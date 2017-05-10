Американский телеканал: РФ перебросила в Сирию более 20 гаубиц
Минобороны России на прошлой неделе переправило в Сирию не менее 21 гаубицы типа М-30, передает Интерфакс сообщение американского телеканала «Фокс-ньюс».
Как утверждают источники канала, гаубицы поставлены сирийским властям в качестве военной помощи.
По его словам, орудия были доставлены российским грузовым кораблем в порт Тартуса.
Кроме того, сообщает телеканал, «недавно Россия отправила в Сирию самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50».
В репортаже отмечается также, что «в ближайшее время ожидается прибытие в Сирию партии ракет для зенитной ракетной системы С-400». После этого «количество зенитных ракет, имеющихся в распоряжении российских войск в Сирии, удвоится», говорится в материале канала.
Как утверждают источники канала, гаубицы поставлены сирийским властям в качестве военной помощи.
Такое не делается людьми, которые хотят снизить накал (напряженности),заявил один из источников.
По его словам, орудия были доставлены российским грузовым кораблем в порт Тартуса.
Кроме того, сообщает телеканал, «недавно Россия отправила в Сирию самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50».
В репортаже отмечается также, что «в ближайшее время ожидается прибытие в Сирию партии ракет для зенитной ракетной системы С-400». После этого «количество зенитных ракет, имеющихся в распоряжении российских войск в Сирии, удвоится», говорится в материале канала.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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