...Мэр Днепра: Вместо финансирования ветеранских организаций будем финансировать АТОшников

С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций… На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО (Киев так называет военную операцию в Донбассе)

Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала ХХ столетия… Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать

архивное фото: Фрайкор (нем. Freikorps — свободный корпус, добровольческий корпус) — наименование целого ряда полувоенных патриотических формирований, существовавших в Германии и Австрии в XVIII—XX вв.



Утром подписан приказ об освобождении от должностей: начальника управления полиции Днепропетровской области генерала Игоря Репешко; начальника городского управления полиции Днепра полковника Андрея Бидыло; соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности