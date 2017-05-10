14:01 10 мая

Бригада ПВО в Бурятии будет перевооружена на «Бук-М2»

В текущем месяце военнослужащие соединения ПВО Восточного округа, дислоцированного в Бурятии, начнут прохождение переподготовки на новый зенитный комплекс «Бук-М2», передает Интерфакс-АВН сообщение представителя ВВО полковника Александра Гордеева.



Военнослужащие соединения ПВО в середине мая приступят к переобучению на новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М2" в учебном центре ПВО в Оренбурге,
сказал агентству Гордеев.


По его словам, «личному составу соединения предстоит пройти полугодовые курсы подготовки, которые завершатся полевым выходом с учебно-боевыми пусками ракет».

Полковник отметил, что в ходе занятий расчетам комплексов «предстоит изучить тактико-технические возможности комплекса, сдать зачеты по мерам безопасности».

По завершении обучения военнослужащие вернутся в пункт постоянной дислокации с новыми ЗРК "Бук-М2",
сказал представитель округа.

Использованы фотографии: bastion-opk.ru / А.В. Карпенко
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Комментарии 6

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  1. oleg-gr Сегодня, 11:28
    Ну конец укроавиации. Тому, что от нее осталось. Полевой выход с учебно-боевыми пусками ракет случайно не в ЛДНР запланирован?
    oleg-gr
    1. cniza Сегодня, 11:34
      Я уж думал , что Украина всех бурятов извела , оказывается нет lol ...Успехов им в освоении новых вооружений.
      cniza
    2. просто экспл Сегодня, 11:45
      против укровавиации она не подойдет , мало бронирована и экипаж не милиция .
      просто экспл
  2. 210окв Сегодня, 11:30
    Полугодовые курсы..Модернизация получается серьезная..
    210окв
  3. ALLxANDr Сегодня, 11:53
    Обновленные боевые буряты ) Успехов вам в нелёгком деле - Родину защищать!
    ALLxANDr
  4. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:04
    1723-й зенитно-ракетный полк (с. Джида, Республика Бурятия). На вооружении ЗРК «Бук-М1»

    Видимо про эту Бригаду статья (ВВО, входит в состав 36-й ОА)
    Все ОА (4) ВВО в составе которых имеются ЗРБр. вооружены ЗРК «Бук-М1», соответственно оставившие 3 ЗРБр. ВВО, тоже наверное будут перевооружаться....
    18-я ПУЛАД (68-й АК, Сахалин и Курилы), тоже имеет на вооружение ЗРК «Бук-М1» (Независимый зенитный батальон - 9К37М1 «Бук-М1» — 12 единиц, 9К35 «Стрела-10» — 12 единиц, ЗСУ-23-4 «Ши́лка» — 12 единиц, БМ 9А331МУ — 8 единиц, ЗУ-23-2 — 8 единиц).
    Почему перевооружают Бурятское соединение в первую очередь (рядом же дружественные КНР и МНР), Курилы и Сахалин ближе к "ампириалистам"?
    Версия «Бук М1» была принята на вооружение в 1982 году. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/182033/kompleks-buk-m-tehnic
    heskie-harakteristiki-foto
    Самая новая версия ЗРК «Бук М3» должна быть принята на вооружение только осенью 2015 года. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/182033/kompleks-buk-m-tehnic
    heskie-harakteristiki-foto
    DOCTOR ZLO
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