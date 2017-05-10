Забор протяженностью в 45 км появится на российско-литовской границе

Заграждение появится на участке схождения границ Литвы, Польши и РФ около озера Виштитис (Виштынецкое озеро) и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана,

Вильнюс выделил €1,335 млн. на строительство проволочного забора на границе с Калининградской областью России, его протяженность составит 45 км, передает ТАСС сообщение литовской погранслужбы.Контракт с подрядной организацией уже заключен.«Необходимые на строительство средства выделяются из государственного бюджета. Согласно плану, заграждение должно быть возведено до конца текущего года», – говорится в сообщении ведомства.Забор высотой в 2 метра будет возведен на сухопутном участке границы и оснащен средствами электронного контроля.рассказали в погранслужбе.Отмечается, что «длина литовско-российской границы (Литва граничит только с Калининградской областью) составляет 294,4 км, из которых 253,7 км проходят по суше и внутренним водоемам, 18,5 км – по Куршскому заливу, 22,2 км – по Балтийскому морю».По данным погранслужбы, «наиболее проблемный участок составляет более 130 км». Пограничники считают, что в результате постройки забора будет улучшена охрана госграницы Литвы и внешней границы Евросоюза, которыми являются рубежи прибалтийской республики с Белоруссией и Россией.