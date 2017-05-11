07:36 11 мая
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Список преступлений, которые русские совершили против цивилизованного мира...

Список преступлений, которые русские совершили против цивилизованного мира...


1) 1802 и 1918гг. — вероломно наградили суверенитетом Финляндию.
2) 1918г. — подло и коварно подарили государственность латышам и эстонцам, которой у них никогда не было.
Продолжим список без нумерации, ибо он открытый. Наверняка кто-нибудь вспомнит ещё парочку «преступлений». Кстати, начал эту забаву в Фейсбуке финский блоггер Veikko Korhonen из города Oulu.
Итак:

— Литва восстановила государственность в 1918 г. тоже благодаря России.
— Польша восстанавливала государственность с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг.
— Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877-1878 гг.
— Молдавия как государство родилась внутри СССР.
— Болгария как государство родилась в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. В знак благодарности, болгары участвовала в составе антирусских коалиций в двух мировых войнах. Сейчас Болгария — член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата…
— Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.
— Армения сохранилась физически и возродилась как государство в составе Российской Империи и СССР.
— Грузия сохранилась физически и возродилась как государство в составе Российской Империи и СССР.
— Туркмения, Киргизия и Казахстан никогда не имели государственности и получили ее только в составе СССР.
— Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность в результате Великой Октябрьской Революции. А в 1991 получили полную независимость.
— Швейцария получила независимость благодаря Суворову, который отвоевал ее у Франции 217 лет назад;
— Россия гнусно освободила Австрию, Чехословакию и Польшу от Третьего рейха в 1945 году;
— Благодаря позиции Екатерины II Россия в 1780 году оказала поддержку Северо-американским Соединённых Штатам в войне, что стало причиной поражения Англии и обретению независимости США;
— дважды за последние 2 века Россия дарила независимость большинству европейских стран, перемалывая армии диктаторов Наполеона и Гитлера;
— Позиция Сталина в переговорах с США и Англией дала Германии возможность сохранить государственность после поражения во Второй Мировой войне;
— Горбачев в свое время сделал всё для разрушения берлинской стены и объединения Германии в 1990 году;
— Без помощи СССР Египет не смог бы выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией, Францией в 1956-57 гг. В 1967 вмешательство СССР остановило войну Израиля с Египтом, что фактически спасло арабов от разгрома в двух войнах в 1967-74гг;
— Ангола завоевала свою независимость в 1975 г. только благодаря СССР;
— Большинство колоний Западной Европы получили свою независимость благодаря мировому движению деколонизации после второй мировой войны, главную роль в котором играл СССР.
А ведь можно еще учесть роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия. Кстати, Грецию у турков отбила тоже Россия, было это в далёком 1821 году. А еще Алжир, Куба, Мозамбик и т.д…

Ну что, русские, не стыдно вам?
Первоисточник: http://vegchel.ru/index.php?newsid=24081


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Комментарии 17

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  1. Зяблицев Сегодня, 06:25
    Как скажет свидомый:"Вывсеврете!" laughing
    Зяблицев
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:28
      преступление без срока давности-развал могучей страны СССР...последствия будут аукаться очень долго...
      андрей юрьевич
  2. урман Сегодня, 06:34
    Франция вошла в число стран победительниц,
    исключительно благодаря позиции СССР и лично Сталина.
    Поэтому же стала членом совета безопасности ООН.
    Хотя численность гр ФРАНЦИИ , В составе вермахта и погибших на восточном фронте,
    не идёт ни в какое сравнение с кол-м участников сопротивления.
    Последние сс-цы обороняющие рейхстаг были из дивизии шарлеман.
    урман
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:44
      Цитата: урман
      Франция вошла в число стран победительниц

      а как же ! она первая угостила круассанами с кофе,солдат вермахта! fellow
      андрей юрьевич
      1. урман Сегодня, 07:04
        Прочитал тут репортаж Д Асламовой из Франции,
        двояко к ней отношусь, ну полностью с ней согласен .
        Когда она еле сдержалась что бы не расцарапать морду,тому французу что не уважительноотозвался о СССР.
        я б не удержался и морду начистил!
        урман
    2. К0щей Сегодня, 07:04
      Когда немецкий генерал Альфред Йодль подписывал капитуляцию, в помещении кроме маршала Жукова присутствовали представители США и Франции. Недоумённо посмотрев на француза, Йодль спросил Жукова — «а что, эти тоже нас победили»?
      К0щей
  3. Военный Строитель Сегодня, 06:36
    к сожалению только перечисляем заслуги Российской Империи и СССР
    — Горбачев в свое время сделал всё для разрушения берлинской стены и объединения Германии в 1990 году;
    а эту "заслугу" можно смело вносить в реальный список преступлений против цивилизованного мира...
    Военный Строитель
  4. василий50 Сегодня, 06:38
    Законная гордость за славную историю РУСИ-РОССИИ всегда была у истинных патриотов РОССИИ, вне зависимости от национальности.
    Жалко только что до сих пор некоторые верят невероятной лжи распространяемой про НАШУ РОДИНУ. Это и про *колониальные войны* в Средней Азии и в Закавказье. Больше всего врут про СОВЕТСКИЙ период НАШЕЙ истории. Уже даже и авторы вранья известны, и конкретное враньё и про *гулаг* и про *невинно...* и про многое другое известно, а вот находятся те кто верит откровенной брехне.
    Врут про ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА столько что элементарная логика просто обязана включиться, но нет до сих пор врут и ещё как убеждённо врут искренне считая себя в праве врать про великого государственного деятеля.
    На сегодняшний день объективная реальность такова что русофобы всех мастей и происхождения автоматически становятся антисталинистами. Вот такой парадокс.
    василий50
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:51
      На сегодняшний день объективная реальность такова что русофобы всех мастей и происхождения автоматически становятся антисталинистами. Вот такой парадокс.


      Приводящий к закономерному финалу в стан наших недругов...поразительно...
      не могу понять их историческую ненависть ко всему русскому и советскому...вся наша культура вызывает у русофобов зубовных скрежет и истерику...

      вот интересное видео на эту тему...
      Тот же ЛЕХА
      1. урман Сегодня, 07:08
        Святой американский флаг angry
        Она видимо прямо в кащенко визу получала.
        урман
  5. victorsh Сегодня, 06:48
    Ну что, русские, не стыдно вам?
    Не СТЫДНО,НО!Мне стыдно за наших правителей.СЛАБО менеджерам"всех НАРОДНЫХ ДОСТОЯНИЙ"ПРЕКРАТИТЬ тупую рекламу,а эти деньги(и свои-это ведь НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ-премии)бросить на жесткую пропаганду России,антипропаганду семицветных и ГЛАВНОЕ-уменьшение расходов на ЖКХ,увеличение зарплат,Реалбных зарплат руководителям ВСЕХ уровней и т.д.и т.п.И тогда НЕ будет Навальных и ему подобных.
    victorsh
  6. venaya Сегодня, 06:55
    Вот так почитаешь статью и подумаешь: это же сколько новых стран (и народов) понавыдумывали никогда не существовавших ранее и всё ради одного, ради политических задач в конкретно исторический момент. Ведь на самом деле чаще всего никогда не было, не существовало, ни этих стран, ни этих народов а людям просто внушили что они имеют именно эту "национальность" часто со смешным, абсолютно не логичным названием. Иногда после подобных мероприятий, у людей, у простых жителей этих стран, возникают проблемы, часто не преодолимые, и вовсе не малые!
    venaya
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:01
    Да, стыдно за Россию! Правильно говорил и убежал руководство в мае 1945г. т. Жуков - ИДТИ ДО Ла-Манша... Как он был прав!!!
    a.s.zzz888
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:05
      Цитата: a.s.zzz888
      Да, стыдно за Россию! Правильно говорил и убежал руководство в мае 1945г. т. Жуков - ИДТИ ДО Ла-Манша... Как он был прав!!!

      дальше...дальше! к чертям остров-"колыбель демократии" снести нужно было-проблемы оттуда идут....
      андрей юрьевич
  8. костя андреев Сегодня, 07:04
    В статье показано как коммунисты разбазарили то что нажито непосильным трудом поколениями жителей России!
    Товарищи коммунисты вы почему про.... Потеряли и отдали русские земли Украине,Прибалтике, Казахстану и прочее. За то что сейчас происходит на Украине нужно сказать большое "спасибо" коммунистам!
    костя андреев
  9. мичман Сегодня, 07:22
    Автор забыл добавить: Франция стала победителем во Второй Мировой войне; Россия подарила США Аляску; помогли Кубе стать независимым государством; создали после Балканской войны государство Болгарию и многое другое.
    Прекрасная статья, Спасибо. Честь имею.
    мичман
  10. Monster_Fat Сегодня, 07:26
    Это как в том анекдоте где москаль долго выпытывал дорогу на разных языках у двух молчавших каклов и плюнув уехал ничего не услышав в ответ и тогда один какол говорит другому: "Бачиш Петро який москаль вумный- скильки мовы разумее... Ну и чого Микола? Ну и помогло воно ему?".... wink
    Monster_Fat
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