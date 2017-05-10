Бригада ПВО в Бурятии будет перевооружена на «Бук-М2»
В текущем месяце военнослужащие соединения ПВО Восточного округа, дислоцированного в Бурятии, начнут прохождение переподготовки на новый зенитный комплекс «Бук-М2», передает Интерфакс-АВН сообщение представителя ВВО полковника Александра Гордеева.
По его словам, «личному составу соединения предстоит пройти полугодовые курсы подготовки, которые завершатся полевым выходом с учебно-боевыми пусками ракет».
Полковник отметил, что в ходе занятий расчетам комплексов «предстоит изучить тактико-технические возможности комплекса, сдать зачеты по мерам безопасности».
Военнослужащие соединения ПВО в середине мая приступят к переобучению на новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М2" в учебном центре ПВО в Оренбурге,сказал агентству Гордеев.
По его словам, «личному составу соединения предстоит пройти полугодовые курсы подготовки, которые завершатся полевым выходом с учебно-боевыми пусками ракет».
Полковник отметил, что в ходе занятий расчетам комплексов «предстоит изучить тактико-технические возможности комплекса, сдать зачеты по мерам безопасности».
По завершении обучения военнослужащие вернутся в пункт постоянной дислокации с новыми ЗРК "Бук-М2",сказал представитель округа.
Использованы фотографии: bastion-opk.ru / А.В. Карпенко
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