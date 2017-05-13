11:43 13 мая

История плаката «Красной армии – слава! Дошли!»

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История плаката «Красной армии – слава! Дошли!»


Солдат с плаката «Красной армии – слава! Дошли!» никогда не был в Берлине и умер до выпуска легендарного постера.

Бравый боец с вихрастой челкой на знаменитом плакате советского художника Леонида Голованова – не рядовой солдат, а один из лучших снайперов Великой Отечественной войны, который, увы, в реальности не дошел до Берлина. Сам он никогда этого произведения не видел, да и в Берлине никогда не был – мало кто знает, что, когда плакат создавался, «веселого солдата» уже не было в живых — он погиб за два года до Победы.


Чтобы стать снайпером, стрелок должен был владеть винтовкой с оптическим прицелом, – рассказывает историк Рой Медведев. – Во время войны существовали целые школы снайперов, где учили не только стрелять, но и маскироваться, ориентироваться на местности, выслеживать противника.

По словам историка, снайперы в годы Великой Отечественной войны считались элитой. О них много писали военные корреспонденты, о них снимали кинохроники. Так было и с Василием Голосовым. Зимой 1943 года он отличился в бою и с тех пор стал регулярно попадать в газеты.

Сам Голосов, по воспоминаниям, не кичился славой, но очень трепетно относился к своей награде – именной винтовке, которую получил во время сбора снайперов летом 1943 года от командования именной винтовке, которую получил от Юго-Западного фронта.

На винтовке в фамилию Василия Ивановича вкралась ошибка. Там было написано «Колосову В. И.». Его это страшно огорчало, – рассказывает Мирошниченко.

Именная винтовка прослужила недолго. В августе 1943-го Голосов погиб. Он находился в штабе полка в лесу в районе села Долгенькое, когда немецкая авиация совершила налет. Голосов получил смертельное ранение в грудь и был похоронен в братской могиле. В октябре того же года ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Плакат писали по зарисовке.

У автора плаката Леонида Голованова не было задачи увековечить именно Голосова. В 1944 году Голованов получил заказ от студии написать плакат на тему «Дойдем до Берлина!» В материалах он отыскал портрет Голосова.

Многие художники создавали на плакатах обобщенный образ, а Голованов хотел написать конкретного человека, потому что к такой работе отношение более теплое, – объясняет Соколов. – Тем более что Голосова знали.

На плакате 1944 года – улыбающийся боец на фоне колонны советских войск, направляющейся на запад. Уже после окончания войны Голованов написал еще один плакат, который стал одним из символов Победы и в народе стал называться просто «Веселый солдат». На нем – фрагмент старого плаката и все тот же симпатичный боец, но уже на фоне стены с надписью «Дошли!»

Так исполнилась мечта лейтенанта Василия Голосова, погибшего в 1943 году.
Первоисточник: https://mishred.ru/society/2836-istoriya-plakata-krasnoy-armii-slava-doshli.html


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Комментарии 8
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  1. avva2012 Сегодня, 07:18 Новый
    Да, это как бы символ всех тех, кто не дожил до победы! Спасибо авторам статьи. hi
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    avva2012
  2. bionik Сегодня, 07:24 Новый
    Родился в 1911 году, в городе Белёве Тульской области, в семье служащего. Окончил 5 классов. Работал в Белёве на сушильном заводе. После военной службы приехал в Москву и поступил работать завхозом в одну из средних школ.

    С первых дней Великой Отечественной - в действующей армии. Воевал на Западном, Воронежском и Юго - Западном фронтах. Овладел снайперским делом.

    К 26 Июню 1943 года командир снайперской роты 81-го Гвардейского стрелкового полка ( 25-я Гвардейская стрелковая дивизия, 6-я Армия, Юго - Западный фронт ) Гвардии лейтенант В. И. Голосов из снайперской винтовки уничтожил 422 врага, в том числе 70 снайперов. В роте подготовил 170 снайперов, которые уничтожили более 3000 солдат и офицеров противника.

    16 Августа 1943 года погиб в бою. Похоронен у хутора Пасека Изюмского района Харьковской области.

    26 Октября 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

    Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды; медалями.

    Подвиг Героя отражён в музее станицы Студенок Изюмского района Харьковской области. Там же устанвлена мемориальная доска. Групповой памятник в городе Тула: Героям Советского Союза - тулякам. airaces.narod.ru/snipers/m1/golosov.htm
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    bionik
  3. Curious Сегодня, 07:25 Новый


    Родился в 1911 году, в городе Белёве Тульской области, в семье служащего. Окончил 5 классов. Работал в Белёве на сушильном заводе. После военной службы приехал в Москву и поступил работать завхозом в одну из средних школ.

    С первых дней Великой Отечественной - в действующей армии. Воевал на Западном, Воронежском и Юго - Западном фронтах. Овладел снайперским делом.

    К 26 Июню 1943 года командир снайперской роты 81-го Гвардейского стрелкового полка ( 25-я Гвардейская стрелковая дивизия, 6-я Армия, Юго - Западный фронт ) Гвардии лейтенант В. И. Голосов из снайперской винтовки уничтожил 422 врага, в том числе 70 снайперов. В роте подготовил 170 снайперов, которые уничтожили более 3000 солдат и офицеров противника.

    16 Августа 1943 года погиб в бою. Похоронен у хутора Пасека Изюмского района Харьковской области.

    26 Октября 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

    Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды; медалями.

    Подвиг Героя отражён в музее станицы Студенок Изюмского района Харьковской области. Там же устанвлена мемориальная доска. Групповой памятник в городе Тула: Героям Советского Союза - тулякам.

    "Герои огненных лет". Москва, 1980 год, кн. 4.
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    Curious
  4. parusnik Сегодня, 08:10 Новый
    Плакаты Великой Отечественной войны, актуальности...своей не потеряли...
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    parusnik
    1. avva2012 Сегодня, 08:12 Новый
      И не только плакаты, "и на груди его сияла, медаль за город Вашингтон" laughing
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      avva2012
  5. мичман Сегодня, 08:13 Новый
    По оценке командиров дивизий подготовленное отделение снайперов было в состоянии остановить атаку батальона фашистов. На Ленинградском и Волховском фронтах снайперы внесли существенный вклад в уничтожение фашистов. Честь имею.
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    мичман
    1. Curious Сегодня, 09:40 Новый
      Уважаемый Мичман. Снайперы внесли очень существенный вклад в уничтожение фашистов на ВСЕХ фронтах. На всех фронтах Великой Отечественной войны воевали 1885 девушек-снайперов, выпускниц ЦЖШСП, около 180 человек погибли. В частности, в составе 3-й ударной армии боевой путь от Великих Лук до Берлина прошла рота первых выпускниц школы. За это время девушки уничтожили 3012 немецких солдат и офицеров.
      К середине 1943 года в основном были закончены все крупные мероприятия по централизованной подготовке снайперских кадров для Красной Армии. За время войны в системе Всевобуча было проведено семь очередей подготовки. Первая очередь обучалась в 1941 году; в 1942, 1943 и 1944 годах было осуществлено по две очереди подготовки. За это время в общей сложности было обучено 428335 отличных снайперов, которые существенно усилили боевые порядки пехотных частей. Помимо этого, в учебных формированиях центрального подчинения было подготовлено 9534 снайпера высокой квалификации. В центральной школе снайпинга обучение шло до марта 1945 года.
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      Curious
  6. TIT Сегодня, 10:13 Новый
    Многие художники

    история не полная , есть продолжение ....... request

    говорят не политкоректный плакат на современном этапе ,


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    TIT
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