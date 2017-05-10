13:54 10 мая

Мэр Днепра: Вместо финансирования ветеранских организаций будем финансировать АТОшников

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Мэр украинского Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов после столкновений на массовых акциях в День Победы решил прекратить финансирование ветеранских организаций. Вместо этого он предложил выделить бюджетные средства бывшим участникам АТО в Донбассе, передает РИА новости . Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций… На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО (Киев так называет военную операцию в Донбассе)
— написал Филатов на своей странице в Facebook.
Он также заявил, что в городе сложилась "ненормальная ситуация в полиции".

Мэр Днепра: Вместо финансирования ветеранских организаций будем финансировать АТОшников



Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала ХХ столетия… Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать
— добавил Филатов.



архивное фото: Фрайкор (нем. Freikorps — свободный корпус, добровольческий корпус) — наименование целого ряда полувоенных патриотических формирований, существовавших в Германии и Австрии в XVIII—XX вв.


Также столкновения в Днепре не оставил своим вниманием глава МВД Украины Арсен Аваков, он уволил руководство полиции Днепра (бывший Днепропетровск) и Днепропетровской области за допущенные в регионе столкновения на 9 мая.

Утром подписан приказ об освобождении от должностей: начальника управления полиции Днепропетровской области генерала Игоря Репешко; начальника городского управления полиции Днепра полковника Андрея Бидыло; соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности
— написал Аваков на своей странице в Facebook.

Также министр назначил служебное расследование действий сотрудников полиции. Кроме того, в Днепр направлена специальная следственная группа для расследования "действий гражданских лиц и их координаторов" в рамках возбужденных уголовных дел.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›9 мая в Днепропетровске фото
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 48
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  1. cniza Сегодня, 11:43 Новый
    Глупый , недалекий фашистский прихвостень , судить тебя будут.
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    cniza
    1. НасРать Сегодня, 11:48 Новый
      Мэр Днепра "прикрыл" пятую точку, через фейсбук wassat Как он смотрит на население через фейсбук!!! Посмотрите на аватарку!!!! wassat


      П.С. Истинные жители Днепра - рыбы и раки! wassat
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      НасРать
      1. dik-nsk Сегодня, 11:50 Новый
        Также столкновения в Днепре не оставил своим вниманием глава МВД Украины Арсен Аваков, он уволил руководство полиции Днепра (бывший Днепропетровск) и Днепропетровской области за допущенные в регионе столкновения на 9 мая
        полиция грамотно оттеснила бандерлогов, не дала произойти столкновениям и упс, уволены... н-да, судя по различным видео - мвдшников Николаева ждет тоже самое...
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        dik-nsk
    2. svp67 Сегодня, 11:50 Новый
      Цитата: cniza
      Глупый , недалекий фашистский прихвостень , судить тебя будут.

      Он, из "команды Коломойского" и этим все сказано. Тот умел и подбирать и повязывать...
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      svp67
    3. сибиралт Сегодня, 11:56 Новый
      Побоялись нацики с Украины переименовать Днепропетровск в "Днепро". Днепр - русское наименование речки, через которую не всякая украинская ракета до середины долетит даже в полнолунную ночь laughing
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      сибиралт
    4. Самаритянин Сегодня, 11:59 Новый
      Цитата: cniza
      Глупый , недалекий фашистский прихвостень , судить тебя будут.

      ...Мэр Днепра: Вместо финансирования ветеранских организаций будем финансировать АТОшников
      А знаете, да будет так... может до людей хоть что-то дойдёт...

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      Самаритянин
      1. Макаров Сегодня, 12:45 Новый
        В Днепре патриотисты получили по рожам ввиду того, что пришлось кошмарить не пенсионеров, а спортивных чуваков. Итог закономерен - уволено руководство полиции. Вот поломали бы стариков - тогда все ок. Клоуны...(Шарий)
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        Макаров
    5. Александр романов Сегодня, 12:47 Новый
      Цитата: cniza
      Глупый , недалекий фашистский прихвостень , судить тебя будут.

      Я в 2014 с этим педерастом, в дискуссию вступил вконтакте. В итоге он меня в чс внес laughing Трусливая шавка.
      Парни ,он в контакте сидит,напишите ему,что думаете о нем.Он любит отвечать.
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      Александр романов
      1. Сухой_Т-50 Сегодня, 13:20 Новый
        Цитата: Александр романов
        Цитата: cniza
        Глупый , недалекий фашистский прихвостень , судить тебя будут.

        Я в 2014 с этим педерастом, в дискуссию вступил вконтакте. В итоге он меня в чс внес laughing Трусливая шавка.
        Парни ,он в контакте сидит,напишите ему,что думаете о нем.Он любит отвечать.

        Ссылку не подкинете,?
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        Сухой_Т-50
      2. yehat Сегодня, 13:25 Новый
        я предпочитаю думать не о мужиках, вот такая экзотическая ориентация lol
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        yehat
  2. 210окв Сегодня, 11:43 Новый
    Борис Филатов..А кто Вы по национальности будете?Русский вроде бы по фамилии..Или не помнящий родства?..А вообще кто бы сомневался.. fool
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    210окв
    1. victorsh Сегодня, 12:03 Новый
      Дв причем здесь национальность?Это хоть и родился в ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ-обыкновенное рагулье и !А у них национальности нет.
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      victorsh
    2. сиг Сегодня, 12:05 Новый
      Цитата: 210окв
      Борис Филатов..А кто Вы по национальности будете?Русский вроде бы по фамилии..Или не помнящий родства?..А вообще кто бы сомневался.. fool

      Он еврей- на этом сайте кто выступает против геополитических устремлений Кремля- тот есть еврей.Вот в руководстве Армении евреев точно нет.Они на лету исполняют любое желание из Москвы.Вот в этом году впервые в Армении прошёл " Бессмертный полк". Жена самого " президента" сырожи саркисяна нацепила впервые то же георгиевскую ленточку на грудь.Все у нас чинно и благопристойно,евреев не наблюдается,вот только страну жаль и людей,живущих под сапогом карабахского сантехника.
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      сиг
      1. Лопатов Сегодня, 12:22 Новый
        Так в чём проблема, отдайте Карабах, разорвите отношения с Москвой. Вам ведь друзья из НАТО указали, что никаких гарантий они давать не собираются.
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        Лопатов
        1. сиг Сегодня, 12:43 Новый
          Цитата: Лопатов
          Так в чём проблема, отдайте Карабах, разорвите отношения с Москвой. Вам ведь друзья из НАТО указали, что никаких гарантий они давать не собираются.

          А что,друзья из Москвы будут защищать Карабах при большом конфликте? Кроме того,нынешнее плачевное положение Армении я не связываю с Карабахом .Наоборот- стране нужно развиваться,что бы иметь возможность покупать оружие для армии,а не клянчить его.В армии Армении на вооружении- устаревшие ПТУРы второго поколения типа " Фагота" ,а в армии Азербайджана - израильские " Спайки" ,которые прекрасно себя показали в прошлогодних боях.
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          сиг
          1. Лопатов Сегодня, 12:47 Новый
            Цитата: сиг
            В армии Армении на вооружении- устаревшие ПТУРы второго поколения типа " Фагота"

            Как и у нас. А что, мы, оказывается, ко всему прочему ещё и вооружать вас обязаны? Ну так обратитесь к друзьям, тем, которые у вас армию реформируют, военное образование... Что, не хотят ничего бесплатно, только русские лопухи это обязаны делать?
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            Лопатов
            1. сиг Сегодня, 13:14 Новый
              Где в моём комментарии вы ,Лопаток,прочли,что Россия обязана вооружать Армению? От себя не делайте бездоказательных заявлений .И кто эти друзья,что реформирует армянскую армию? Армянская армия построена на принципах и структуре советской армии со всеми её плюсами и минусами.А то,что руководство страны и армии участвует в различных конференциях и семинарах ,устраиваемых представителями НАТО,так этот факт вполне обьясним- им выделяют гранты и денежные ништяки в размере примерно 2-3-5 миллионов $ на различные пустые преобразования,которые руководство страны и армии успешно разворовывают .Ещё раз повторяю специально для вас,Лопаток,что для Армении нужно ускоренное развитие экономики,правовой сферы,чтоб у страны были деньги для покупки оружия.У России я не прошу оружия.Кроме того,не все виды оружия российского производства есть передовые,есть более продвинутые модели,производящиеся за пределами России.
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              сиг
      2. активатор Сегодня, 12:31 Новый
        Цитата: сиг
        .Все у нас чинно и благопристойно,евреев не наблюдается,вот только страну жаль и людей,живущих под сапогом карабахского сантехника.

        Так вы бы не в рабскую россию ездили бабло рубить ,а там в просвещенную турцию например там вас эрдоган заждался .
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        активатор
        1. сиг Сегодня, 12:52 Новый
          Цитата: активатор
          Цитата: сиг
          .Все у нас чинно и благопристойно,евреев не наблюдается,вот только страну жаль и людей,живущих под сапогом карабахского сантехника.

          Так вы бы не в рабскую россию ездили бабло рубить ,а там в просвещенную турцию например там вас эрдоган заждался .

          Кстати- десятки тысяч армян живут и работают в "просвещённой" Турции.Господин Эрдоган время от времени ,когда бывает зол на армян,угрожает депортировать всех армян,нелегально проживающих в Турции ,но особо никого пока что не выгнал.
          Армянский народ стал бомжом после прихода к власти в стране карабахского клана,людей этот клан довел до того,что они стали ездить в Турцию и работать там,лишь бы не остаться на Родине и не вдохнуть с голода.А в России и везде армяне не рубят бабло,они работают и получают за свою работу плату.
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          сиг
          1. активатор Сегодня, 13:06 Новый
            Цитата: сиг
            А в России и везде армяне не рубят бабло,они работают и получают за свою работу плату.

            Ну с лопатой я армян не видел, может конечно не там искал ,но вот субподрядчики на стройке дорог в москве армяне и фиг влезешь ,а там всяческие придорожные работы спокойно отдают другим бригадам.
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            активатор
            1. сиг Сегодня, 13:50 Новый
              Цитата: активатор
              Цитата: сиг
              А в России и везде армяне не рубят бабло,они работают и получают за свою работу плату.

              Ну с лопатой я армян не видел, может конечно не там искал ,но вот субподрядчики на стройке дорог в москве армяне и фиг влезешь ,а там всяческие придорожные работы спокойно отдают другим бригадам.

              Чувак не видел армянина с лопатой- снимите шоры с глаз и идите на любую стройку в России.
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              сиг
      3. g1v2 Сегодня, 13:23 Новый
        Нда , а как кричали в позднем СССР, что без России Армения станет вторым Израилем или даже Швейцарией . Даже референдум о судьбе СССР проводить отказалась. А ведь по уровню жизни в СССР она была на первом месте. Только вот все оказалось не так радужно , верно? wink
        И оказалось, что высокий уровень жизни в Армении был как раз благодаря России и такой организации денежных потоков , где на окраины шло больше, чем в российскую глубинку. Печалька. И теперь оказалось, что обеспечить безопасность Армении могут только русские угнетатели. А для хоть какой-то экономики снова надо с Россией договариваться. А злая РФ не хочет в Армении райскую жизнь обеспечить за счет своих граждан , как было в СССР. belay И сразу поехало - злые русские и тд. laughing
        В общем подобные комменты мне всегда поднимают настроение . Ну можете майдан еще разок устроить по украинскому сценарию. Свергните сантехника , поставите местного Порошенко и дела сразу попрут в гору. Проверено на украине. lol А если еще нашу базу потребуете вывести и из ОДКБ выйдете, так вообще расцветете. wassat Эрдоган - свидетель. Только заранее предупредите, чтобы народ у нас чипсами и пивом затарился загодя, а то из-за украины попкорна надолго не хватает. А потом начинайте свои реалити-шоу. С интересом посмотрим. Общей границы у нас нет, выхода к морю у вас тоже , тч будем болеть за красивый футбол. drinks
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        g1v2
        1. сиг Сегодня, 13:48 Новый
          Ну болейте за красивый футбол,фанат вы наш сайтовский.Я ещё раз повторяю- плохое,можно сказать,аховое положение в моей стране из- за того,что покровительствуемая Россией ворье в Армении стоит у корыта и не даёт нормально развиваться стране.А если дела пойдут так и в даль,нейшем,то я не исключаю и майдана.В противном случае я вижу,что такая страна под названием Армения исчезнет с карты мира.Я вижу,что в России все прекрасно,у вас не может быть ничего типа майдана,русский народ прекрасно живёт.Я рад за вас,вот только вы забываете ,что у меня есть возможность посетить Россию,и я вижу,что прямо сейчас русские живут не намного лучше ,чем армяне.Конечно,у вас есть жиров,но при такой " мудрой" политике,что проводит ваше руководство,долго ждать ,что этот жирок у вас расстаётся,не придётся.Вот тогда я запасусь поп- корном и подобно вам,буду с интересом следить за развитием событий у вас.
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          сиг
    3. ватник Сегодня, 12:34 Новый
      Цитата: 210окв
      Борис Филатов..А кто Вы по национальности будете?Р

      Ну какой национальности может быть гражданин - Бори́с Альбе́ртович Фила́тов lol
      Как правильно сказали выше он ставленник Коломойского а Днепропетровск это иудейская столица Украины а скорее всего и Европы ведь там существует самая большая община и построен крупнейший в ЕС иудейский центр читай синагога.
      Менора.Днепропетровск.


      Кстати говоря в начале событий на Донбассе именно евреи Днепропетровска собирали огромные пожертвования для армии Киева которая убивала ополченцев и мирных жителей Донбасса.

      Иудеи Днепропетровска собирают помощь для Нацгвардии
      В центральной синагоге Днепропетровска ведется сбор пожертвований, которые направляют на лечение раненых бойцов Национальной гвардии Украины.

      "Днепропетровская еврейская религиозная община и прихожане центральной синагоги "Золотая роза" оказывают всемерную помощь военнослужащим, борющимся с террористами и защищающим единство и целостность Украины, и призывают евреев Днепропетровска активно помогать им в этом", - сообщает пресс-служба местной иудейской общины.

      По словам управделами общины Александра Фридкиса, средства для солдат дают в том числе малообеспеченные прихожане, а многие евреи перечисляют средства напрямую, "причем весьма крупные".

      Кроме поддержки раненых солдат, иудейская община оказывает помощь тем, кто готовится отправиться в зону боевых действий. Так, в частности, разведывательному батальону Нацгвардии было передано свыше тонны продуктовой помощи.
      http://interfax.com.ua/news/general/211423.html
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      ватник
  3. oleg-gr Сегодня, 11:43 Новый
    У бандеровцев свои приоритеты. Бандиты-насильники важнее, чем другие.
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    oleg-gr
  4. RUS96 Сегодня, 11:46 Новый
    .................................
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    RUS96
    1. Подрезчик Сегодня, 12:20 Новый
      А ведь это кажется первый "звоночек"! В городе полицейские по сути защитили ветеранов от АТОшников! Вот и Киеве заставили кепочку жрать, да с какими словами!
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      Подрезчик
      1. seal78 Сегодня, 12:40 Новый
        Ну, не факт. Ведь это все - по рассказам "потерпевшего".
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        seal78
      2. revnagan Сегодня, 13:26 Новый
        Цитата: Подрезчик
        В городе полицейские по сути защитили ветеранов от АТОшников!

        Ну значит полицейских уберут как "несвидомых",на их место пришлют "свидомых" из "НАВОЗА"...Делов то..
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        revnagan
  5. nizhegorodec Сегодня, 11:47 Новый
    Так по какому поводу кипиш, полицаи АТОшникам рожи начистили?
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    nizhegorodec
    1. 210окв Сегодня, 11:50 Новый
      Начистили рожи(и правильно сделали)ЛЮДИ,которые отмечали День Победы...
      Цитата: nizhegorodec
      Так по какому поводу кипиш, полицаи АТОшникам рожи начистили?
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      210окв
      1. nizhegorodec Сегодня, 11:52 Новый
        Цитата: 210окв
        Начистили рожи(и правильно сделали)

        конечно правильно, но уволили то начальников полиции, значит полицаи чистили, что радует.
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        nizhegorodec
        1. 210окв Сегодня, 11:55 Новый
          Вы считаете этих людей "полицаями"...?За то что они сделали то что должны были сделать?Или просто полиция-"полицаи"?
          Цитата: nizhegorodec
          Цитата: 210окв
          Начистили рожи(и правильно сделали)

          конечно правильно, но уволили то начальников полиции, значит полицаи чистили, что радует.
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          210окв
          1. nizhegorodec Сегодня, 11:56 Новый
            Цитата: 210окв
            Или просто полиция-"полицаи"

            узбагойся, просто полицаи, зову я их так, а ментов - ментами...
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            nizhegorodec
            1. 210окв Сегодня, 12:11 Новый
              Очень жаль что Вы не разделяете полицейского(того самого,который служит,а не прислуживает) от "мента или полицая"...
              Цитата: nizhegorodec
              Цитата: 210окв
              Или просто полиция-"полицаи"

              узбагойся, просто полицаи, зову я их так, а ментов - ментами...
              Ответить
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              210окв
              1. nizhegorodec Сегодня, 12:31 Новый
                Цитата: 210окв
                жаль что Вы не разделяете полицейского от "мента или полицая"...
                мне ещё больше делать нечего, как их сортировать.
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                nizhegorodec
              2. nizhegorodec Сегодня, 12:51 Новый
                Цитата: 210окв
                жаль что Вы не разделяете

                а Вы сами из органов что ли?
                Ответить
                Цитировать Жалоба
                nizhegorodec
                1. 210окв Сегодня, 13:17 Новый
                  Нет,я рядовой инженер на сельхозпредприятии..
                  Цитата: nizhegorodec
                  Цитата: 210окв
                  жаль что Вы не разделяете

                  а Вы сами из органов что ли?
                  Ответить
                  Цитировать Жалоба
                  210окв
    2. сибиралт Сегодня, 12:11 Новый
      Найн геен нах ост, гутен юбер алес нах вест! А сколько терпеть можно, мать вашу, фрау Меркель? request
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      сибиралт
  6. Pharao7766 Сегодня, 11:48 Новый
    Да что там Фрайкор! Давайте сразу SS, абвер, гестапо!
    Так то поди привычней.
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    Pharao7766
  7. nizhegorodec Сегодня, 11:53 Новый
    Мэр Днепра: Вместо финансирования ветеранских организаций будем финансировать АТОшников
    Во-во, похороны им профинансируй!!! И себе место на кладбище забронируй под это дело.
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    nizhegorodec
  8. Vitalson Сегодня, 11:54 Новый
    Цитата: Pharao7766
    Да что там Фрайкор! Давайте сразу SS, абвер, гестапо!
    Так то поди привычней.

    Немного погодя, если ситуация в этом гадюшнике не изменится, будут там и гестапо и СС.....
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    Vitalson
    1. Pharao7766 Сегодня, 12:14 Новый
      да всё идёт к тому...
      Будем надеяться что и у нас СМЕРШ и НКВД появятся для всей этой мрази.
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      Pharao7766
  9. Толстоевский Сегодня, 12:09 Новый
    по этой мрази виселица уже несколько лет скучает
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    Толстоевский
  10. Александр С. Сегодня, 12:24 Новый
    терпите дальше. А..нет..они же довольны властью. Когда в твоей стране фашизм...а ты спокойно ходишь на работу...значит ты пособник. А не терпила.
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    Александр С.
  11. seal78 Сегодня, 12:26 Новый
    Вот это тупое недоразумение - мэр ?? Хотя, что я удивляюсь ,после Кличка-то )
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    seal78
  12. Слон Сегодня, 12:35 Новый
    Давно назрела необходимость спеслужбам заняться ликвидацией таких фашистов-бандерлогов.
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    Слон
  13. seal78 Сегодня, 12:42 Новый
    Как испугались-то фашисты! Сам Аваков засуетился ,из-за такой, казалось бы мелочи - обычная драка на улице.
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    seal78
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