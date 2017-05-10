13:56 10 мая

Минобороны Украины опубликовало видео танкового биатлона НАТО

В интернете появилось видео участия украинских военных в танковом биатлоне НАТО «Strong Europe Tank Challenge 2017», который проходит в Германии на полигоне Графенвер в Баварии, передает "Взгляд" сообщение минобороны Украины

Во второй день соревнований, который прошел накануне, 9 мая, украинская команда по танковому биатлону приняла участие в стрельбе из пистолета и выполнении задач по поиску и распознаванию целей.




Сегодня, 10 мая, украинские танкисты продемонстрируют слаженность взвода в обороне и уничтожении цели из «опорного пункта»,
– говорится в сообщении.

Украинское военное ведомство опубликовало видеозапись участия своей команды в соревновании по танковому биатлону.

Ранее блогеры сообщили, что взвод танков Т-64БВ вооруженных сил Украины впервые принимает участие в международных танковых соревнованиях стран НАТО «Strong Europe Tank Challenge 2017», проходящих в период с 7 по 12 мая на германском полигоне Графенвер в Баварии. Отмечалось, что для участия в соревновании украинские танки пришлось доработать.


Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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Комментарии 29

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  1. hirurg Сегодня, 12:38
    Из пистолета? А владение копьем?
    hirurg
    1. pjastolov Сегодня, 12:39
      Резинку не взяли чтобы копьё через ствол запускать laughing
      pjastolov
      1. Zibelew Сегодня, 12:42
        Реликтовый танк т 64, производится с 1969 года. Скоро будет полвека в строю.
        Zibelew
        1. svp67 Сегодня, 12:46
          Цитата: Zibelew
          Реликтовый танк т 64, производится с 1969 года. Скоро будет полвека в строю.

          Ну эти чуть "свежее" с 80-х годов...
          svp67
        2. nizhegorodec Сегодня, 12:58
          Цитата: Zibelew
          Реликтовый танк т 64, производится с 1969 года.

          Может начистят рыло евровойску? Болеем за xoxлoв!
          nizhegorodec
          1. jjj Сегодня, 13:17
            Полигон чистенький. Ровненький. Ни грязи тебе, ни луж. Покатушки-показушки
            jjj
    2. 210окв Сегодня, 12:40
      Слава Украине!!!Дали парабеллум..
      Цитата: hirurg
      Из пистолета? А владение копьем?
      210окв
      1. svp67 Сегодня, 12:47
        Цитата: 210окв
        Слава Украине!!!Дали парабеллум..

        Нет, они использовали украинские "Форты"
        svp67
        1. 210окв Сегодня, 12:52
          Остап не предлагал Кислярскому "Форт".. wassat
          Цитата: svp67
          Цитата: 210окв
          Слава Украине!!!Дали парабеллум..

          Нет, они использовали украинские "Форты"
          210окв
    3. Лёня Пантелеев Сегодня, 12:56
      А стрельба из травматика предусмотрена и страйкбол?
      Лёня Пантелеев
  2. svp67 Сегодня, 12:39
    В чем не откажешь, так это в оперативности и количестве материалов от МО Украины
    Вот выверка и проверка боем оружия

    Тут выполнение тактической задачи взводом
    svp67
    1. Венд Сегодня, 12:42
      Цитата: svp67
      В чем не откажешь, так это в оперативности и количестве материалов от МО Украины
      Вот выверка и проверка боем оружия
      Ну надо же пропагандировать хоть какие-то перемога, а то что ни день то зрада. laughing
      Венд
    2. МПК105 Сегодня, 12:45
      Посмотрел внимательно(хоть и не танкист)-а что не так с Украинскими танкистами(выше люди смеются над ними),поворотник не включили на повороте?Едут себе,палят когда надо.НЕ в зрителей палят...Уверен на 97%-русские там сидят.Так что нормально всё у них,думаю,с танковыми войсками... wink
      МПК105
      1. 210окв Сегодня, 13:06
        Уух..Русские люди..Не уверен..Во всяком случае они уже на людях себя русскими не называют..
        Цитата: МПК105
        Посмотрел внимательно(хоть и не танкист)-а что не так с Украинскими танкистами(выше люди смеются над ними),поворотник не включили на повороте?Едут себе,палят когда надо.НЕ в зрителей палят...Уверен на 97%-русские там сидят.Так что нормально всё у них,думаю,с танковыми войсками... wink
        210окв
      2. seal78 Сегодня, 13:15
        Русские ? Люди ?! На этом видео ?
        seal78
  3. серафимамурский Сегодня, 12:43
    У НАТО облегчённый вариант танкового биатлона вместо стрельбы из пушки стреляют из пистолета.
    серафимамурский
    1. svp67 Сегодня, 12:47
      Цитата: серафимамурский
      У НАТО облегчённый вариант танкового биатлона вместо стрельбы из пушки стреляют из пистолета.

      ха ха. нам еще есть чему у НАТОвцев поучиться.
      svp67
    2. inkass_98 Сегодня, 13:42
      Цитата: серафимамурский
      У НАТО облегчённый вариант танкового биатлона вместо стрельбы из пушки стреляют из пистолета.

      Через ствол пушки.
      inkass_98
  4. code54 Сегодня, 12:46
    Ни как не пойму почему до сих пор эти совместные учения сравнивают хоть и в кавычках , а местами и без, с Танкобым биатлоном нашим?
    code54
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:47
    украинская команда по танковому биатлону приняла участие в стрельбе из пистолета


    ... какая честь укрокаклам! а куда стрелять показали? laughing
    a.s.zzz888
  6. Горный стрелок Сегодня, 12:54
    Ну, для танкистов владение пистолетом - очень важно! Намекают на то, что танк сломается сразу, и отбиваться придется " в рукопашную"?Улыбнуло wassat
    Горный стрелок
  7. Тургон Сегодня, 12:55
    Солидный настрой у братушек - украинцев, они видно хотят пробиться на танковую олимпиаду в Россию. am
    Тургон
    1. shark Сегодня, 13:38
      Думаю, они вообще в Россию пробиться хотят. Мнят себя великими воинами. Как крикнул один неизвестный украинский летун -"америка с нами"
      shark
  8. pvv113 Сегодня, 13:05
    что для участия в соревновании украинские танки пришлось доработать

    Для стрельбы из пистолета
    pvv113
  9. seal78 Сегодня, 13:10
    Они из танка вели пистолетный огонь ? На снаряды денег не хватило ?
    seal78
  10. Serg65 Сегодня, 13:10
    СМИ не перпутали этот биатлон точно в Германии прошёл? Не в Эстонии? Как то всё размеренно...пивка попили поехали с пистолета популять, отдохнули поехали снаряды загружать, потом обед, после обеда тихий час, проснулись пора пострелять. Постреляли поехали кататься. Шикарная служба я вам скажу! good
    Serg65
  11. Canecat Сегодня, 13:31
    Третий дивизион второй лиги...
    Canecat
  12. Farid05 Сегодня, 13:50
    не понимаю, биатлон танковый, а соревнуются пистолетами...
    Farid05
  13. 4803010 Сегодня, 13:51
    Перемога! Определенно! Сейчас им доверили настоящие пистолеты! (Помнится год назад - это были резиновые автоматы)
    4803010
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