Мэр Днепра: Вместо финансирования ветеранских организаций будем финансировать АТОшников
Мэр украинского Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов после столкновений на массовых акциях в День Победы решил прекратить финансирование ветеранских организаций. Вместо этого он предложил выделить бюджетные средства бывшим участникам АТО в Донбассе, передает РИА новости . Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".
Он также заявил, что в городе сложилась "ненормальная ситуация в полиции".
Также столкновения в Днепре не оставил своим вниманием глава МВД Украины Арсен Аваков, он уволил руководство полиции Днепра (бывший Днепропетровск) и Днепропетровской области за допущенные в регионе столкновения на 9 мая.
Также министр назначил служебное расследование действий сотрудников полиции. Кроме того, в Днепр направлена специальная следственная группа для расследования "действий гражданских лиц и их координаторов" в рамках возбужденных уголовных дел.
С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций… На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО (Киев так называет военную операцию в Донбассе)— написал Филатов на своей странице в Facebook.
Он также заявил, что в городе сложилась "ненормальная ситуация в полиции".
Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала ХХ столетия… Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать— добавил Филатов.
архивное фото: Фрайкор (нем. Freikorps — свободный корпус, добровольческий корпус) — наименование целого ряда полувоенных патриотических формирований, существовавших в Германии и Австрии в XVIII—XX вв.
Также столкновения в Днепре не оставил своим вниманием глава МВД Украины Арсен Аваков, он уволил руководство полиции Днепра (бывший Днепропетровск) и Днепропетровской области за допущенные в регионе столкновения на 9 мая.
Утром подписан приказ об освобождении от должностей: начальника управления полиции Днепропетровской области генерала Игоря Репешко; начальника городского управления полиции Днепра полковника Андрея Бидыло; соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности— написал Аваков на своей странице в Facebook.
Также министр назначил служебное расследование действий сотрудников полиции. Кроме того, в Днепр направлена специальная следственная группа для расследования "действий гражданских лиц и их координаторов" в рамках возбужденных уголовных дел.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›9 мая в Днепропетровске фото