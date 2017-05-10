Бригада ПВО в Бурятии будет перевооружена на «Бук-М2»

Военнослужащие соединения ПВО в середине мая приступят к переобучению на новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М2" в учебном центре ПВО в Оренбурге,

По завершении обучения военнослужащие вернутся в пункт постоянной дислокации с новыми ЗРК "Бук-М2",