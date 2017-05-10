13:58 10 мая

Забор протяженностью в 45 км появится на российско-литовской границе

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Вильнюс выделил €1,335 млн. на строительство проволочного забора на границе с Калининградской областью России, его протяженность составит 45 км, передает ТАСС сообщение литовской погранслужбы.

Забор протяженностью в 45 км появится на российско-литовской границе


Контракт с подрядной организацией уже заключен.


«Необходимые на строительство средства выделяются из государственного бюджета. Согласно плану, заграждение должно быть возведено до конца текущего года», – говорится в сообщении ведомства.

Забор высотой в 2 метра будет возведен на сухопутном участке границы и оснащен средствами электронного контроля.

Заграждение появится на участке схождения границ Литвы, Польши и РФ около озера Виштитис (Виштынецкое озеро) и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана,
рассказали в погранслужбе.

Отмечается, что «длина литовско-российской границы (Литва граничит только с Калининградской областью) составляет 294,4 км, из которых 253,7 км проходят по суше и внутренним водоемам, 18,5 км – по Куршскому заливу, 22,2 км – по Балтийскому морю».

По данным погранслужбы, «наиболее проблемный участок составляет более 130 км». Пограничники считают, что в результате постройки забора будет улучшена охрана госграницы Литвы и внешней границы Евросоюза, которыми являются рубежи прибалтийской республики с Белоруссией и Россией.

Использованы фотографии: tutgrodno.com
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Комментарии 35
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  1. LevITon Сегодня, 12:48 Новый
    Ну все прибалты могут спать спокойно.... не пройдет никто -)
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    LevITon
    1. ЧитаюНовости Сегодня, 12:51 Новый
      Вот это то и странно что никакой ощутимой защиты это не даёт, но все строят. С какой целью? Собираются применять биологическое оружие?
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      1. андрей юрьевич Сегодня, 12:55 Новый
        Забор протяженностью в 45 км появится на российско-литовской границе
        наши погранцы вздохнут спокойно...а то наверное задолбались коров выгонять импортных...
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        андрей юрьевич
        1. Avis Сегодня, 12:59 Новый
          Цитата: андрей юрьевич
          наши погранцы вздохнут спокойно...а то наверное задолбались коров выгонять импортных...

          Недавно видел отрывок из какого то нашего старого фильма про погранцов, где наши выдали на "ту" сторону какого то ихнего пьяного хиппи, а те — колхозного барана (реального, а не в переносном смысле). :)
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          Avis
          1. Татьяна Сегодня, 13:09 Новый
            Замечу к примеру.
            На Украине по поводу строительства аналогичного забора на границе с Россией уже заведено уголовное дело о хищении выделенных средств на его строительство. Правда, я не знаю в каком оно состоянии - замяли его или нет. Причём деньги на строительство забора стали исчезать уже на верхних этажах украинской власти. Сейчас забор не достроен, а построенная часть его уже ветшает и приходит в негодность из-за отсутствия средств на его поддержание.
            Все эти т.н. "заборы" имеют в политике явную коррупционную подоплёку по расхищению бюджетных денег самими представителями национальной власти.
            То же самое будет и в Литве.
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            Татьяна
        2. Svarog51 Сегодня, 13:18 Новый
          -А много ль корова даёт молока?
          -Не выдоешь за день, устанет рука! feel
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          Svarog51
        3. pvv113 Сегодня, 13:29 Новый
          Там, похоже, дело не в коровах. Это чтобы лабусы не разбегались
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          pvv113
      2. Рабинович Сегодня, 12:56 Новый
        Почему не даёт защиты?
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        Рабинович
        1. ЧитаюНовости Сегодня, 12:57 Новый
          Что такого даёт забор чего не дают другие средства технического контроля?
          Вы же не думаете что сейчас граница между НАТО и РФ совсем никак не оборудована?
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          1. Рабинович Сегодня, 13:00 Новый
            Какие другие средства? Забор задерживает человека.
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            Рабинович
            1. ЧитаюНовости Сегодня, 13:13 Новый
              Забор НЕ задерживает человека, это погранотряд задерживает человека,
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            2. К0щей Сегодня, 13:21 Новый
              Цитата: Рабинович
              Забор задерживает человека

              вы прям совсем без смекалки... сам по себе забор, даже 5 метровый, будь он хоть весь в колючке и под током - ничто. сейчас продаются прекрасные легкие стремянки, раздвигающиеся на нужную высоту. обмотал хорошим слоем резины, принес с собой, приставил, перелез.
              а вот
              средствами электронного контроля
              это уже интересней, но их можно и без заборов ставить.
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              К0щей
      3. НасРать Сегодня, 12:57 Новый
        Цитата: ЧитаюНовости
        Вот это то и странно что никакой ощутимой защиты это не даёт, но все строят. С какой целью?

        Приграничным жителям хотят помочь... Местные жители уже разделили участки забора между собой.... Придёт время и разберут для хоз нужд. bully
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        НасРать
      4. Комментарий был удален.
    2. Владимир 38 Сегодня, 12:54 Новый
      Вот мне забор на участке ставить надо, они спецы мож поставят? Как им доказать что я угроза для них)?
      Ответить
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      Владимир 38
      1. Чёрный Сегодня, 12:56 Новый
        Цитата: Владимир 38
        Вот мне забор ставить надо, они спецы мож поставят? Как им доказать что я угроза для них)?

        Эй, я за тобой буду... laughing
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        Чёрный
        1. Владимир 38 Сегодня, 13:02 Новый
          Цитата: Чёрный
          Эй, я за тобой буду...

          Может напишем им о том, что наши участки представляют серьезную угрозу( хоть и не имеют границы с ними). И могут в любое время напасть на не зависимую Литву и Латвию и Эстонию. Находясь в своем огороде, мне постоянно мерещится, что мой участок рассказывает мне планы нападения на демократию. Ну вот я придумал предлог.. Теперь нужно это в посольство закинуть и ждать, когда нас забором обнесут)))
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          Владимир 38
          1. ЧитаюНовости Сегодня, 13:15 Новый
            Цитата: Владимир 38
            мне постоянно мерещится, что мой участок рассказывает мне планы

            Поговорите об этом с соседями, думаю они проникнутся и помогут огородить участок.
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            ЧитаюНовости
      2. андрей юрьевич Сегодня, 13:01 Новый
        Цитата: Владимир 38
        Вот мне забор на участке ставить надо, они спецы мож поставят? Как им доказать что я угроза для них)?

        докажи соседям...тебе-профит. lol
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        андрей юрьевич
    3. МПК105 Сегодня, 12:54 Новый
      good laughing laughing laughing Простите,дополню,с Вашего позволения-теперь к женам их Балтийцы наши не пролезут... wink Хотя они,как цыгане-никакой забор не препятствие!!! hi
      Ответить
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      МПК105
    4. Венд Сегодня, 13:07 Новый
      Цитата: LevITon
      Ну все прибалты могут спать спокойно.... не пройдет никто -)

      Видно совсем у литовцев дела плохи, раз начали реализовывать украинский сценарий воровства бабла laughing
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      Венд
    5. сибиралт Сегодня, 13:09 Новый
      Может мы им поможем? Заборчик, вроде, небольшой, а бала за него немеряно. laughing
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      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 12:50 Новый
    Зверинец огораживается..
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    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 12:50 Новый
      Цитата: 210окв
      Зверинец огораживается..

      Ну и Слава Богу. Лишь бы Сеньку не пригласили забор строить, а то он пару раз.пассатижами проволку покрутит и пара миллионов тю тю wassat ....рухнут все наши надежды о том, что "зверинец" отгородится.
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      Чёрный
    2. user1212 Сегодня, 12:57 Новый
      Цитата: 210окв
      Зверинец огораживается..

      Причем самостоятельно и за свой счет laughing
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      user1212
  3. svp67 Сегодня, 12:52 Новый
    Вильнюс выделил €1,335 млн. на строительство проволочного забора на границе с Калининградской областью России, его протяженность составит 45 км
    Я даже знаю одного "гарного хлопца", как раз он свободен, который за чисто "символическую" плату в 1000000 баксов ГОТОВ выступить в этом вопросе консультантом...
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    svp67
  4. СтАрАеМсЯ Сегодня, 12:57 Новый
    "Забор протяженностью в 45 км появится на российско-литовской границе" ... НУ СЛАВА БОГУ!
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    СтАрАеМсЯ
  5. Uncle Lee Сегодня, 12:58 Новый
    А забор из чего ? Плетень или частокол ?
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    Uncle Lee
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:01 Новый
      Цитата: Uncle Lee
      А забор из чего ? Плетень или частокол ?

      шпроты...
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      андрей юрьевич
  6. Altona Сегодня, 13:06 Новый
    Цитата: андрей юрьевич
    наши погранцы вздохнут спокойно...а то наверное задолбались коров выгонять импортных...

    ----------------------------
    И медведи наши к ним ходить не будут...И вообще, они по заветам Трампа поступают, за свой счет обустраивают забор на границе. Трампу вот не удалось с Мексикой договориться, а нам Украина и Прибалтика бесплатно границу обустраивают. laughing
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    Altona
  7. Altona Сегодня, 13:08 Новый
    Цитата: svp67
    Я даже знаю одного "гарного хлопца", как раз он свободен

    --------------------------
    Если ви таки за Сеню Яценюка, то вин не гарный хлопчик, а кошерный поцанчик. hi
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    Altona
  8. KelWin Сегодня, 13:15 Новый
    Вот интересно, те люди, что принимают такие решения, они что, вообще не догадываются, насколько смешно выглядят?) Ну ладно, пусть даже этот забор зачем-то нужен, не такие великие деньги, в конце концов, но ешкин кот!) Хотя бы какое-то объяснение можно изваять, да хоть те же коровы, ну типа в целях обозначить более явно, где там граница, а то из-за специфического рельефа столбы и КСП пастухам плохо видно. Нет же, это для "защиты", и пусть все ржут))
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    KelWin
  9. МВГ Сегодня, 13:19 Новый
    Вот прочел эту новость и сижу все думаю: как можно комментировать проявления шизофрении ? Ведь мания преследования есть признак шизофрении и не важно, по каким причинам она проявляется.А так то, забор - само то для дурдома
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    МВГ
  10. Moskovit Сегодня, 13:22 Новый
    А на озере надо поставить сетку от подводных лодок.
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    Moskovit
  11. Горный стрелок Сегодня, 13:22 Новый
    Это что, чтобы кабаны не забредали? wassat
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    Горный стрелок
  12. pvv113 Сегодня, 13:28 Новый
    Вильнюс выделил €1,335 млн. на строительство проволочного забора на границе с Калининградской областью России

    Это случайно не по проекту Сени Яйценюха?
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    pvv113
  13. Berkut24 Сегодня, 13:51 Новый
    Теперь пастухов-гастарбайтеров можно сократить. Стадо дальше забора не уйдет.
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    Berkut24
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