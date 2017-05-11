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Список преступлений, которые русские совершили против цивилизованного мира...
1) 1802 и 1918гг. — вероломно наградили суверенитетом Финляндию.
2) 1918г. — подло и коварно подарили государственность латышам и эстонцам, которой у них никогда не было.
Продолжим список без нумерации, ибо он открытый. Наверняка кто-нибудь вспомнит ещё парочку «преступлений». Кстати, начал эту забаву в Фейсбуке финский блоггер Veikko Korhonen из города Oulu.
Итак:
— Литва восстановила государственность в 1918 г. тоже благодаря России.
— Польша восстанавливала государственность с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг.
— Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877-1878 гг.
— Молдавия как государство родилась внутри СССР.
— Болгария как государство родилась в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. В знак благодарности, болгары участвовала в составе антирусских коалиций в двух мировых войнах. Сейчас Болгария — член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата…
— Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.
— Армения сохранилась физически и возродилась как государство в составе Российской Империи и СССР.
— Грузия сохранилась физически и возродилась как государство в составе Российской Империи и СССР.
— Туркмения, Киргизия и Казахстан никогда не имели государственности и получили ее только в составе СССР.
— Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность в результате Великой Октябрьской Революции. А в 1991 получили полную независимость.
— Швейцария получила независимость благодаря Суворову, который отвоевал ее у Франции 217 лет назад;
— Россия гнусно освободила Австрию, Чехословакию и Польшу от Третьего рейха в 1945 году;
— Благодаря позиции Екатерины II Россия в 1780 году оказала поддержку Северо-американским Соединённых Штатам в войне, что стало причиной поражения Англии и обретению независимости США;
— дважды за последние 2 века Россия дарила независимость большинству европейских стран, перемалывая армии диктаторов Наполеона и Гитлера;
— Позиция Сталина в переговорах с США и Англией дала Германии возможность сохранить государственность после поражения во Второй Мировой войне;
— Горбачев в свое время сделал всё для разрушения берлинской стены и объединения Германии в 1990 году;
— Без помощи СССР Египет не смог бы выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией, Францией в 1956-57 гг. В 1967 вмешательство СССР остановило войну Израиля с Египтом, что фактически спасло арабов от разгрома в двух войнах в 1967-74гг;
— Ангола завоевала свою независимость в 1975 г. только благодаря СССР;
— Большинство колоний Западной Европы получили свою независимость благодаря мировому движению деколонизации после второй мировой войны, главную роль в котором играл СССР.
А ведь можно еще учесть роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия. Кстати, Грецию у турков отбила тоже Россия, было это в далёком 1821 году. А еще Алжир, Куба, Мозамбик и т.д…
Ну что, русские, не стыдно вам?
Первоисточник: http://vegchel.ru/index.php?newsid=24081
1) 1802 и 1918гг. — вероломно наградили суверенитетом Финляндию.
2) 1918г. — подло и коварно подарили государственность латышам и эстонцам, которой у них никогда не было.
Продолжим список без нумерации, ибо он открытый. Наверняка кто-нибудь вспомнит ещё парочку «преступлений». Кстати, начал эту забаву в Фейсбуке финский блоггер Veikko Korhonen из города Oulu.
Итак:
— Литва восстановила государственность в 1918 г. тоже благодаря России.
— Польша восстанавливала государственность с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг.
— Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877-1878 гг.
— Молдавия как государство родилась внутри СССР.
— Болгария как государство родилась в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. В знак благодарности, болгары участвовала в составе антирусских коалиций в двух мировых войнах. Сейчас Болгария — член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата…
— Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.
— Армения сохранилась физически и возродилась как государство в составе Российской Империи и СССР.
— Грузия сохранилась физически и возродилась как государство в составе Российской Империи и СССР.
— Туркмения, Киргизия и Казахстан никогда не имели государственности и получили ее только в составе СССР.
— Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность в результате Великой Октябрьской Революции. А в 1991 получили полную независимость.
— Швейцария получила независимость благодаря Суворову, который отвоевал ее у Франции 217 лет назад;
— Россия гнусно освободила Австрию, Чехословакию и Польшу от Третьего рейха в 1945 году;
— Благодаря позиции Екатерины II Россия в 1780 году оказала поддержку Северо-американским Соединённых Штатам в войне, что стало причиной поражения Англии и обретению независимости США;
— дважды за последние 2 века Россия дарила независимость большинству европейских стран, перемалывая армии диктаторов Наполеона и Гитлера;
— Позиция Сталина в переговорах с США и Англией дала Германии возможность сохранить государственность после поражения во Второй Мировой войне;
— Горбачев в свое время сделал всё для разрушения берлинской стены и объединения Германии в 1990 году;
— Без помощи СССР Египет не смог бы выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией, Францией в 1956-57 гг. В 1967 вмешательство СССР остановило войну Израиля с Египтом, что фактически спасло арабов от разгрома в двух войнах в 1967-74гг;
— Ангола завоевала свою независимость в 1975 г. только благодаря СССР;
— Большинство колоний Западной Европы получили свою независимость благодаря мировому движению деколонизации после второй мировой войны, главную роль в котором играл СССР.
А ведь можно еще учесть роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия. Кстати, Грецию у турков отбила тоже Россия, было это в далёком 1821 году. А еще Алжир, Куба, Мозамбик и т.д…
Ну что, русские, не стыдно вам?
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