Минобороны Украины опубликовало видео танкового биатлона НАТО
В интернете появилось видео участия украинских военных в танковом биатлоне НАТО «Strong Europe Tank Challenge 2017», который проходит в Германии на полигоне Графенвер в Баварии, передает "Взгляд" сообщение минобороны Украины
Во второй день соревнований, который прошел накануне, 9 мая, украинская команда по танковому биатлону приняла участие в стрельбе из пистолета и выполнении задач по поиску и распознаванию целей.
Украинское военное ведомство опубликовало видеозапись участия своей команды в соревновании по танковому биатлону.
Ранее блогеры сообщили, что взвод танков Т-64БВ вооруженных сил Украины впервые принимает участие в международных танковых соревнованиях стран НАТО «Strong Europe Tank Challenge 2017», проходящих в период с 7 по 12 мая на германском полигоне Графенвер в Баварии. Отмечалось, что для участия в соревновании украинские танки пришлось доработать.
Во второй день соревнований, который прошел накануне, 9 мая, украинская команда по танковому биатлону приняла участие в стрельбе из пистолета и выполнении задач по поиску и распознаванию целей.
Сегодня, 10 мая, украинские танкисты продемонстрируют слаженность взвода в обороне и уничтожении цели из «опорного пункта»,– говорится в сообщении.
Украинское военное ведомство опубликовало видеозапись участия своей команды в соревновании по танковому биатлону.
Ранее блогеры сообщили, что взвод танков Т-64БВ вооруженных сил Украины впервые принимает участие в международных танковых соревнованиях стран НАТО «Strong Europe Tank Challenge 2017», проходящих в период с 7 по 12 мая на германском полигоне Графенвер в Баварии. Отмечалось, что для участия в соревновании украинские танки пришлось доработать.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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