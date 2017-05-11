Хочет ли Белый дом «контролировать» Владивосток?
Недавно Палата представителей Конгресса США одобрила любопытный законопроект. Документ устанавливает «вести отчётность» по поводу соблюдения портами государств условий санкций, принятых в отношении КНДР. В тексте проекта перечисляются порты КНР, Ирана, Сирии и России.
В Закон о безопасности портов и водных путей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Рейтер», вносятся поправки, которые запретят иностранному судну входить либо работать в водах США, либо перевозить грузы в любом порту под юрисдикцией Соединённых Штатов, если это судно принадлежит КНДР. Законопроект продвигается ради « жёсткого сигнала» Северной Корее. В Вашингтоне недовольны реализацией Пхеньяном ракетной и ядерной программ.
Порты указываются следующие: в КНР это Даньдун и Далянь, в Иране — Абадан, Бандар-Аббас и Бушер, в Сирии — Латакия и Тартус, в России — Находка, Ванино, Владивосток. Указывается, что при принятии законопроекта американские власти должны будут «более тщательно» проверять грузы, перевозимые на кораблях, побывавших в КНДР или перевозившихся через морской порт, а также аэропорт, ранее не раз «уличавшийся» в несоблюдении резолюций Совета безопасности Организации Объединённых Наций.
Согласно открытой информации, в перечень известных маршрутов из порта Владивосток входят многие американские порты, в том числе Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сиэтл, Хьюстон, Окленд и др.
Впрочем, напомним, это не закон, а законопроект. Документ ещё должны одобрить сначала в Сенате, а потом подписать в Белом доме президент Трамп.
Что касается русских портов, то в Совете Федерации уже сочли американский законопроект… объявлением войны.
Реализация законопроекта об американском контроле за портами Приморья предусматривает силовой сценарий, что равносильно объявлению войны, считает Константин Косачёв, возглавляющий комитет Совета Федерации по международным делам.
«Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован, поскольку его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны», — цитирует господина Косачёва газета «Взгляд» .
Его мнение дополняет первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он говорит, что законопроект не вписывается в общую концепцию сохранения международной безопасности: «С какой стати Америка на себя возложила обязанности, кто её наделил такими полномочиями по контролю морских портов нашей страны? Мы не просили, международные организации не наделяли».
По его словам, на все недружественные шаги в отношении РФ и её союзников американская администрация получит симметричный ответ, и «ни один американский корабль в наши воды не войдёт».
На горячие новости об американском «контроле» за российскими портами и кораблями отозвался Дмитрий Сергеев со «Звезды» , автор статьи с громким названием «Контролёров — за борт: как РФ поступит с США, пожелавшими «зачистить» российские порты».
«Власти США намерены провести «зачистку» в российских портах», — полагает журналист.
Но как контролировать русские порты? Флотские офицеры из РФ считают такие идеи сумасшествием. Вот что пишет Сергеев:
Кроме того, Морская доктрина России даёт понять, что прямой обязанностью ВМФ является защита гражданского судоходства, поскольку к основным задачам ВМФ относятся «защита военными методами суверенитета РФ, распространяющегося… на внутренние морские воды и территориальное море, суверенных прав в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, а также создание и поддержание условий для обеспечения безопасности морехозяйственной деятельности РФ в Мировом океане».
В связи с этим руководитель Института стратегических оценок Александр Коновалов отмечает, что американский законопроект, пусть он и не является актом прямого нападения на Россию, вынуждает её на ответные действия: «Это ограничение нашего суверенитета. Наши корабли в соответствии с документами, регламентирующими свободу судоходства, могут плыть куда угодно. И останавливать их, а потом ещё и досматривать, нельзя, если, конечно, они не везут большую партию наркотиков». «Мы, конечно, не заинтересованы в том, чтобы Северная Корея создавала ракеты, начинённые ядерными боеголовками, — добавил эксперт. — Но мы и не хотим, чтобы наши порты блокировались или чтобы вводился запрет для иностранных судов заходить в них без досмотра».
Итак, законопроект, пусть ещё и не утверждённый, наделал много шума.
Однако на самом деле председатель Конгресса США… опроверг информацию о намерениях контролировать порты в Приморье. Об этом сообщил «Primpress» со ссылкой на «Интерфакс».
Как выяснилось, этот американский законопроект всего лишь предусматривает санкции при нарушении соответствующих резолюций Совбеза ООН.
По словам председателя конгресса, которые приводит агентство, сведения о намерениях США контролировать порты России в Приморье на предмет выполнения санкций против Северной Кореи не соответствует действительности.
Примерно об этом же пишут и в Америке.
Ожидается, что американские республиканцы проведут в жизнь новые санкции против Пхеньяна, нацеленные «на судоходную промышленность своевольного государства и использование рабского труда», сообщает «Вашингтон Пост» .
Адмирал Харри Харрис-младший уже предупредил законодателей, что вопрос заключается не в «если», а в «когда». Рано или поздно Пхеньян успешно построит ядерную ракету, способную нанести удар по США. И поэтому сенаторы должны продвигать меры давления на КНДР.
Новый законопроект является детищем Эда Ройса из Калифорнии, республиканца, председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей, и члена палаты представителей Элиота Энгела из Нью-Йорка, демократа.
В материале сообщается, что речь в законопроекте идёт о судах, по праву принадлежащих Северной Корее или странам, которые отказываются выполнять резолюции ООН против КНДР. Им запрещается находиться в американских водах или прибывать в порты США. Товары, произведённые «при помощи принудительного труда» рабочих Северной Кореи, будут запрещены к доставке в Соединённые Штаты. Тот, кто использует «рабский труд, экспортируемый Северной Кореей в другие страны», согласно этому проекту будет наказан санкциями в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
Также указывается, что в периоды, когда американский народ сталкивается с необычными или чрезвычайными угрозами, президент США получает широкие полномочия в соответствии с законом, включая право блокировать или запрещать сделки с имуществом, находящимся в США.
По словам мистера Ройса, компании из Сенегала, Катара, Анголы «импортируют» северокорейских рабочих, которые затем отправляют свои зарплаты в Пхеньян, давая родине миллиарды долларов в год в твёрдой валюте. «Это деньги, которые Ким Чен Ын использует для продвижения своих ядерной и ракетной программ, а также платит своим генералам, покупая их лояльность по отношению к своему жестокому режиму, — полагает республиканец Эд Ройс. — Именно так говорят высокопоставленные перебежчики, с которыми я встречаюсь. Поэтому давайте тряхнём его кошелёк!»
Кроме того, новый законопроект требует от администрации Трампа определить в течение 90 дней, является ли Северная Корея государственным спонсором терроризма.
В отдельном, но связанном с этим проектом документе госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился к правительствам Юго-Восточной Азии, попросив их обеспечить «герметичное» применение санкций в отношении Северной Кореи.
О контроле за чужими портами, а также морскими водами, не относящимися к территории США, в газете не сообщается ничего.
Поэтому, добавим, «контроль» американцев за Владивостоком отменяется.
В Закон о безопасности портов и водных путей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Рейтер», вносятся поправки, которые запретят иностранному судну входить либо работать в водах США, либо перевозить грузы в любом порту под юрисдикцией Соединённых Штатов, если это судно принадлежит КНДР. Законопроект продвигается ради « жёсткого сигнала» Северной Корее. В Вашингтоне недовольны реализацией Пхеньяном ракетной и ядерной программ.
Порты указываются следующие: в КНР это Даньдун и Далянь, в Иране — Абадан, Бандар-Аббас и Бушер, в Сирии — Латакия и Тартус, в России — Находка, Ванино, Владивосток. Указывается, что при принятии законопроекта американские власти должны будут «более тщательно» проверять грузы, перевозимые на кораблях, побывавших в КНДР или перевозившихся через морской порт, а также аэропорт, ранее не раз «уличавшийся» в несоблюдении резолюций Совета безопасности Организации Объединённых Наций.
Согласно открытой информации, в перечень известных маршрутов из порта Владивосток входят многие американские порты, в том числе Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сиэтл, Хьюстон, Окленд и др.
Впрочем, напомним, это не закон, а законопроект. Документ ещё должны одобрить сначала в Сенате, а потом подписать в Белом доме президент Трамп.
Что касается русских портов, то в Совете Федерации уже сочли американский законопроект… объявлением войны.
Реализация законопроекта об американском контроле за портами Приморья предусматривает силовой сценарий, что равносильно объявлению войны, считает Константин Косачёв, возглавляющий комитет Совета Федерации по международным делам.
«Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован, поскольку его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны», — цитирует господина Косачёва газета «Взгляд» .
Его мнение дополняет первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он говорит, что законопроект не вписывается в общую концепцию сохранения международной безопасности: «С какой стати Америка на себя возложила обязанности, кто её наделил такими полномочиями по контролю морских портов нашей страны? Мы не просили, международные организации не наделяли».
По его словам, на все недружественные шаги в отношении РФ и её союзников американская администрация получит симметричный ответ, и «ни один американский корабль в наши воды не войдёт».
На горячие новости об американском «контроле» за российскими портами и кораблями отозвался Дмитрий Сергеев со «Звезды» , автор статьи с громким названием «Контролёров — за борт: как РФ поступит с США, пожелавшими «зачистить» российские порты».
«Власти США намерены провести «зачистку» в российских портах», — полагает журналист.
Но как контролировать русские порты? Флотские офицеры из РФ считают такие идеи сумасшествием. Вот что пишет Сергеев:
Не стоит забывать, что порты на наших дальневосточных рубежах — это ещё и традиционные места базирования кораблей российского Военно-морского флота. Каждый, кто бывал в том же Владивостоке, подтвердит: гражданские суда в бухте Золотой Рог соседствуют здесь с боевыми единицами ТОФ, пришвартованными в той же акватории. И это не случайно: бухта не замерзает, имеет закрытый рейд, а сам порт соединён с развитой железнодорожной сетью. Трудно даже представить, что какие-нибудь рейнджеры или «морские котики» возьмутся проводить проверку в заливе. Флотские офицеры, которых автор этих строк попросил прокомментировать исход подобной операции, только покрутили пальцем у виска: такое во Владивостоке в принципе невозможно.
Кроме того, Морская доктрина России даёт понять, что прямой обязанностью ВМФ является защита гражданского судоходства, поскольку к основным задачам ВМФ относятся «защита военными методами суверенитета РФ, распространяющегося… на внутренние морские воды и территориальное море, суверенных прав в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, а также создание и поддержание условий для обеспечения безопасности морехозяйственной деятельности РФ в Мировом океане».
В связи с этим руководитель Института стратегических оценок Александр Коновалов отмечает, что американский законопроект, пусть он и не является актом прямого нападения на Россию, вынуждает её на ответные действия: «Это ограничение нашего суверенитета. Наши корабли в соответствии с документами, регламентирующими свободу судоходства, могут плыть куда угодно. И останавливать их, а потом ещё и досматривать, нельзя, если, конечно, они не везут большую партию наркотиков». «Мы, конечно, не заинтересованы в том, чтобы Северная Корея создавала ракеты, начинённые ядерными боеголовками, — добавил эксперт. — Но мы и не хотим, чтобы наши порты блокировались или чтобы вводился запрет для иностранных судов заходить в них без досмотра».
Итак, законопроект, пусть ещё и не утверждённый, наделал много шума.
Однако на самом деле председатель Конгресса США… опроверг информацию о намерениях контролировать порты в Приморье. Об этом сообщил «Primpress» со ссылкой на «Интерфакс».
Как выяснилось, этот американский законопроект всего лишь предусматривает санкции при нарушении соответствующих резолюций Совбеза ООН.
По словам председателя конгресса, которые приводит агентство, сведения о намерениях США контролировать порты России в Приморье на предмет выполнения санкций против Северной Кореи не соответствует действительности.
Примерно об этом же пишут и в Америке.
Ожидается, что американские республиканцы проведут в жизнь новые санкции против Пхеньяна, нацеленные «на судоходную промышленность своевольного государства и использование рабского труда», сообщает «Вашингтон Пост» .
Адмирал Харри Харрис-младший уже предупредил законодателей, что вопрос заключается не в «если», а в «когда». Рано или поздно Пхеньян успешно построит ядерную ракету, способную нанести удар по США. И поэтому сенаторы должны продвигать меры давления на КНДР.
Новый законопроект является детищем Эда Ройса из Калифорнии, республиканца, председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей, и члена палаты представителей Элиота Энгела из Нью-Йорка, демократа.
В материале сообщается, что речь в законопроекте идёт о судах, по праву принадлежащих Северной Корее или странам, которые отказываются выполнять резолюции ООН против КНДР. Им запрещается находиться в американских водах или прибывать в порты США. Товары, произведённые «при помощи принудительного труда» рабочих Северной Кореи, будут запрещены к доставке в Соединённые Штаты. Тот, кто использует «рабский труд, экспортируемый Северной Кореей в другие страны», согласно этому проекту будет наказан санкциями в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
Также указывается, что в периоды, когда американский народ сталкивается с необычными или чрезвычайными угрозами, президент США получает широкие полномочия в соответствии с законом, включая право блокировать или запрещать сделки с имуществом, находящимся в США.
По словам мистера Ройса, компании из Сенегала, Катара, Анголы «импортируют» северокорейских рабочих, которые затем отправляют свои зарплаты в Пхеньян, давая родине миллиарды долларов в год в твёрдой валюте. «Это деньги, которые Ким Чен Ын использует для продвижения своих ядерной и ракетной программ, а также платит своим генералам, покупая их лояльность по отношению к своему жестокому режиму, — полагает республиканец Эд Ройс. — Именно так говорят высокопоставленные перебежчики, с которыми я встречаюсь. Поэтому давайте тряхнём его кошелёк!»
Кроме того, новый законопроект требует от администрации Трампа определить в течение 90 дней, является ли Северная Корея государственным спонсором терроризма.
В отдельном, но связанном с этим проектом документе госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился к правительствам Юго-Восточной Азии, попросив их обеспечить «герметичное» применение санкций в отношении Северной Кореи.
О контроле за чужими портами, а также морскими водами, не относящимися к территории США, в газете не сообщается ничего.
Поэтому, добавим, «контроль» американцев за Владивостоком отменяется.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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