил" уйдут из Ракки после ее взятия. Мы ожидаем, что управлять (городом) будут сирийские арабы, что отражает состав местного населения,заявили агентству в пресс-службе.
В Пентагоне подтвердили мнение Белого дома о том, что курдские отряды являются «единственной силой, способной взять город и уничтожить ИГ (группировка запрещена в РФ)».
Это ключевой момент – уничтожить криминальные элементы, которые называют себя ИГ,добавил собеседник агентства.
Вчера стало известно, что президент США утвердил план по вооружению курдских вооруженных формирований в Сирии, которые ведут борьбу исламистами, несмотря на возражения Анкары.
Агентство напоминает, что возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство турецких властей, которые считают, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.
Использованы фотографии: Sputnik / Hikmet Durgun
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