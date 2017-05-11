Список преступлений, которые русские совершили против цивилизованного мира...

1) 1802 и 1918гг. — вероломно наградили суверенитетом Финляндию.2) 1918г. — подло и коварно подарили государственность латышам и эстонцам, которой у них никогда не было.Продолжим список без нумерации, ибо он открытый. Наверняка кто-нибудь вспомнит ещё парочку «преступлений». Кстати, начал эту забаву в Фейсбуке финский блоггер Veikko Korhonen из города Oulu.Итак:— Литва восстановила государственность в 1918 г. тоже благодаря России.— Польша восстанавливала государственность с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг.— Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877-1878 гг.— Молдавия как государство родилась внутри СССР.— Болгария как государство родилась в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. В знак благодарности, болгары участвовала в составе антирусских коалиций в двух мировых войнах. Сейчас Болгария — член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата…— Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.— Армения сохранилась физически и возродилась как государство в составе Российской Империи и СССР.— Грузия сохранилась физически и возродилась как государство в составе Российской Империи и СССР.— Туркмения, Киргизия и Казахстан никогда не имели государственности и получили ее только в составе СССР.— Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность в результате Великой Октябрьской Революции. А в 1991 получили полную независимость.— Швейцария получила независимость благодаря Суворову, который отвоевал ее у Франции 217 лет назад;— Россия гнусно освободила Австрию, Чехословакию и Польшу от Третьего рейха в 1945 году;— Благодаря позиции Екатерины II Россия в 1780 году оказала поддержку Северо-американским Соединённых Штатам в войне, что стало причиной поражения Англии и обретению независимости США;— дважды за последние 2 века Россия дарила независимость большинству европейских стран, перемалывая армии диктаторов Наполеона и Гитлера;— Позиция Сталина в переговорах с США и Англией дала Германии возможность сохранить государственность после поражения во Второй Мировой войне;— Горбачев в свое время сделал всё для разрушения берлинской стены и объединения Германии в 1990 году;— Без помощи СССР Египет не смог бы выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией, Францией в 1956-57 гг. В 1967 вмешательство СССР остановило войну Израиля с Египтом, что фактически спасло арабов от разгрома в двух войнах в 1967-74гг;— Ангола завоевала свою независимость в 1975 г. только благодаря СССР;— Большинство колоний Западной Европы получили свою независимость благодаря мировому движению деколонизации после второй мировой войны, главную роль в котором играл СССР.А ведь можно еще учесть роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия. Кстати, Грецию у турков отбила тоже Россия, было это в далёком 1821 году. А еще Алжир, Куба, Мозамбик и т.д…