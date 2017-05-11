«Бессмертный полк» - 2017. Как это было

Вот на снимке Валентин Николаевич Степанов. Из девяти братьев Степановых в живых остался только его отец. Но и на него пришла бумага о том, что пропал без вести.Мать их, краснодарская крестьянка Епистинья Степанова, почернела от горя, принимая похоронку за похоронкой.Но когда вернулся домой Николай, вдруг поняла, что может дождаться и других своих сыновей. Ждала она их всю жизнь, до глубокой старости. Но больше никто не вернулся.- Между дядей Колей и бабушкой Епистиньей были удивительные отношения, - рассказывала родственница Валентина Степанова. – Я видела и его, и ее, и хорошо помню, что они так трепетно друг к другу относились, будто были одни на белом свете. Очень дорожили тем, что они друг у друга есть. И дядя Коля всегда поддерживал маму в том, что другие браться могут вернуться. Эта вера и давала ей силы для жизни... Еще помню, что все сыновья крестьянки Епистиньи Степановой были музыкантами. Каждый играл на каком-то инструменте. И когда они собирались вместе, получался оркестр. Если бы война не убила братьев, они бы точно стали известными и любимыми. Все красавцы и все талантливы…О судьбе Епистиньи Степановой в серии «Жизнь замечательных людей» вышла отдельная книга рязанского писателя Виктора Конова. А в 1966 году режиссёры Борис Карпов и Павел Русанов создали документальный фильм — «Слово об одной русской матери» (приз Московского международного фестиваля).Шествие «Бессмертного полка» удивительно и тем, что это, наверное, единственный случай, когда люди сами подходят к журналисту. В моем диктофоне около тридцати записей. Я начинала говорить с одним человеком, тут же присоединялся другой, третий.- О моем дедушке напишите! И о моей бабушке! И о наших тоже, - раздавалось со всех сторон.Какие-то истории были сухие, как биографические справки, какие-то полны жизни, напитаны деталями, мимо которых не пройдешь.К примеру, история Михаила Прокофьевича. Его портрет несла внучка Ольга.- На войне дед был не так долго – на Курской дуге ему оторвало ногу, - рассказывала она. – Был демобилизован и попал в плен. О войне он не любил рассказывать. Я знаю только историю, как он бежал из плена. Их везли в торговом вагоне, и люди, селяне, мимо которых они ехали, забрасывали им в товарняк свеклу. Эта свекла была для них вкуснее мяса. Потому что до этого они несколько суток не ели… Потом дедушка рассказывал, как им удалось оторвать доску у своего вагона и бежать. Ему повезло, до самого плена он не доехал. Вот и все истории. Дед любил петь, увлекался художественным свистом. И очень любил меня. Хотя сколько я не спрашивала о том страшном времени, всегда отшучивался, что мне это не нужно…О том, что ветераны не любили вспоминать о войне, говорили все внуки и правнуки героев. А еще говорили, что все они, вернувшись домой, брались за тяжелую работу по восстановлению.Об этом мне рассказала Виктория Филатова. Девушка, как две капли воды, похожая на фотографию, которую она несла.Кстати, во время шествия "Бессмертного полка" можно было проследить, как физически передается память рода – очень многие наши современники были похожи на своих дедов и прадедов. И, глядя на это поразительное сходство, я невольно ловила себя на мысли, что благодаря такому сравнению вдруг понимаешь, что на войну уходили обычные люди – парни и девушки, лопоухие и веснушчатые, кудрявые и скуластые, такие же, как мы. И их выдающийся героизм – это не то, то давалось природой, а то внутреннее, что они открыли в себе в борьбе за Родину. Не дай Бог ни нам, ни нашим потомкам, вытаскивать из себя эту внутреннюю русскую силу.Итак, бабушка Виктории Филатовой, Антонина Григорьевна Давыдова прошла всю войну, была капитаном медицинской службы. Работала в прифронтовых госпиталях. Рассказывала о том, что ее госпиталь всегда был переполнен и вместо положенных 500 пациентов у нее была тысяча. И всех этих ребят она лечила. Практически не спала, жила с надеждой на чудо и ждала Победу.- Бабушка видела на фронте столько боли, крови, слез и смертей, что после войны тема госпиталя у нас была закрыта. Но каждую открытку, которую писала нам бабуля, она заканчивала словами: «Самое главное, что я хочу вам пожелать, мои дорогие, - чтобы не было войны!», - вспоминала внучка доктора Тони Виктория Филатова.Вернувшись с фронта, Антонина Давыдова стала работать детским врачом. Ее послали по распределению в глухомань, в которой не было ни одного доктора - станицу Родниковскую Краснодарского края. Но капитан медицинской службы поехала туда с радостью. Она стала работать педиатром. Принимала, лечила и иногда даже воспитывала чужих детей. Потому что дети – это будущее. А будущее послевоенной России должно было в ее понимании быть здоровым и счастливым.Через несколько лет репутация у доктора Антонины Давыдовой была такой весомой, что к ней ехали уже из других городов и сел. А когда врач ушла на пенсию, пациенты (а вырастила она несколько поколений), приводили своих детей к ней домой. Она была благодарна такому вниманию, никому не отказывала в помощи до последних дней.- Бабушка умерла в 2004 году. Мы ее хорошо помним. И я не знаю человека, который бы работал столько, сколько она. Именно бабушка дала нам самый главный урок. Урок чести. Она умела достойно, красиво, мудро жить и учила этому всех окружающих, - еле сдерживая слезы, произнесла Виктория Филатова. – Мне бы очень хотелось быть похожей на бабушку не только внешне.Не успела я закончить разговор с внучкой Антонины Давыдовой, как увидела фото еще одного медработника – Валентины Мефодиевны Мухортовой.Как рассказал мне ее сын, Владимир, когда началась война до окончания медучилища Валентине оставалось совсем ничего. Она ушла на фронт, спасала наших солдат под Сталинградом, была на Миус-фронте, освобождала Ростов.- Освобождение Ростова стало лучшим подарком на ее День Рождения. 14 февраля 1943 года ей исполнилось 25 лет, - рассказывал сын. – Она говорила, что самое страшное, что ей довелось пройти в жизни – это битва под Миусом. Из их дивизии в живых осталось только два человека. Война для нее закончилась в Порт-Артуре. Там я и родился.… Жизнь во время войны гораздо сложнее и запутанней, чем любое кино. Здесь и чудесные спасения, и удивительные встречи, и мистические совпадения. И самое главное – осознание того, что жизнь – она не где-то и не завтра. Она здесь и сейчас. Потому что завтра может прилететь фашистская пуля и поставить в еще одной молодой судьбе точку.Пока люди собирались на площади, пока строились в шеренгу, я обратила внимание еще на одну деталь. Все участники шествия звонили родным и близким. Одни договаривались о месте встречи, для того, чтобы идти плечо к плечу, иные звонили в другие города, поздравляли с Великой Победой и спрашивали: «У вас есть «Бессмертный полк»? Идете? Молодцы! И мы идем! Значит идем рядом!».«Бессмертный полк» прошел по всей России – из города в город из села в село. И шествие это говорило об одном – в нашей стране есть праздник, равного которому не было нет, и хотелось бы верить, что не будет. Это наша Великая Победа.Продолжение историй «Бессмертного полка» следует.