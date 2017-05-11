Хочет ли Белый дом «контролировать» Владивосток?

Не стоит забывать, что порты на наших дальневосточных рубежах — это ещё и традиционные места базирования кораблей российского Военно-морского флота. Каждый, кто бывал в том же Владивостоке, подтвердит: гражданские суда в бухте Золотой Рог соседствуют здесь с боевыми единицами ТОФ, пришвартованными в той же акватории. И это не случайно: бухта не замерзает, имеет закрытый рейд, а сам порт соединён с развитой железнодорожной сетью. Трудно даже представить, что какие-нибудь рейнджеры или «морские котики» возьмутся проводить проверку в заливе. Флотские офицеры, которых автор этих строк попросил прокомментировать исход подобной операции, только покрутили пальцем у виска: такое во Владивостоке в принципе невозможно.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru