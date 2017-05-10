13:55 10 мая

Американский телеканал: РФ перебросила в Сирию более 20 гаубиц

Минобороны России на прошлой неделе переправило в Сирию не менее 21 гаубицы типа М-30, передает Интерфакс сообщение американского телеканала «Фокс-ньюс».

122-мм гаубица образца 1938 года (М-30, индекс ГАУ — 52-Г-463) — советская гаубица периода Второй мировой войны.

Как утверждают источники канала, гаубицы поставлены сирийским властям в качестве военной помощи.


Такое не делается людьми, которые хотят снизить накал (напряженности),
заявил один из источников.

По его словам, орудия были доставлены российским грузовым кораблем в порт Тартуса.

Кроме того, сообщает телеканал, «недавно Россия отправила в Сирию самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50».

В репортаже отмечается также, что «в ближайшее время ожидается прибытие в Сирию партии ракет для зенитной ракетной системы С-400». После этого «количество зенитных ракет, имеющихся в распоряжении российских войск в Сирии, удвоится», говорится в материале канала.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 35

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 11:55
    Американский телеканал: РФ перебросила в Сирию более 20 гаубиц
    -и чо?
    андрей юрьевич
    1. НасРать Сегодня, 11:57
      Цитата: андрей юрьевич
      -и чо?


      Русская угроза западным ценностям !! wassat
      НасРать
      1. 210окв Сегодня, 12:02
        Вот умора!Американским спецам угроза?Орудия 40-х годов....Размягчение головного мозга.. fool
        Цитата: НасРать
        Цитата: андрей юрьевич
        -и чо?

        Русская угроза западным ценностям !! wassat
        210окв
        1. НасРать Сегодня, 12:11
          Умора в том, что Вы шуток не понимаете!! Вот уж где умора!!! laughing
          НасРать
          1. 210окв Сегодня, 12:13
            Умора даже в том что Вы коммента не поняли..
            Цитата: НасРать
            Умора в том, что Вы шуток не понимаете!! Вот уж где умора!!! laughing
            210окв
            1. НасРать Сегодня, 12:14
              Кроме Вас, его ни кто не понял...уж извините! hi
              НасРать
      2. Подрезчик Сегодня, 12:53
        "Так не делается людьми..."
        1.Так не делается, концентрация 400 ед. бронетехники у границ страны, раздираемой войной.
        2.На счет людей-это к нам, но вам понятие "люди" не знакомо.
        Подрезчик
  2. Горный стрелок Сегодня, 11:57
    А что, отличные "пушки" Сказочной живучести и вполне приемлемой точности. Для бармалеев - самое то. К ним и боеприпасов навалом. wassat
    Горный стрелок
  3. svp67 Сегодня, 11:59
    "Матушка" вполне себе часто встречаемая в рядах сирийской армии артсистема, так что даже не вижу, а в чем криминал то?

    svp67
    1. Лопатов Сегодня, 12:17
      Цитата: svp67
      "Матушка"

      "Матушка"? Ни разу не слышал. "Кулацкий обрез" 8)))
      Лопатов
      1. svp67 Сегодня, 12:22
        Цитата: Лопатов
        "Матушка"? Ни разу не слышал. "Кулацкий обрез" 8)))

        Это я от деда почерпнул, он по "фронтовому" её так называл, видимо от литеры "М"
        svp67
        1. Лопатов Сегодня, 12:27
          Вы, наверное, по малолетству что-то не так услышали.
          Лопатов
          1. svp67 Сегодня, 12:30
            Цитата: Лопатов
            Вы, наверное, по малолетству что-то не так услышали.

            Да как то нет, вот даже поинтересовался...
            Прозвища оружию-гаубицу М-30 прозвали «Матушкой», пушку-гаубицу МЛ-20 — «Емелькой», БМ-13 («Катюша») поначалу именовали «Раисой Сергеевной»

            Значится мне не послышалось...
            svp67
            1. Лопатов Сегодня, 12:43
              Цитата: svp67
              Да как то нет, вот даже поинтересовался...
              Прозвища оружию-гаубицу М-30 прозвали «Матушкой», пушку-гаубицу МЛ-20 — «Емелькой», БМ-13 («Катюша») поначалу именовали «Раисой Сергеевной»
              Значится мне не послышалось...

              Понятно, короче... Послевоенные сочинители военных прозвищ. "Матушкой" могли называть только СВОЁ орудие. Вне зависимости от его типа.
              Лопатов
              1. svp67 Сегодня, 12:45
                Цитата: Лопатов
                "Матушкой" могли называть только СВОЁ орудие. Вне зависимости от его типа.

                Все может быть. Вон у По-2 то же уйма прозвищ было, но мне всегда ближе было "кукурузник"
                svp67
  4. КОТ БАЮН Сегодня, 12:04
    Аха... С их точки зрения накал напряженности, наверное, снимается пусками крылатых ракет. laughing
    Простите, парни, мы не знали! В следующий раз для снятия напряженности и по вашему рецепту - зафигачим Калибрами по бармалеям.
    КОТ БАЮН
    1. Evgenijus Сегодня, 12:27
      Думаю, что будет это. А пока промышленность дорабатывает их (Калибры) для устранения недостатков первых пусков. Бармалеи - по пещерам !!!
      Evgenijus
  5. uhu189 Сегодня, 12:19
    Осталось только ещё А-19 подогнать, и устроить реконструкцию Великой Отечественной. А если серьезно - то по большому счету видимо никто у нас уже не хочет современное оружие в Сирию перебрасывать. Однако меня другой момент заинтересовал - если судить по данному материалу у нас на всю Сирию было всего 5 ракет для пусковых комплексов С-400? Странное кол-во, учитывая, что в ПУ их 4... Одна запасная что-ли?
    uhu189
    1. svp67 Сегодня, 12:26
      Цитата: uhu189
      Осталось только ещё А-19 подогнать,

      Ужо...

      Так что можете собираться и ехать в Сирию...
      svp67
    2. Лопатов Сегодня, 12:36
      Цитата: uhu189
      Осталось только ещё А-19 подогнать, и устроить реконструкцию Великой Отечественной.

      Лучше у американских морпехов взять их М101, 1940 года принятия на вооружение,
      Лопатов
      1. svp67 Сегодня, 12:43
        Цитата: Лопатов
        Лучше у американских морпехов взять их М101, 1940 года принятия на вооружение,

        А её нам по "ленд-лизу" поставляли?
        svp67
  6. Stas157 Сегодня, 12:19
    Минобороны России на прошлой неделе переправило в Сирию не менее 21 гаубицы типа М-30 ..... гаубицы поставлены сирийским властям в качестве военной помощи.

    Я за такую помощь! Удачное орудие, которого на хранении почти 4000 ед. И сирийцам помощь, и России не в напряг.
    Stas157
    1. Every Сегодня, 12:43
      Им другое вооружение поставлять просто нельзя, все равно угробят. А так свои склады разгрузим, заодно и сэкономим, хранение техники и боеприпасов тоже денег стоит.
      Every
  7. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:24
    Минобороны России на прошлой неделе переправило в Сирию не менее 21 гаубицы типа М-30

    122-миллиметровая гаубица М-30, которая на Западе известна под обозначением М1938, – является стойким ветераном. Гаубицу разработали еще в 1938 г., и уже через год началось ее серийное промышленное производство. Выпускавшаяся в больших количествах и широко использовавшаяся во время Великой Отечественной войны, гаубица М-30, практически без изменений, по сей день широко распространена в СНГ и других странах, хотя сегодня во многих армиях ее используют лишь в учебных целях или перевели в резерв. Хотя в странах СНГ производство М-30 прекратили несколько лет назад, гаубицу до сих пор выпускают в Китае под обозначением 122-миллиметровая гаубица Тип 54 и Тип 54-1.

    Я так понял, если бы страны НАТО не перешли на 155-мм орудия ПА, она до сих пор выпускалась бы в странах СНГ....
    На кой черт КНР выпускает старье, если соседняя ЮК имеет более современную артиллерию 155-мм, причем в основном САУ https://topwar.ru/86317-vooruzhennye-sily-respubl
    iki-koreya.html
    РФ отправила эти орудия в САР, наверное, чтоб избавиться заодно и от запасов снарядов к ним...
    У РФ - 3750 М-30 на хранении, по состоянию на 2016 год The Military Balance 2016. — P. 190. (даже страшно представить, что у нас еще там на хранении)....
    DOCTOR ZLO
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 12:25
    и что с того? ... опять мерикатосам икоты нагнали?
    a.s.zzz888
  9. ydjin Сегодня, 12:30
    "Такое не делается, людьми которые хотят снизить накал...." Чья бы корова мычала! Кто бронетехнику и авиацию размещяет в прибалтике в непосредственной близости у границ России!?
    ydjin
  10. pjastolov Сегодня, 12:34
    Как мы гаубицы - так алярм, как клинтонша оружие бармалеям - так защита демократии request
    pjastolov
  11. Владимир Постников Сегодня, 12:40
    Зачем обращать внимание на идиотов? В США их тоже очень много. Зачем реагировать на каждый чих? Это пускай МИД реагирует и акцентирует внимание американской публики на том факте, кто поставляет оружие ИГИЛ. Или пускай пропагандисты по должности задают вопрос идиотскому телеканалу, чем скверну ИГИЛ выжигать, которую кто-то вооружает.
    Как дети, ей богу!
    Владимир Постников
  12. Oznob Сегодня, 12:41

    Навеяло, про "Такое не делается людьми, которые хотят снизить накал (напряженности)". Поэтому в России так до хрена ракет.
    Oznob
  13. танк66 Сегодня, 12:49
    Правда,интересно,если абрамсу с неё прилетит простой ОФ - у него стекляшки посыпятся?
    танк66
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:29
      Цитата: танк66
      - у него стекляшки посыпятся?

      Да, и железки кой-какие отпадут. yes
      Paranoid50
    2. yuriy55 Сегодня, 13:40
      А зачем? Когда есть проверенный вариант:
      yuriy55
  14. Рабинович Сегодня, 12:53
    Теперь понятно.
    Рабинович
    1. sabakina Сегодня, 13:16
      Цитата: Рабинович
      Теперь понятно.
      Сказал Рабинович и принял позу "Мыслителя" О.Родена.
      sabakina
  15. Berkut24 Сегодня, 13:36
    Такое не делается людьми, которые хотят снизить накал (напряженности),
    заявил один из источников.

    Бедняги неизлечимы...
    Berkut24
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