Авиационные поддоны и контейнеры. Часть 2





Классические поддоны и интермодальные контейнеры используются в основном на море и на суше. В воздухе контейнер ISO представляет собой дополнительные 4 тонны груза. Кроме того, значительно уменьшается эффективность использования вилочных погрузчиков.Для воздушного транспорта, с его ограничениями и правилами, разработаны собственные системы. Чаще всего применяются военная система 463L и гражданская система пакетной обработки ULD (Unit Load Device).Система 463L.Система 463L представляет собой комбинацию поддонов, сеток, сумок и погрузочно-разгрузочного оборудования для перевозки снабжения самолётами ВТА. Первое применение в ВВС США — с апреля 1965 года.Поддон 463L изготовлен из пробкового дерева с алюминиевым покрытием и имеет размеры 88”x108” при толщине 2,25”. Вес пустого — 131 кг или 161 кг с сеткой, грузоподъёмность 10000 фунтов или около 4,5 тонны. В современных поддонах пробковое дерево заменили алюминиевым профилем. Цена одного поддона в 2014 году составляла примерно 2000 ф. ст.При необходимости несколько поддонов могут соединяться между собой.Варианты 463L используются и воздушно-десантных войсках.Airbus A400M может перевозить 7 поддонов в грузовом отсеке и 2 на рампе при сохранении 54 мест для перевозки личного состава. Все А400М имеют усиленный пол (до 9 тонн на погонный метр), подъёмные ролики и электрические замки. Некоторые из A400M оборудованы 5-тонным краном для выгрузки в неподготовленных местах.В зависимости от размеров грузового люка могут применяться "половинки" обычного поддона или специальные "вертолётные" версии. На фото внизу показана сцепка из двух "вертолётных" поддонов.Кроме перевозки грузов, поддоны 463L используются как основа для разнообразных модулей.Система от компании Oto Melara монтируется на 463L и позволяет в короткие сроки превратить грузовой самолёт в ударный.Для обработки поддонов 463L нужны доработанные или специализированные погрузчики, а также системы хранения.Ролики, установленные на вилочный погрузчик.Погрузчик Atlas K.Мобильный пункт хранения — станция Anthony Allen. Находится на вооружении ВВС Великобритании, состоит из 5 секций, весит 2,47 тонны и в разобранном виде перевозится на поддонах 463L.Термин Unit Load Device (ULD) относится ко всему набору поддонов и контейнеров, используемых при гражданских грузовых авиаперевозках. Контейнеры и поддоны создаются отдельно под каждый тип самолёта, поэтому менее распространены при военных перевозках.